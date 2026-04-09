อเมริกามีหนาว! “เกาหลีเหนือ” ประกาศทดสอบยิงมิสไซล์ติดหัวรบคลัสเตอร์บอมบ์ “ปักกิ่ง” ส่ง “หวัง อี้” เข้าเปียงยางกระชับความสัมพันธ์

เอเจนซีส์ – เกาหลีเหนือวันพฤหัสบดี(9 เม.ย) แถลงเดินหน้าทดสอบระบบอาวุธใหม่มากมายสัปดาห์นี้ รวมมิสไซล์ติดหัวรบคลัสเตอร์บอมบ์ในการเดินหน้าขยายความสามารถกองกำลังนิวเคลียร์ตั้งเป้าไปที่ศัตรูตัวฉกาจ “เกาหลีใต้” ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ เดินทางถึงกรุงเปียงยางกระชับความสัมพันธ์ 2 ชาติแดนคอมมิวนิสต์
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(9 เม.ย)ว่า สำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือ KCNA แถลงวันพฤหัสบดี(9)ว่า การทดสอบมีระยะเวลา 3 วันที่เริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์(6 )
การแถลงเสริมต่อว่า ในการทดสอบมีการสาธิตอาวุธต่อต้านอากาศยาน ระบบอาวุธคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อทำให้อาวุธอิเล็กทรอนิกใช้การไม่ได้ และระเบิดไฟเบอร์คาร์บอน เป็นต้น
การแถลงของ KCNA เกาหลีเหนือออกมา 1 หลังวันกองทัพเกาหลีแถลงว่า สามารถตรวจจับการยิงมิสไซลหลายลูกของเกาหลีเหนือออกมาจากพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกในการยิงรอบ 2 ภายในระยะเวลา 2 วัน
คณะร่วมเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ JCS กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า มิสไซล์ยิงออกมาในวันพุธ(8)บินระยะทาง 240 ก.ม – 700 ก.ม ก่อนที่จะตกลงทะเล
และทาง JCS สามารถตรวจจับการยิงวิถีโค้งอย่างน้อย 1 ครั้งเกิดขึ้นในวันอังคาร(7)จากพื้นที่ใกล้กรุงเปียงยาง
แถลงการณ์ของสำนักข่าวทางการเกาหลีเหนือยังเปิดเผยว่า การทดสอบล่าสุดยังรวมถึงระบบหัวรบมิสไซล์ระเบิดคลัสเตอร์บอมบ์ที่ติดตั้งบนมิสไซล์ฮวาซอง-11(Hwasong-11) ที่ละม้ายคล้ายกับมิสไซล์รัสเซียอิสคานเดอร์( Iskander)สำหรับระบบเพดานบินต่ำเพื่อหลบหลีกระบบมิสไซล์ต่อต้าน
รายงานยังกล่าวว่า การทดสอบยืนยันว่ามิสไซล์พิสัยใกล้ที่เมื่อติดหัวรบประเภทนี้สามารถทำลายล้างเป้าหมายใดๆก็ได้ในรัศมีพื้นที่ครอบคลุม 16 เอเคอร์ – 17.2 เอเคอร์ทีเดียวพร้อมกับพลังหนักหน่วงสูงสุด
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า กองทัพเกาหลีใต้ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ต่อคำอ้างถึงระบบอาวุธใหม่ของเปียงยาง
ทั้งนี้ในแถลงการณ์ล่าสุดคืนวันอังคาร(7)ของผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเปียงยางคนที่ 1 แจง คุม โชล (Jang Kum Chol) ออกมายืนยันว่า เกาหลีใต้จะยังคงเป็นศัตรูหมายเลข 1 ของเกาหลีเหนือ
พร้อมกันนี้ยังล้อความพยายามของรัฐบาลสายลิเบอรัลของเกาหลีใต้ที่ต้องการฟื้นการเจรจาที่ชะงักงันนานมาแล้ว
ขณะเดียวกันประธานาธิบดี คิม จองอึน ที่ยุติความสัมพันธ์ทางการทูตเกือบทั้งหมดที่มีกับสหรัฐฯและเกาหลีใต้และหันไปหารัสเซียและจีนมากขึ้น
ล่าสุด RFI ของฝรั่งเศสรายงานว่า รัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ ในวันนี้(9)ระหว่างการเยือนกรุงเปียงยางอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 วันได้กล่าวว่า ปักกิ่งต้องการเพิ่มการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกับเกาหลีเหนือ
ทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าก่อนหน้า ภาพข่าวแสดงรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ โช ซอน-ฮุย (Choe Son-hui) ยืนต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่สนามบิน ก่อนเดินไปพร้อมกับเขาบนพรมแดงที่ปูรอต้อนรับก่อนพบกับฝูงชนที่สนามบินโบกธงชาติเกาหลีเหนือและจีนรออย่างคับคั่ง
เดอะฮิลล์ของสหรัฐฯรายงานว่า เลขาธิการใหญ่นาโต มาร์ค รึตเตอ ที่ในเวลานี้อยู่ในสหรัฐฯในวันพุธ(8) ได้ออกมาเตือนวอชิงตันว่า ความขัดแย้งของสหรัฐฯกับอิหร่านอาจเป็น "โอกาสของเกาหลีเหนือ” และทำให้ชาติอื่นๆตกอยู่ในความเสี่ยงครั้งใหญ่ได้