โลกป่วนช่างมัน? 'เนทันยาฮู' ลั่นยิวยังไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อมเปิดศึกกับ 'อิหร่าน' อีกทุกเมื่อ

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอลกล่าวเมื่อวันพุธ (8 เม.ย.) ว่า อิสราเอลยังคงพร้อมที่จะทำสงครามกับอิหร่านได้ทุกเมื่อหากจำเป็น แม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านแล้วก็ตาม
“ขอให้ชัดเจนว่า เรายังมีเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จ และเราจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ไม่ว่าจะด้วยข้อตกลง หรือการสู้รบอีกครั้ง” เนทันยาฮู กล่าวในถ้อยแถลงทางโทรทัศน์
“เราพร้อมที่จะกลับไปสู่การสู้รบได้ทุกเมื่อที่จำเป็น นิ้วของเรายังคงจ่ออยู่ที่ไกปืน นี่ไม่ใช่จุดจบของปฏิบัติการ แต่เป็นเพียงก้าวหนึ่งบนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของเรา”
“อิหร่านเข้าสู่ช่วงหยุดยิงนี้ในสภาพที่บอบช้ำ อ่อนแอลงกว่าที่เคยเป็นมา”
เนทันยาฮู ยังตอบโต้ผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอลที่ตำหนิเขาว่ายอมให้มีการหยุดยิงก่อนที่อิสราเอลจะบรรลุเป้าหมายในสงคราม
“อย่างที่พวกคุณทราบ เมื่อคืนนี้การหยุดยิงชั่วคราว 2 สัปดาห์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีผลบังคับใช้แล้ว โดยประสานงานกับอิสราเอลอย่างเต็มที่” เนทันยาฮู กล่าว “ไม่หรอก เราไม่ได้ประหลาดใจในนาทีสุดท้าย”
ยาอีร์ ลาปิด ผู้นำฝ่ายค้านหลักของอิสราเอล เรียกการหยุดยิงครั้งนี้ว่าเป็น “หายนะทางการทูต” สำหรับอิสราเอล โดยกล่าวหา เนทันยาฮู ว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของประเทศได้
เนทันยาฮูได้กำหนดเป้าหมายหลักของสงครามไว้ว่า จะต้องทำลาย หรืออย่างน้อยก็ลดทอนศักยภาพของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านลงอย่างมาก โดยอธิบายว่ามันคือ "ภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่" ของรัฐอิสราเอล
เขายังเรียกร้องให้ลดศักยภาพด้านขีปนาวุธของอิหร่าน ทำให้ระบอบการปกครองของอิหร่านอ่อนแอลงหรืออาจถูกโค่นล้ม และจำกัดอิทธิพลของเตหะรานในภูมิภาคโดยการโจมตีเครือข่ายพันธมิตรของอิหร่าน
ในถ้อยแถลงทางโทรทัศน์ เนทันยาฮู ได้กล่าวถึงความสำเร็จของสงครามไว้ดังนี้
“เราทำลายไม่เพียงแต่ขีปนาวุธที่มีอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรงงานที่ผลิตขีปนาวุธเหล่านั้นด้วย ขณะนี้อิหร่านกำลังยิงขีปนาวุธที่เหลืออยู่ในคลังของตน และคลังนั้นก็กำลังลดลงเรื่อยๆ” เขากล่าว “เราได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และโรงงานเครื่องหมุนเหวี่ยง”
ผู้นำยิวกล่าวเสริมว่า อิสราเอลจะรับประกันว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะจะต้องถูกนำออกจากอิหร่าน
“เราได้ทำลายเครือข่ายทางการเงินและการผลิตอาวุธของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) แล้ว” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าปฏิบัติการนี้ยังโจมตีโรงงานเหล็ก โรงงานปิโตรเคมี และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของอิหร่านด้วย
“เราได้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกลไกการปราบปรามของระบอบการปกครอง เราได้กำจัดผู้ปฏิบัติงานของพวกเขาไปหลายพันคน และแสดงให้เห็นว่า เราสามารถเข้าถึงพวกเขาได้ทุกที่”
เนทันยาฮู ยังยกย่องความร่วมมือของอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาในสงครามครั้งนี้
“เราร่วมกันเปิดปฏิบัติการครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ตะวันออกกลางเคยเห็นมา” เขากล่าว “ความร่วมมือระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้กับศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเรานั้น เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”
เนทันยาฮู ยืนยันว่า ปฏิบัติการต่อต้านฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนจะดำเนินต่อไป และตนเขาได้ยืนยันมาโดยตลอดว่า การหยุดยิงกับอิหร่านจะไม่รวมถึงกลุ่มติดอาวุธเลบานอนกลุ่มนี้
“เรายังคงโจมตีมันด้วยกำลัง” เขากล่าว
“วันนี้ เราได้สร้างความเสียหายร้ายแรงที่สุดให้กับฮิซบอลเลาะห์นับตั้งแต่การโจมตีด้วยระเบิดเพจเจอร์ โดยโจมตีเป้าหมาย 100 แห่งใน 10 นาที ในพื้นที่ที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัย” เขากล่าว โดยอ้างถึงปฏิบัติการครั้งใหญ่ในปี 2024 ซึ่งอิสราเอลใช้ระเบิดเพจเจอร์เป็นเครื่องมือ
"เราได้สร้างเขตปลอดภัยลึกออกไปนอกพรมแดนของเราแล้ว ทั้งในเลบานอน ซีเรีย และกาซา ซึ่งขณะนี้เราควบคุมพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของฉนวนกาซา และกำลังปิดล้อมกลุ่มฮามาสจากทุกด้าน"
เมื่อช่วงดึกของวันพุธ (8) กองทัพอิสราเอลประกาศว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะ "ปลดอาวุธ" กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไป
ที่มา: เอเอฟพี