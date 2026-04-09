'มาครง' จี้สหรัฐฯ-อิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน ซัดยิวโจมตี 'ไม่เลือกเป้าหมาย' ดับเกลื่อนกว่า 250 ศพ

ประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส กล่าวเมื่อวันพุธ (8 เม.ย.) ว่า ตนได้บอกกับผู้นำของอิหร่านและสหรัฐอเมริกาว่า ฝรั่งเศสคาดหวังว่าทั้งสองประเทศจะเคารพข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอน และใน "ทุกพื้นที่ที่มีการเผชิญหน้า" ขณะที่อิสราเอลยังคงโจมตีเบรุตอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันอังคาร (7) สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงที่จะหยุดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเป็นเวลาสองสัปดาห์ ทว่าในวันพุธ (8) อิสราเอลได้สังหารผู้คนกว่า 250 คนในการโจมตีเลบานอนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การปะทะกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปะทุขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว
อิสราเอลและสหรัฐฯ อ้างว่า เลบานอน "ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง" ของข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน แม้ว่าปากีสถาน ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการเจรจาหยุดยิง จะยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงเบรุตด้วยก็ตาม
แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับจุดยืนของอิหร่านระบุว่า อิหร่านได้บอกกับตัวกลางว่า เลบานอนจะต้องถูกรวมอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงใดๆ กับสหรัฐฯ และอิสราเอล
มาครง กล่าวว่า เขาได้พูดคุยกับประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน และประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ (8) และแจ้งให้พวกเขาทราบว่า การรวมเลบานอนเข้ามานั้นเป็น "เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการหยุดยิงที่น่าเชื่อถือและยั่งยืน"
ผู้นำฝรั่งเศสกล่าวเสริมว่า ข้อตกลงใดๆ ระหว่างสองประเทศจะต้องแก้ไขข้อกังวลที่เกิดจากโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่าน รวมถึงนโยบายในภูมิภาค และการกระทำที่ขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
มาครง ยังได้พูดคุยกับประธานาธิบดี โจเซฟ อูน และนายกรัฐมนตรี นาวาฟ ซาลาม ของเลบานอน และประณาม "การโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมาย" ของอิสราเอล ซึ่งเขากล่าวว่าเป็นภัยคุกคามต่อความยั่งยืนของข้อตกลงหยุดยิง
"ผมขอย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาบูรณภาพดินแดนของเลบานอน และความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสที่จะสนับสนุนความพยายามของทางการเลบานอนในการรักษาอธิปไตยของประเทศ และดำเนินการตามแผนปลดอาวุธฮิซบอลเลาะห์" มาครง กล่าวเสริม
ที่มา: รอยเตอร์