ตามนั้น!'เฮกเซธ'ประกาศสหรัฐฯมีชัย'เบ็ดเสร็จเด็ดขาด' โวอิหร่านเป็นฝ่าย'อ้อนว้อน'ขอข้อตกลงหยุดยิง

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ เรียกปฏิบัติการทางทหาร "มหากาพย์แห่งความโกรธ" กับอิหร่าน "ประสบความสำเร็จอย่างเด็ดขาด" และอ้างว่าระบอบปกครองของเตหะรานเป็นฝ่ายอ้อนวอนขอข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่นายพลระดับสูงของกองทัพอเมริกากร้าวกำลังพลพร้อมกลับมาสู้รบ ถ้าหากอิหร่านล้มเหลวในการเจรจาหาทางออก
ระหว่างแถลงข่าวที่เพนตากอนในวันพุธ(8 เม.ย.) หลังแถลงข้อตกลงหยุดยิง เฮกเซธกล่าวว่า "ด้วยการทำลายล้างศักยภาพทางทหารของสาธารณรัฐอิสลามไปจำนวนมากและการประกาศข้อตกลงหยุดยิง เราจบงานของเราแล้วในตอนนี้ แต่เรายังคงระแวดระวัง"
เขากล่าวต่อว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯกำจัดศักยภาพการผลิตขีปนาวุธและอาวุธล้ำสมัยอื่นๆของอิหร่านโดยสิ้นเชิง "เราได้ทำลายพื้นฐานอุตสาหกรรมกลาโหมของอิหร่านโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเสาหลักในภารกิจของเรา พวกเขาไม่สามารถผลิตขีปนาวุธได้อีกต่อไป"
ระหว่างการแถลงข่าวเกียวกัน นายพลแดน เคน เสนาธิการทหารร่วม ยืนยันว่ากำลังพลอเมริกาพร้อมกลับมาสู้รบ ถ้าเตหะรานล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงหาทางออกในการเจรจา ในขณะที่รัฐบาลของทรัมป์พยายามวาดภาพสงครามนี้ว่าเป็นชัยชนะอย่างเด็ดขาดเหนืออิหร่าน
คำแถลงนี้มีขึ้น 1 วัน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถอยหลังกลับจากคำขู่โจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงถึงขั้นสิ้นสุดอารยธรรมในคืนวันอังคาร(7เม.ย.) ราว 2 ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายที่เขาขีดไว้ให้เตหะรานเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯและอิหร่านมีกำหนดเจรจากันในปากีสถาน ในวันศุกร์(10เม.ย.)
"เราหวังว่าอิหร่านจะเลือกสันติภาพที่ยั่งยืน" นายพลแดน เคนกล่าว "ข้อตกลงหยุดยิงคือการหยุดและกองกำลังร่วมยังคงอยู่ในการเตรียมพร้อม ถ้าได้รับคำสั่งให้กลับมาปฏิบัติการอีกรอบ เราจะกลับมาปฏิบัติการในระดับความรวดเร็วและแม่นยำแบบเดียวกับที่เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วในช่วง 38 วันที่ผ่านมา"
เตหะราน ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงศักยภาพในการตัดอุปทานพลังงานในอ่าวเปอร์เซีย ผ่านการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ก็ประกาศชัยชนะเช่นกัน และบอกว่าพวกเขาเข้าสู่การเจรจากับสหรัฐฯ โดยปราศจากความไว้วางใจใดๆต่อคณะผู้แทนเจรจาของอเมริกา
"พวกศัตรูที่ทำสงครามอันไม่ชอบธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และก่ออาชญากรรมสงครามกับประเทศอิหร่าน ได้ประสบกับความพ่ายแพ้ครั้งประวัติศาสตร์ที่ยับเยินและไม่อาจปฏิเสธได้" สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุในถ้อยแถลง
อย่างไรก็ตาม เฮกเซธ วาดภาพ อิหร่าน ว่าประสบความพ่ายแพ้ทางทหารและไม่มีทางเลือกยกเว้นแต่บรรลุข้อตกลงหนึ่งๆ และพูดเหมือนกับ เคน เกี่ยวกับการทำลายอุตสาหกรรมกลาโหมของอิหร่าน รวมถึงศักยภาพกองทัพเรือและขีปนาวุธของเตหะราน
เฮกเซธ บอกว่ากองทัพสหรัฐฯจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆตะวันออกกลางต่อไป เพื่อรับประกันว่าอิหร่านจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์ และจับตาคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของประเทศแห่งนี้ พร้อมระบุอเมริกาจะเข้ายึดมันถ้ามีความจำเป็น "ประธานาธิบดีทรัมป์มีพลานุภาพในการฉีกเศรษฐกิจทั้งมวลของอิหร่านเป็นชิ้นๆภายในเวลาไม่กี่นาที แต่เขาเลือกที่จะปรานี" เฮกเซธบอกกับผู้สื่อข่าว
นายพลเคน อ้างว่าสหรัฐฯบรรลุเป้าหมายชัยชนะในทางยุทธวิธีแล้ว ในนั้นรวมถึงทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านไปราวๆ 80% โจมตีโรงงานอาวุธไปกว่า 90% และจมกองเรือของกองทัพเรือปกติของอิหร่านไปประมาณ 90%
อย่างไรก็ตามบรรดาพวกผู้เชี่ยวชาญมองในทางตรงกันข้าม บอกว่าดูเหมือนสหรัฐฯจะไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม เนื่องด้วยระบอบปกครองของอิหรานยังคงอยู่ดีและเตหะรานอาจมีความกล้าหาญมากขึ้นในอนาคต
สหรัฐฯมีทหารในตะวันออกกลางมากกว่า 50,000 นาย และจำนวนดังกล่าวกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่อเมริการายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่าการเคลื่อนนาวิกโยธินหลายพันนายจากซานดิเอโกไปยังภูมิภาคแห่งนี้ จะเดินหน้าต่อไป สำหรับ ณ เวลานี้
(ที่มา:อัลอาราบียา/รอยเตอร์)