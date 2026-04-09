น้ำมันโลกร่วง$14-ทองพุ่ง$92 ดาวโจนส์ทะยาน1,300จุด หลังสหรัฐฯ-อิหร่านตกลงหยุดยิง

ราคาน้ำมันร่วงหนักลงมาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันพุธ(8เม.ย.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เห็นพ้องข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน ในนั้นรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ดันวอลล์สตรีทปิดบวกแรงและทองคำดีดตัวขึ้น
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 18.54 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 14.52 ดอลลาร์ ปิดที่ 94.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
การกลับลำของทรัมป์ ไม่ขึ้นไม่นานก่อนเส้นตายของเขาที่ขีดไว้ให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ไม่เช่นนั้นจะเผชิญการโจมตีอย่างกว้างขวางเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน ทั้งนี้ฮอร์มุซ เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของอุปทานโลก
อิหร่านบอกว่าจะระงับการโจมตีเช่นกัน ถ้าการโจมตีเล่นงานพวกเขาหยุดลง และการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นมีความเป็นไปได้ในช่วง 2 สัปดาห์นี้ แต่ต้องมีการประสานกับกองทัพอิหร่านเสียก่อน
แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ในวันพุธ(8 เม.ย.) ว่าอิหร่านจะเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างจำกัดและแบบควบคุมในวันพฤหัสบดี(9 เม.ย.) ก่อนหน้าการเจรจากันระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯและอิหร่านในปากีสถาน
ตลาดหุ้นสหรัฐฯพุ่งแรงในวันพุธ(8เม.ย.) ได้แรงหนุนจากข้อตกลงนาทีสุดท้าย หยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 1,325.46 จุด (2.85 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,909.92 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 165.96 จุด (2.51 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,782.81 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 617.15 จุด (2.80 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,635.00 จุด
ดัชนีทั้ง 3 ดีดตัวขึ้น หลังจากข้อตกลงหนึ่งซึ่งมีปากีสถานเป็นคนกลาง ก่อผลลัพธ์ระงับสงครามเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ความขัดแย้งนี้ ซึ่งเริ่มต้นจากการที่สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทำเอาตลาดโลกหัวหมุน ก่อความปั่นป่วนแก่อุปทานน้ำมันและโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
ข้อตกลงดังกล่าว ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และดันราคาทองคำพุ่งแรงแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ ในวันพุธ(8เม.ย.) ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 92.50 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 4,777.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)