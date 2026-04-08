แก้เขิน!ทรัมป์ขู่รีดภาษี50%ชาติที่หนุนอาวุธแก่อิหร่าน แต่กำลังพูดคุยปลดคว่ำบาตรเตหะราน

สหรัฐฯจะรีดภาษี 50% กับสินค้าทั้งหมดและทุกประเภท ที่นำเข้าจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งให้การ "สนับสนุนอาวุธทางทหารแก่อิหร่าน" ตามคำประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันพุธ(8เม.ย.) อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันเขาเผยว่าวอชิงตันจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับเตหะราน ในการหารือเกี่ยวกับการปลดมาตรการทางภาษีและคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานอิหร่าน ตามหลังแถลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์
ทรัมป์ กลับลำจากคำขู่โจมตีเล่นงานอิหร่านเต็มพิกัดในคืนวันอังคาร(7เม.ย.) ราว 2 ชั่วโมงก่อนเส้นตายที่เขาขีดไว้ให้เตหะรานต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เขาโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่าแผน 15 ข้อที่อเมริกาเสนอไปยังอิหร่าน ได้รับการยอมรับแล้ว แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ "เรากำลังหารือ และจะหารือต่อไป เกี่ยวกับการผ่อนปรนภาษีและมาตรการคว่ำบาตรกับอิหร่าน" ทรัมป์ เขียนบนทรูธโซเชียล
แม้ ทรัมป์ แสดงความคิดเห็นที่เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น และมีความรู้สึกโล่งใจอย่างกว้างขวางทั้งบนท้องถนนของอิหร่านและตลาดการเงินโลกเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิง แต่ความไม่ลงรอยหลักๆระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานยังคงไม่คลี่คลาย และทั้ง 2 ฝ่ายยังคงยึดมั่นในข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันสำหรับข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้น
ขณะเดียวกัน ทรัมป์ ประกาศกร้าวในวันพุธ(8เม.ย.) ด้วยว่า ประเทศใดก็ตามที่สนับสนุนอาวุธแก่อิหร่าน จะต้องเผชิญกับมาตรการรีดภาษีในทันที 50% กับสินค้าทุกประเภทที่ส่งออกมายังสหรัฐฯ
ทรัมป์ ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่ามีชาติใดบ้าง แต่รายงานของรอยเตอร์ระบุว่า จีนและรัสเซีย ต่างชาติอิหร่านในการยกระดับศักยภาพทางทหารเพื่อต้านทานแรงกดดันจากสหรัฐฯและอิสราเอล รวมถึงจัดหาขีปนาวุธ ระบบป้องกันภัยทางอากาศและเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีเจตนาเสริมการป้องปราม ก่อความซับซ้อนแก่ปฏิบัติการของสหรัฐฯและเพิ่มต้นทุนการโจมตี อย่างไรก็ตามทั้งรัสเซียและจีนแสดงท่าทีระมัดระวังในการให้การสนับสนุนอิหร่านระหว่างการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล
อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่ง ทรัมป์ ในวันพุธ(8เม.ย.) ยกย่องบรรดาผู้นำปัจจุบันของอิหร่าน ตามหลังการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอลสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปหลายคน ในนั้นรวมถึงอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุด ซึ่งถูกแทนที่ด้วย มอจตาบา คอเมเนอี ลูกชายของเขาเอง
"สหรัฐฯจะทำงานใกล้ชิดกับอิหร่าน ซึ่งเราได้พิจารณาแล้วว่าได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ที่จะก่อให้เกิดผลดีอย่างมากไปแล้ว!" ทรัมป์โพสต์บนทรูธโซเชียล "จะไม่มีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม และสหรัฐฯจะทำงานร่วมกับอิหร่าน ขุดและกำจัดฝุ่นนิวเคลียร์ที่ฝังอยู่ลึกอยู่ใต้ดินจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2" เขากล่าวอ้าง "ไม่มีสิ่งใดถูกแตะต้องนับตั้งแต่วันที่ทำการโจมตี"
กระนั้นตามรายงานของรอยเตอร์ระบุว่าสงครามที่ก่อโดยสหรัฐฯและอิสราเอล ยังไม่สามารถทำให้อิหร่านสูญเสียคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงคุณภาพใกล้เคียงระดับใช้อาวุธแต่อย่างใด เช่นเดียวกับศักยภาพในการโจมตีบรรดาชาติเพื่อนบ้านด้วยขีปนาวุธและโดรน ขณะที่บรรดาผู้นำทางศาสนาของเตหะราน ซึ่งเคยเผชิญกับการลุกฮือประท้วงเมื่อหลายเดือนก่อน สามารถยืนยันรับมือกับการโจมตี โดยที่ไม่พบเห็นสัญญาณของแรงต่อต้านภายในประเทศแม้แต่น้อย
