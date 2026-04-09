'ทรัมป์' ลั่นยังไม่ถอนกองกำลังสหรัฐฯ ออกจากตอ.กลาง ขู่สงครามจะ 'รุนแรงกว่าเก่า' หากอิหร่านไม่ทำตามข้อตกลง

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่าจะคงกำลังทหารในตะวันออกกลางต่อไป จนกว่าจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน พร้อมเตือนว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงอาจเกิดการสู้รบที่รุนแรงขึ้น ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ขยับตัวสูงขึ้นจากความกังวลเรื่องอุปทานและข้อจำกัดในช่องแคบฮอร์มุซ
ทรัมป์ กล่าวบนโซเชียลมีเดียว่า เรือ เครื่องบิน และกำลังพลของสหรัฐฯ พร้อมด้วยกระสุนและอาวุธเพิ่มเติม จะยังคงประจำการอยู่เพื่อทำลาย "ศัตรูที่อ่อนแอลงอย่างมาก" หากจำเป็น แต่ก็แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืนและได้รับการปฏิบัติตาม
"หากไม่เป็นเช่นนั้นจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก การ 'ยิง' ก็จะเริ่มต้นขึ้น ใหญ่กว่า ดีกว่า และรุนแรงกว่าที่ใครเคยเห็นมาก่อน" ทรัมป์ กล่าว
ผู้นำสหรัฐฯ เอ่ยเสริมว่า อิหร่านได้ตกลงที่จะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ซึ่งต่างจาก "วาทกรรมปลอม" ที่พวกเขาเคยพูดก่อนหน้านี้
"ในระหว่างนี้ กองทัพอันยิ่งใหญ่ของเรากำลังเตรียมพร้อมและพักผ่อน โดยตั้งตารอการพิชิตครั้งต่อไป อเมริกากลับมาแล้ว!"
แม้ว่าทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านจะประกาศชัยชนะในสงครามที่ดำเนินมา 5 สัปดาห์ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคน แต่ข้อพิพาทหลักของทั้งสองประเทศยังคงไม่ได้รับการแก้ไข โดยแต่ละฝ่ายยังคงยึดมั่นในข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันสำหรับข้อตกลงที่จะกำหนดอนาคตของตะวันออกกลางไปอีกหลายชั่วอายุคน
อิหร่านระบุว่าการเจรจาเป็นเรื่อง “ไม่สมเหตุสมผล” ในขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีเลบานอนอยู่
โพสต์ล่าสุดของ ทรัมป์ มีขึ้นหลังจากการโจมตีประสานงานครั้งใหญ่ที่สุดของสงครามโดยอิสราเอลเมื่อวันพุธ (8) ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 250 คนในเลบานอน ส่งผลให้หัวหน้าผู้เจรจาของอิหร่านออกมาเตือนว่า การที่อิสราเอลเพิ่มความรุนแรงในสงครามคู่ขนาน และการที่สหรัฐฯ ยืนกรานให้เตหะรานละทิ้งความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ อาจเป็นอันตรายต่อการเจรจาที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพถาวร
“ในสถานการณ์เช่นนี้ การหยุดยิงทวิภาคีหรือการเจรจาเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล” โมฮัมเหม็ด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ระบุในถ้อยแถลงเมื่อวันพุธ (8)
ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี (9) เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิง และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับอุปทานในตะวันออกกลาง พร้อมทั้งมีข้อสงสัยว่า ข้อจำกัดในช่องแคบฮอร์มุซจะผ่อนคลายลงในเร็ว ๆ นี้หรือไม่
การโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วของอิสราเอลเมื่อวันพุธ (8) ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความพยายามในการหยุดยิงในภูมิภาค โดยมีข้อความที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับขอบเขตของการหยุดยิง และวาระการเจรจาสันติภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันเสาร์ (11) ที่ปากีสถาน
สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลกล่าวว่า เลบานอนไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลง ขณะที่ประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียนของอิหร่านยืนยันว่า การหยุดยิงในเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญของข้อตกลงระหว่างเตหะรานกับวอชิงตันด้วย
กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศว่าได้ยิงจรวดในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี (9) ไปยังคิบบุตซ์เล็กๆ แห่งหนึ่งที่ชื่อ "มานารา" ในดินแดนอิสราเอล โดยอ้างถึงการละเมิดหยุดยิงของอิสราเอล และเตือนว่าจะมีการโจมตีเพิ่มเติมจนกว่า "การรุกรานของอิสราเอลและอเมริกา" จะยุติลง
กระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานประณามปฏิบัติการของอิสราเอลในวันพฤหัสบดี (9) โดยกล่าวว่ามันคือการ "บ่อนทำลายความพยายามระหว่างประเทศในการสร้างสันติภาพและความมั่นคง"
ด้านประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส ยืนยันว่า เลบานอน "จะต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่" จากข้อตกลงหยุดยิง
คณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านมีกำหนดเดินทางถึงกรุงอิสลามาบัดในคืนวันพฤหัสบดี (9)
“แม้จะมีความไม่ไว้วางใจจากสาธารณชนชาวอิหร่านเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยระบอบอิสราเอล แต่คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางถึงกรุงอิสลามาบัดในคืนนี้เพื่อเจรจาอย่างจริงจังบนพื้นฐานของข้อเสนอ 10 ประการที่อิหร่านเสนอ” เอกอัครราชทูต เรซา อามิรี โมกาดัม กล่าวในโพสต์บน X เมื่อวันพฤหัสบดี (9)
ที่มา: รอยเตอร์