“เตหะราน” มาไม้ใหม่เผยแพร่ "แผนที่พิกัดจุดวางทุ่นระเบิด" ตลอดช่องแคบ พร้อมส่งสารเตือนเรือบรรทุกน้ำมันจากทั่วโลกต้อง "ขออนุญาต" ก่อนผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

เอเจนซีส์ – อิหร่านวันนี้(9 เม.ย)เปิดเผยแสดงแผนที่ต่อเหล่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ต้องการผ่านช่องแคบฮอร์มุซแสดงพิกัดทุ่นระเบิดที่เตหะรานได้วางไว้ 1 วันหลังรัฐบาลเตหะรานข่มขู่เรือบรรทุกน้ำมันจากทุกชาติต้องขออนุญาตก่อนผ่านไม่เช่นนั้นจะโดนทำลายระหว่างรายงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางสูงลิ่วจ่ายด้วยเงินคริปโต
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(9 เม.ย)ว่า แผนที่พิกัดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซของกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ได้เผยแพร่ออกมาวันพฤหัสบดี(9)โดยสำนักงานกึ่งทางการอิหร่านหลายสำนักในประเทศ
เกิดขึ้นในระหว่างมีรายงานว่ารัฐบาลเตหะรานเริ่มต้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนมหาศาลในการผ่านแคบด้วยเงินดิจิทัลคริปโตระหว่างที่ราคาน้ำมันพุ่งในช่วงไม่กี่วันแรกของข้อตกลงหยุดยิงอิหร่านที่เปราะบางนาน 2 สัปดาห์
สื่ออังกฤษชี้ว่า แต่ยังไม่เป็นที่ชัดว่าสิ่งที่ IRGC เปิดเผยนี้เป็นแผนที่จริงบอกพิกัดทุ่นระเบิดจริงตามที่ได้วางไว้หรือไม่หรืออาจเป็นแค่ลูกไม้ใหม่ของเตหะราน
ทั้งนี้แผนที่ระบุวันที่ว่าระหว่างวันที่ 28 ก.พ - วันที่ 9 เม.ย ได้เปิดเผยโดยสำนักข่าว ISNA และสำนักข่าว Tasmim โดยมีเนื้อหาแสดงภาพวงกลมขนาดใหญ่ที่ระบุว่าเป็น “โซนอันตราย” ในภาษาฟาร์ซีเหนือแผนการแบ่งแยกทางจราจร
โดยชี้ว่านี่เป็นเส้นทางเรือที่ใช้เพื่อผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นปากอ่าวเปอร์เซียแคบๆที่มีการขนส่งน้ำมันและก๊าซรวม 20% ของโลกต้องสัญจร
เดลีเมลวิเคราะห์ว่า การเผยแพร่แผนที่แสดงพิกัดทุ่นระเบิดออกมา เตหะรานอาจทำต้องการเพื่อกดดันสหรัฐฯและเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจาที่มีกำหนดจะเกิดขึ้นในปากีสถานวันศุกร์(10)
จากการที่ก่อนหน้าในวันพุธ(8) อิหร่านยังออกมาเตือนซ้ำว่าเรือบรรทุกน้ำมันจะถูกทำลายหากว่าพยายามผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้าระหว่างที่เตหะรานพยายามจะคงการควบคุมช่องแคบระหว่างข้อตกลงหยุดยิง
การสื่อสารทางวิทยุที่เผยแพร่ออกมาในวันพุธ(8)โดยรัฐบาลอิหร่านประกาศไปยังเรือทั้งหลายจากนานาชาติมีข้อความว่า
“หากเรือลำใดล่องเรือข้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต เรือเหล่านั้นจะถูกทำลาย”