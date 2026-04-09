คุมอยู่ไหม!สมาชิกสภาUSเร้ารบ.ทรัมป์บีบยิวหยุดโจมตีเลบานอน กังวลเสี่ยงทำข้อตกลงหยุดยิงอิหร่านพังครืน

สหรัฐฯจำเป็นต้องกดดัน "อิสราเอล" ให้เคารพข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน ซึ่งรวมถึง เลบานอน ไม่งั้่นข้อตกลงหยุดยิงก็เสี่ยงพังครืน จากเสียงเรียกร้องของสมาชิกรัฐสภาอเมริกาหลายคน ขณะที่หนึ่งในนั้นเตรียมยื่นญัตติหนึ่งในสัปดาห์หน้า มีเป้าหมายหยุดความช่วยเหลือทางทหารที่อเมริกามอบแก่อิสราเอล
ในข้อความที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ดอน เบเยอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคเดโมแครต เขียนว่า "สหรัฐฯต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในทันทีกับอิสราเอล ว่าข้อตกลงหยุดยิงไม่และไม่อาจทำงานได้ หากปราศจากการหยุดยิงในเลบานอน ประชาชนชาวอเมริกาต้องการให้สงครามนี้ยุติลง และการทิ้งบอมบ์ย่านดาวทาวน์ของกรุงเบรุต ไม่ใช่เส้นทางแห่งสันติ"
ส่วน จิม แม็คโกเวิร์น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตอีกคน วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ขณะนี้ และเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าแทรกแซง
"การทิ้งบอมบ์ใส่เลบานอน ในตอนนี้ของเนทันยาฮู ซึ่งเข่นฆ่าพลเรือนสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่า เสี่ยงฉุดภูมิภาคเข้าสู่ความปั่นป่วนยิ่งขึ้นและเสี่ยงส่งผลกระทบต่อข้อตกลงหยุดยิง ทรัมป์ จำเป็นต้องออกมาต่อต้าน เนทันยาฮู เขาจำเป็นต้องปกป้องข้อตกลงที่เขาเจรจาต่อรอง เขามีอิทธิพลสำหรับงัดข้อ เขาควรใช้มัน" แม็คโกเวิร์น เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในขณะที่อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศขนานใหญ่เล่นงานพื้นที่ต่างๆอย่างกว้างขวางในเลบานอนในวันพุธ(8เม.ย.) ในนั้นรวมถึงกรุงเบรุต, เมืองเบกา และแถบเทือกเขาเลบานอน ในการเดินหน้ารุกรานอย่างทารุณที่ก่อความสูญเสียแก่ชีวิตพลเรือนมากขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งนี้มีรายงานว่าอิสราเอลได้โจมตีทางอากาศกว่า 150 เที่ยวทั่วเลบานอน ภายในเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง ตอกย้ำถึงขนาดและความหนักหน่วงของปฏิบัติการ
หน่วยงานป้องกันพลเรือนของเลบานอน เปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น 254 รายและบาดเจ็บ 1,165 คน ในการโจมตีในวันพุธ(8เม.ย.) โดยเฉพาะในกรุงเบรุตเพียงแห่งเดียว พบผู้เสียชีวิต 92 รายและบาดเจ็บ 742 คน ขณะที่บริเวณชานเมืองทางใต้ของเมืองหลวงแห่งนี้ พบผู้เสียชีวิต 61 รายและบาดเจ็บ 200 คน
เสียงเรียกร้องให้กดดันอิสราเอล มีขึ้นพร้อมกับๆที่วุฒิสมาชิก บาร์นี แซนเดอร์ส เปิดเผยในวันพุธ(8เม.ย.) ว่าเขาจะยื่นญัตติหนึ่งในสัปดาห์หน้า โดยมีเป้าหมายหยุดความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯที่มอบแก่อิราเอล ตามรายงานของสำนักข่าวอนาโดลู สื่อมวลชนตุรกี
แซนเดอร์ส วิพากษ์วิจารณ์ เนทันยาฮู และทรัมป์ สำหรับการทำสงครามครั้งหายนะกับอิหร่าน "ไม่รู้สึกแปลกใจเท่าไหร่ เนทันยาฮูโน้มน้าวให้ทรัมป์เข้าทำสงครามครั้งหายนะในอิหร่าน เราไม่อาจปล่อยให้อิสราเอลยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายทางทหารและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯได้อีกแล้ว"
"สัปดาห์หน้าผมจะนำเสนอญัตติหนึ่งสำหรับหยุดความช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐฯที่มอบแก่อิสราเอล" แซนเกอร์ส เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ที่ผ่านมา สมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐฯหลายคน ส่งเสียงเรียกร้องถี่ๆขอให้อเมริกาหยุดป้อนอาวุธแก่อิสราเอล และหยุดเป็นผู้สมคบคิดในการกระทำต่างๆของอิสราเอล
(ที่มา:อัลมาจาดีน/อนาโดลู)