คิดช้ามาก! “เดโมแครต” กดดันคณะรัฐมนตรีใช้ “ข้อแก้ไขรธน.สหรัฐฯที่ 25” ขับ “ทรัมป์” ออกจากตำแหน่งฐานก่อสงครามตะวันออกกลาง

เอเจนซีส์ - พรรคเดโมแครตกดดันให้มีการใช้ข้อแก้ไขที่ 25 (25th amendment)ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฯเพื่อขับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากตำแหน่งหลังเขาข่มขู่จะก่ออาชญากรรมสงครามในตะวันออกกลางหวั่นอาจถึงขั้นกดปุ่มยิงนิวเคลียร์ ชี้ไปถึงปัญหาสุขภาพทางจิตของผู้นำสหรัฐฯระหว่างที่ฝ่ายรีพับลิกันนิ่งเงียบผิดปกติ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(7 เม.ย)ว่า การเมืองภายในอเมริการ้อนแรงมากขึ้นเมื่อบรรดาสมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตได้ยกระดับการกดดันต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์วัย 79 ปีได้ออกแถลงการณ์ที่ไม่ปะติดปะต่อและเป็นการพูดที่ไร้จุดหมายรวมไปถึงยังสบประมาทต่อบรรดาชาติพันธมิตรสหรัฐฯที่มีความสัมพันธ์เหนี่ยวแน่นมาอย่างยาวนาน
เขาใช้โอกาสวันอีสเตอร์ที่ตรงกับวันอาทิตย์(5)โพสต์บนโซเชียลมีเดียอย่างใช้อารมณ์ในการส่งคำเตือนไปยังอิหร่านให้ "เปิดช่องแคบฮอร์มุซ หรือไม่พวกบ้าเหล่านี้จะต้องอยู่ในนรกอย่างไม่ต้องสงสัย"
พร้อมสำทับตามมาว่า “อารยธรรมทั้งหมดจะโดนทำลายภายในคืนนี้” ถ้าเตหะรานไม่ยอมทำตามเส้นตายฟางเส้นสุดท้ายของทรัมป์
สื่ออังกฤษรายงานว่า ภายในบ่ายวันอังคาร(7) มีสมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตไม่ต่ำกว่า 20 คนออกมาเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีสหรัฐฯเริ่มต้นกระบวนการตาม "ข้อแก้ไขที่ 25” (the 25th amendment) ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐฯเพื่อถอดถอนประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ออกจากตำแหน่งจากการที่เชื่อว่าไม่เหมาะสมที่จะสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้
อิลฮาน โอมาร์(Ilhan Omar) ส.สเดโมแครตโพสต์ว่า
“ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นบ้า” พร้อมกล่าวกดดันไปยังสมาชิกพรรครีพับลิกันว่า “ เมื่อไหร่กันที่เพื่อนพรรครีพับลิกันของดิฉันจะมีความกล้าหาญพอที่จะถอดเขาออกจากตำแหน่ง?”
ขณะที่มาร์ค โพแคน (Mark Pocan)สมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตได้เสริมว่า
“ข้อแก้ไขที่ 25 เดี๋ยวนี้! ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นบ้ามาก อันตราย และไม่สามารถควบคุมเกินกว่าที่จะครอบครองรหัสนิวเคลียร์!”
ด้านอดีตส.สสายเหยี่ยวพรรครีพับลิกันที่หันมาเป็นผู้วิพากษ์ทรัมป์ มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน(Marjorie Taylor Greene) หรือ MTG โดดร่วมวงโพสต์กดดันว่า “ข้อแก้ไขที่ 25 !!! ไม่มีระเบิดแม้แต่ลูกเดียวที่จะตกมาที่อเมริกา พวกเราไม่สามารถทำลายอารยธรรมทั้งหมดได้ นี่มันชั่วร้ายและบ้าคลั่ง”
MTG ก่อนหน้าเคยออกมาเตือนต่อสาธารณะว่า ผู้นำสหรัฐฯนั้นบ้าคลั่ง และตั้งแต่วันอาทิตย์(5)เป็นต้นว่า เดโมแครตคนอื่นๆได้ออกมาเปิดประเด็นใหม่โดยตั้งคำถามถึงปัญหาสุขภาพทางจิตของทรัมป์
ทั้งนี้สมาชิกสภาคองเกรสที่มีเชื้อสายอิหร่านเพียงหนึ่งเดียว ยาสซามิน อันซารี (Yassamin Ansari) จากพรรคเดโมแครตออกมาแสดงความเห็นว่า ผู้นำสหรัฐฯมีปัญหาทางจิตขั้นร้ายแรงและเป็นภัยทางความมั่นคงต่อสหรัฐฯและต่อทั้งโลก
พร้อมเสริมว่า รู้สึกตกตะลึงต่อการไร้มาตรการของคณะครม.ทรัมป์ที่มาจากพรรครีพับลิกันนั้นนิ่งเงียบระหว่างทรัมป์กำลังข่มขู่ที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมสงครมและที่สำคัญดูเหมือนผู้นำสหรัฐฯกำลังพูดว่าเขาตั้งใจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์กับอิหร่าน
เดอะการ์เดียนชี้ว่า แต่ทว่าโอกาสที่คณะครม.ที่อื้อฉาวและจงรักภักดีสูงต่อทรัมป์จะหันมาต่อต้านเขาโดยการประกาศตั้งรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี. แวนซ์ ขึ้นมาทำหน้าที่แทนนั้นเกือบเป็นศูนย์
แวนซ์ปัจจุบันอยู่ในฮังการีเพื่อแสดงการสนับสนุนนายกรัฐมนตรี วิคเตอร์ ออร์แบนในการเลือกตั้งฮังการี ขณะที่ EU แสดงความกังวลต่อการยื่นมือเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งฮังการีของสหรัฐฯ
สื่ออังกฤษรายงานว่า แม้ว่าทรัมป์จะข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในอิหร่านนั้นละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ทว่ามีรีพับลิกันเป็นส่วนน้อยที่ออกมาส่งเสียงแสดงความไม่เห็นด้วยขณะที่ส่วนใหญ่ของพรรครีพับลิกันสนับสนุนการทำสงคราม