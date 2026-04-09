กษัตริย์กัมพูชาทรงสถาปนา 'นโรดม เจนณา' เป็น 'นักองค์เจ้า' มีฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เว็บไซต์ Fresh News ของกัมพูชา รายงานวันนี้ (9 เม.ย.) ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนา นโรดม เจนณา ขึ้นเป็น "นักองค์เจ้ากษัตรีย์" (អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រិយ៍) ดำรงฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการเทียบชั้น "หม่อมเจ้า"

พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2569

Fresh News รายงานว่า นโรดม เจนณา ทรงเป็นพระธิดาในเจ้าหญิง นโรดม บุปผารี ผู้ซึ่งเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ และทรงเป็นพระภาคิไนยา (หลานสาวลูกพี่ชาย) ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี

นโรดม เจนณา มีพรสวรรค์ด้านศิลปะมาตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ และความสามารถนั้นก็ได้รับการต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบัน

ที่มา: Fresh News










กษัตริย์กัมพูชาทรงสถาปนา 'นโรดม เจนณา' เป็น 'นักองค์เจ้า' มีฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการ
กษัตริย์กัมพูชาทรงสถาปนา 'นโรดม เจนณา' เป็น 'นักองค์เจ้า' มีฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการ
กษัตริย์กัมพูชาทรงสถาปนา 'นโรดม เจนณา' เป็น 'นักองค์เจ้า' มีฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการ
กษัตริย์กัมพูชาทรงสถาปนา 'นโรดม เจนณา' เป็น 'นักองค์เจ้า' มีฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการ
กษัตริย์กัมพูชาทรงสถาปนา 'นโรดม เจนณา' เป็น 'นักองค์เจ้า' มีฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการ
