พูดไม่อายปาก! รัฐมนตรียุติธรรมยืนยัน ไล่เชือดศัตรูทรัมป์ไม่ใช่การตามเอาคืน

เอเอฟพี/รอยเตอร์ – ท็อดด์ บลานช์ รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ ยันกระทรวงยุติธรรมไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดการศัตรูของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และสำทับว่า มีเพียงทรัมป์ที่รู้ว่า ทำไมแพม บอนดี้ เจ้ากระทรวงคนเก่าถึงถูกปลด
ท็อดด์กล่าวเมื่อวันอังคาร (7 เม.ย.) ระหว่างปรากฏตัวครั้งแรกนับจากได้รับแต่งตั้งให้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ตอนนี้ในอเมริกามีคนเป็นพันที่ถูกสอบสวนดำเนินคดี และเป็นเรื่องจริงที่บุคคลและนิติบุคคลส่วนหนึ่งเหล่านั้นเคยมีปัญหากับทรัมป์ และทรัมป์เชื่อว่า สมควรถูกสอบสวน โดยท็อดด์ย้ำว่า เป็นสิทธิ์และหน้าที่ซึ่งประธานาธิบดีพึงทำได้
ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว บอนดีถูกปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรม หลังมีรายงานว่า ทรัมป์ไม่พอใจที่บอนดีพยายามไม่มากพอในการดำเนินคดีบุคคลที่เขามองว่า เป็นศัตรูทางการเมือง เช่น เจมส์ โคมีย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (เอฟบีไอ) และเลทิเชีย เจมส์ อัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์ก ขณะที่ บลานช์ อดีตทนายความส่วนตัวของทรัมป์ บอกว่า มีเพียงทรัมป์ที่รู้ว่าเหตุใดบอนดีจึงถูกปลด
เขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่า กระทรวงยุติธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือจัดการศัตรูของทรัมป์ พร้อมกล่าวหาว่า คณะบริหารของอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดนของพรรคเดโมแครตต่างหากที่ใช้กระทรวงนี้เป็นเครื่องมือแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยอ้างอิงว่า ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่ถูกกระทรวงยุติธรรมฟ้องร้องถึง 4 ครั้ง ซึ่งหมายถึงคดีที่ทรัมป์ถูกแจ็ค สมิธ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกฎหมาย ยื่นฟ้อง
สมิธกล่าวหาว่า ทรัมป์พยายามล้มล้างผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 ที่ไบเดนเป็นผู้ชนะ อีกทั้งยังจัดการเอกสารลับอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งทั้งสองคดีถูกถอนฟ้องหลังจากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในปี 2024
บลานช์ยังบอกว่า สิ่งที่คณะบริหารดำเนินการมาตลอด 14 เดือนที่ผ่านมาคือการเปลี่ยนแปลงกระทรวงยุติธรรม และตอบโต้คำครหาที่ว่า ทรัมป์ต้องการเช็คบิลล์ศัตรูทางการเมืองโดยบอกว่า ประธานาธิบดีย้ำมาตลอดว่า ต้องการความยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมภายใต้คณะบริหารชุดปัจจุบันเปิดการสอบสวนศัตรูหลายคนของทรัมป์ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ฟันธงว่า รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งของอเมริกาในปี 2016 เพื่อสนับสนุนการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกของทรัมป์ รวมถึงสมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตที่เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ในกองทัพสหรัฐฯ ปฏิเสธคำสั่งที่ไม่ชอบธรรม ตลอดทั้งผู้บริจาคและกลุ่มระดมทุนที่มีแนวทางเสรีนิยม
เขายังปกป้องการไล่อัยการในกระทรวงยุติธรรมหลายคนที่เคยทำคดีฟ้องร้องทรัมป์ออก โดยอธิบายว่า อัยการที่กำลังพยายามดำเนินคดีกับเจ้านายควรมีหน้าที่ทางจริยธรรมในฐานะทนาย ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไปในสภาพแวดล้อมนั้นได้ ทั้งนี้ อัยการหลายคนที่ถูกไล่ออกนับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งได้ยื่นฟ้องโดยอ้างว่า ถูกปลดโดยไม่เป็นธรรม