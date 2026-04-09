รองปธน.สหรัฐฯ 'เจดี แวนซ์' เย้ย! ข้อเสนอ 10 ข้อของอิหร่านน่าจะใช้ ChatGPT เขียน ยัน 'เลบานอน' ไม่อยู่ในเงื่อนไขหยุดยิง

รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ แห่งอ้างว่า อิหร่านได้ส่งข้อเสนอ 10 ข้อมาถึง 3 ฉบับด้วยกัน โดยเขาเชื่อว่าฉบับแรกนั้น “น่าจะเขียนด้วย ChatGPT”
แวนซ์ กล่าวว่า ข้อเสนอของอิหร่านทั้ง 3 ฉบับที่แตกต่างกันนั้นทำให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับพื้นฐานของการเจรจา
“ข้อเสนอ 10 ข้อฉบับแรกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกส่งมา และพูดตามตรงเราคิดว่ามันน่าจะถูกเขียนด้วยChatGPT มันถูกส่งไปให้ สตีฟ วิตคอฟฟ์ และ จาเร็ด คุชเนอร์ แต่ก็ถูกทิ้งลงถังขยะ และถูกปฏิเสธทันที” แวนซ์ กล่าวขณะเดินทางออกจากฮังการี หลังจากไปเยือนเพื่อสนับสนุนโอกาสในการได้รับเลือกตั้งใหม่ของนายกรัฐมนตรี วิกเตอร์ ออร์บาน
“ข้อเสนอ 10 ข้อฉบับที่สองสมเหตุสมผลกว่ามาก โดยมีพื้นฐานมาจากการเจรจาระหว่างเรา ปากีสถานและอิหร่าน นั่นคือข้อเสนอ 10 ข้อที่ประธานาธิบดี ทรัมป์ อ้างถึงในคำแถลงความจริงเมื่อวานนี้”
แวนซ์ เอ่ยถึงข้อเสนอ 10 ข้อฉบับที่สามว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ “สุดโต่ง” ยิ่งกว่าฉบับแรกเสียอีก พร้อมเสริมว่าตนได้ทราบเกี่ยวกับเอกสารฉบับนั้นผ่านทางโซเชียลมีเดีย
แวนซ์ กล่าวว่า ข้อเสนอฉบับแรกนั้นมาจาก “คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในอิหร่าน” และวิพากษ์วิจารณ์การรายงานข่าวของสื่อ เขาปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่ว่าอิหร่านได้รับชัยชนะครั้งสำคัญ และบีบให้สหรัฐฯ ต้องยอมรับแผน 10 ข้อของอิหร่านเป็นพื้นฐานสำหรับการเจรจา
เมื่อวันพุธ (8) แวนซ์ ยังเรียกร้องให้อิหร่านอย่าปล่อยให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางนี้พังทลายลงเนื่องจากการโจมตีเลบานอนของอิสราเอล
ในขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่า การหยุดยิงในเลบานอนถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการยุติสงครามในตะวันออกกลาง แต่ แวนซ์ กลับโต้แย้งว่า เขาเชื่อว่ามี "ความเข้าใจผิดที่ถูกต้องตามกฎหมาย" เกิดขึ้น
"ผมคิดว่าชาวอิหร่านเข้าใจผิดว่าข้อตกลงหยุดยิงนั้นรวมถึงเลบานอนด้วย แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ เราไม่เคยให้คำมั่นสัญญานั้นเลย” แวนซ์ กล่าว
ที่มา: Firstpost