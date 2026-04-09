กษัตริย์กัมพูชาทรงสถาปนา 'นโรดม เจนณา' เป็น 'นักองค์เจ้า' มีฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการ

เว็บไซต์ Fresh News ของกัมพูชา รายงานวันนี้ (9 เม.ย.) ว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนา นโรดม เจนณา ขึ้นเป็น "นักองค์เจ้ากษัตรีย์" (អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រិយ៍) ดำรงฐานันดรศักดิ์ในราชวงศ์อย่างเป็นทางการเทียบชั้น "หม่อมเจ้า"
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2569
Fresh News รายงานว่า นโรดม เจนณา ทรงเป็นพระธิดาในเจ้าหญิง นโรดม บุปผารี ผู้ซึ่งเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ และทรงเป็นพระภาคิไนยา (หลานสาวลูกพี่ชาย) ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี
นโรดม เจนณา มีพรสวรรค์ด้านศิลปะมาตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ และความสามารถนั้นก็ได้รับการต่อยอดพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา จนกระทั่งมีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบัน
ที่มา: Fresh News