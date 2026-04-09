ถึงเวลาเช็คบิล!ทรัมป์เล็งลงโทษสมาชิกนาโต'บางชาติ' โทษฐานไม่ช่วยUSทำสงครามกับอิหร่าน

รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กำลังพิจารณาแผนหนึ่งๆ สำหรับลงโทษสมาชิกบางชาติในพันธมิตรนาโต ที่เขาเชื่อว่าไม่ช่วยเหลืออเมริกาและอิสราเอลระหว่างทำสงครามกับอิหร่าน ตามรายงานของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ในวันพุธ(8เม.ย.)
วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯหลายคน ระบุว่าข้อเสนอนี้จะเกี่ยวข้องกับการย้ายกำลังพลของอเมริกาออกจากบรรดาสมาชิกนาโต ที่วอชิงตันมองว่าทำตัวไม่เป็นประโยชน์ในการทำสงครามกับอิหร่าน และหันไปประจำการทหารเหล่านั้นในประเทศต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนยุทธการทางทหารของสหรัฐฯมากกว่า
อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวไม่รุนแรงเท่ากับคำขู่ที่ทรัมป์มักกล่าวถึงบ่อยครั้ง เกี่ยวกับการถอนสหรัฐฯออกจากนาโตไปเลย ขณะที่ในความเคลื่อนไหวดังกล่าว เขาจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาคองเกรส
รายงานข่าวนี้มีขึ้นในขณะที่ ทรัมป์ และ มาร์ค รุตต์ เลขาธิการนาโต พบปะกันที่ทำเนียบขาวในวันพุธ(8เม.ย.) ในขณะที่สงครามในอิหร่าน ผลักความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับรัฐสมาชิกอื่นๆในพันธมิตรทหารแห่งนี้ เข้าสู่จุดวิกฤต
ประธานาธิบดีจากรีพับลิกัน เคยขู่ถอนตัวจากพันธมิตรข้ามแอตแลนติกที่มีสมาชิก 32 ชาติ และประณามพันธมิตรยุโรปของวอชิงตันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่สนับสนุนอย่างพอเพียงต่อปฏิบัติการทิ้งบอมบ์โจมตีอิหร่านของสหรัฐฯและอิสราเอล
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า "มันน่าเศร้าใจมากที่นาโตหันหลังให้กับประชาชนชาวอเมริกาในช่วง 6 สัปดาห์หลังสุด ทั้งที่ประชาชนชาวอเมริกาออกเงินสนับสนุนการป้องกันประเทศแก่พวกเขา"
เมื่อถามว่า ทรัมป์ พูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการถอนตัวจากนาโตหรือไม่ ลีวิตต์ ตอบว่า "มันเป็นบางอย่างที่ประธานาธิบดีได้หารือไปแล้ว และดิฉันคิดว่ามันเป็นบางอย่างที่ประธานาธิบดีจะหารือในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า กับเลขาธิการรุตต์"
การพบปะกันครั้งนี้มีขึ้น 1 วัน หลังจากสหรัฐฯและอิหร่าน เห็นพ้องหยุดยิงอันเปราะบางเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ที่ผ่านมา ทรัมป์ แสดงความโกรธเคืองต่อบรรดาพันธมิตรตะวันตก ต่อกรณีปฏิเสธสนับสนุนเขาในการทำสงครามกับอิหร่าน ก่อความสั่นคลอนแก่พันธมิตรข้ามแอตแลนติก เขาตราหน้านาโตว่าเป็น "เสือกระดาษ" สำหรับการปฏิเสธเป็นแกนนำในความพยายามเปิดช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงกรณีที่จำกัดกองกำลังสหรัฐฯจากการใช้ฐานทัพในดินแดนของพวกเขา
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเอฟพี/วอลล์สตรีท เจอร์นัล)