มาเหนือเมฆ! CIA ใช้เทคโนโลยีลับสุดยอดหาตัว" นักบิน F-15E คนที่ 2 " ในอิหร่านจากสัญญาณการเต้นหัวใจ “ทรัมป์” ยอมรับรอดมาได้แต่เจ็บหนักโดนส่งต่อรักษาด่วนที่เยอรมัน

เอเจนซีส์ – หน่วย CIA ของสหรัฐฯใช้เทคโนโลยีลับสุดยอดตามหาลูกเรือ F-15E ที่สูญหายในอิหร่านหลังเครื่องโดนยิงตกจากสัญญาณการเต้นของหัวใจด้วยเทคโนโลยีการวัดสนามแม่เหล็กเชิงควอนตัม (quantum magnetometry) จนสามารถคว้าตัวมาได้สำเร็จก่อนที่จะตกอยู่ในมือของอิหร่าน ด้านผู้นำสหรัฐฯยอมรับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่เยอรมันมีอาการในขั้นสาหัส
ยูโรนิวส์รายงานวันนี้(8 เม.ย)ว่า หน่วย CIA ของสหรัฐฯใช้เทคโนโลยีล้ำยุคอุปกรณ์ใหม่ที่ชื่อ Ghost Murmur เพื่อค้นหาและช่วยลูกเรือคนที่ 2 ของเครื่องบินรบขับไล่ F-15E ที่โดนเตหะรานยิงตกในวันศุกร์(3)ทางใต้ของอิหร่าน อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯ
เทคโนโลยีลับสุดยอดของหน่วยสืบราชการลับสหรัฐฯที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนนี้พบว่ามีการใช้เทคโนโลยีการวัดสนามแม่เหล็กเชิงควอนตัม (quantum magnetometry)ที่มีพิสัยทำการไกลเพื่อค้นหาร่องรอยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของการเต้นหัวใจมนุษย์และเทียบกับข้อมูลและใช้ระบบ AI เพื่อแยกสัญญาณออกจากเสียงรบกวนอื่นๆ อ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิด 2 คนที่รู้ในเรื่องนี้
เครื่องมือค้นหาพิกัดจากระบบการเต้นหัวใจที่ CIA ทดลองใช้เป็นครั้งแรกกับลูกเรือ F-15E นั้นได้รับการเปิดเผยในบ่ายวันจันทร์(6)โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และผู้อำนวยการ CIA จอห์น แรตคลิฟฟ์ (John Ratcliffe)ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาว
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า หากว่าหัวใจคุณยังคงเต้นอยู่ พวกเราจะพบคุณ
แหล่งข่าวรายนี้และอีกคนที่รู้ในเรื่องอุปกณ์การรวบรวมข่าวกรองของล็อกฮีด มาร์ติน ได้เปิดเผยว่าอุปกรณ์ Ghost Murmur นี้เป็นการพัฒนาโดย Skunk Works แผนกการพัฒนาลับความก้าวหน้าชั้นสูงของบริษัทล็อกฮีด มาร์ตินชื่อดังของสหรัฐฯ
และเทคโนโลยีนี้ประสบความสำเร็จในการทดสอบกับเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กและในอนาคตจะใช้กับเครื่องบิน F-35 แหล่งข่าวคนที่ 2 เผย
ทั้งนี้พบว่าลูกเรือคนที่ 2 ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระบบอาวุธ F-15E นั้นมีชื่อรหัสคือ Dude 44 Bravo นั้นซ่อนตัวอยู่ที่รอยแยกของภูเขาหลังเครื่องโดนยิงตก
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในงานแถลงข่าวว่า CIA พบ Dude 44 Bravo ที่ห่างออกไป 40 ไมล์ แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาหมายถึงอะไรกันแน่ว่าเป็นการค่าตรวจวัดจากเครื่องมือหรืออะไรอื่น นิวยอร์กโพสต์รายงาน
ยูโรนิวส์ชี้ว่า ในการแถลงประธานาธิบดีสหรัฐฯยังออกมายอมรับว่า ลูกเรือที่สูญหายนี้มีอาการอยู่ในขั้นสาหัสและปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลทหารในเยอรมัน ศูนย์การแพทย์ภูมิภาคลันด์ชตูห์ล (Landstuhl Regional Medical Center)ในรัฐรัฐไรน์ลันท์-ฟัลทซ์
เกิดขึ้นหลังมีรายงาออกมาจากสื่อสหรัฐฯไม่กี่แห่งได้รายงานว่า มีการเคลื่อนย้ายตัวจากตะวันออกกลางไปโรงพยาบาลทหารที่ใหญ่ที่สุดนอกสหรัฐฯตั้งอยู่ในเยอรมันก่อนที่ผู้นำสหรัฐฯจะออกมายืนยันในที่สุด