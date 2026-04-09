เชื่อใครดี!USรุดแจง'ไม่เป็นความจริง' หลังมีข่าวอิหร่านกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ทำเนียบขาวระบุในวันพุธ(8เม.ย.) รายงานข่าวที่ว่า อิหร่าน ระงับการสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หนึ่งวันหลังจากข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐฯมีผลบังคับใช้ เป็น "ข่าวเท็จจริง" ขณะที่ข่าวลือนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่กลับมาตึงเครียดอีกรอบ จากกรณีที่อิสราเอลโจมตีพวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนอิหร่าน รายงานว่าช่องแคบฮอร์มุซ กลับมาปิดโดยสิ้นเชิง และเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำกำลังหันหัวกลับ
สื่อมวลชนแห่งนี้อ้างข้อมูลที่ได้จากระบบติดตามการเดินเรือทางทะเล ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมัน AUROURA ซึ่งกำลังมุ่งหน้าออกจากช่องแคบฮอร์มุซ ได้เปลี่ยนเส้นทางกะทันหันใกล้ชายฝั่งเมืองมุซันดัม ของโอมาน และหักเลี้ยว 180 องศา กลับสู่น่านน้ำส่วนลึกของอ่าวเปอร์เซีย
ฟาร์สนิวส์ รายงานต่อว่าการเปลี่ยนเส้นทางครั้งนี้ เกิดขึ้นในจุดที่อ่อนไหวที่สุดของช่องแคบ ระหว่างเกาะลารัคและแหลมมุซาดัม บริเวณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางยุทธศาสตร์ สืบเนื่องจากเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่นของบรรดาเรือบรรทุกน้ำมัน
ปากีสถาน ซึ่งช่วยเป็นคนกลางการเจรจา บอกว่าเลบานอนนับรวมอยู่ในข้อตกลงหยุดยิงด้วย อย่างไรก็ตามทำเนียบนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ระบุในวันพุธ(8เม.ย.) ว่าข้อตกลงหยุดยิงไม่ครอบคลุมถึงสงครามที่อิสราเอลกำลังดำเนินการกับฮิซบอลเลาะห์ กลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ในเลบานอน
กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลเผยว่าพวกเขาได้ปฏิบัติการโจมตีอย่างพร้อมเพียงครั้งใหญ่ที่สุดในเลบานอน นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เล็งเป้าไปที่ศูนย์บัญชาการและที่ตั้งทางทหารมากกว่า 100 แห่ง
ฟาร์สนิวส์ รายงานข่าวว่าอิหร่านสั่งระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซภายหลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีเลบานอน พร้อมระบุมาตรการดังกล่าวมีผลทันที และมีขึ้นท่ามกลางความกังวลด้านพลังงานโลก
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว กล่าวระหว่างแถลงข่าวว่า การปิดช่องแคบฮอร์มุซ จะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง ท่ามกลางรายงานข่าวที่ว่า อิหร่าน จำกัดการเดินเรือผ่านน่านน้ำแห่งนี้ ตอบโต้กรณีที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายของพวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
"ประธานาธิบดีทราบเกี่ยวกับข่าวนี้ก่อนที่ฉันจะมายืนแถลงที่โพเดียม มันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิง และเป็นอีกครั้ง ถ้ามันเป็นเช่นนั้น มันจะเป็นอีกกรณีที่พวกเขาพูดต่อสาธารณะอีกอย่าง และพูดลับหลังสาธารณะอีกอย่าง" ลีวิตต์กล่าว
"อย่างไรก็ตามเราพบเห็นการสัญจรเพิ่มมากขึ้นในช่องแคบในวันนี้ และฉันขอเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีคาดหมายและต้องการเห็นช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดในทันที อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นั่นคือสิ่งที่เขาคาดหวัง พวกเขาถ่ายทอดมายังท่านประธานาธิบดีอย่างลับๆ ว่านั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ดังนั้นรายงานข่าวนี้จึงเป็นเท็จ"
(ที่มา:เอบีซีนิวส์/อัลมายาดีน)