'เจิ้ง ลี่เหวิน' ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งเยือนสุสาน 'ซุน ยัตเซ็น' ประกาศจะนำไต้หวันสร้างความ 'ปรองดอง' กับจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจิ้ง ลี่เหวิน ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) ฝ่ายค้านของไต้หวัน ให้คำมั่นว่าจะยึดมั่นในจิตวิญญาณของ ซุน ยัตเซ็น ผู้ก่อตั้งพรรค และแสวงหาการปรองดองกับจีน พร้อมกับกล่าวสรรเสริญระหว่างไปเยี่ยมสุสานของ ซุน ยัตเซ็น ที่นครหนานจิงเกี่ยวกับความสำเร็จของจีนภายหลังการปฏิวัติโดยพรรคคอมมิวนิสต์

เจิ้ง ซึ่งเป็นประธานพรรคก๊กมินตั๋ง พรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน อยู่ระหว่างเดินทางเยือนจีนในช่วงเวลาที่ปักกิ่งเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อไต้หวัน ซึ่งปักกิ่งมองว่าเป็นดินแดนในอธิปไตยของตนเอง และในขณะที่รัฐสภาที่ฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากกำลังขัดขวางแผนของรัฐบาล ไล่ ชิงเต๋อ ในการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 40,000 ล้านดอลลาร์

ในช่วงวันแรกที่เธออยู่ในจีน เจิ้ง ได้วางพวงมาลาที่สุสานของ ซุน ยัตเซ็น ในเมืองหนานจิง ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลสาธารณรัฐจีนที่นำโดยพรรคก๊กมินตั๋งก่อนที่จะลี้ภัยไปยังไต้หวันในปี 1949 หลังจากพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมา เจ๋อตง

“ค่านิยมหลักของอุดมคติของ ซุน ยัตเซ็น ที่ว่า ‘ทุกคนภายใต้ฟ้าล้วนเท่าเทียมกัน’ นั้นคือ ความเสมอภาค การยอมรับความแตกต่าง และความสามัคคี” เจิ้ง กล่าวในคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไต้หวัน

“เราควรทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการปรองดองและความสามัคคีในช่องแคบไต้หวัน และสร้างความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพในภูมิภาค”


ซุนยัตเซ็น ผู้โค่นล้มราชวงศ์สุดท้ายและก่อตั้งสาธารณรัฐจีนขึ้นในปี 1912 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในปี 1925

เขายังคงได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการในไต้หวันในฐานะผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐจีน และรวมถึงในประเทศจีนโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ในฐานะวีรบุรุษแห่งชาติของจีน

เหมา เจ๋อตง ประกาศให้เขาเป็น “ผู้บุกเบิกการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ่”

เจิ้ง กล่าวว่า พรรคก๊กมินตั๋งได้เคารพหลักการก่อตั้งของ ซุน และทำให้ไต้หวันเป็นสังคมเสรีและประชาธิปไตย แม้ว่าเธอจะกล่าวอ้างถึง "ความหวาดกลัวสีขาว" ในช่วง 38 ปี ของการประกาศใช้กฎอัยการศึกที่เกาะแห่งนี้เผชิญจนถึงปี 1987 ก็ตาม

"ในทำนองเดียวกัน บนแผ่นดินใหญ่ เราก็ได้เห็นและเป็นพยานถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาที่เกินความคาดหมายและจินตนาการของทุกคน" เธอกล่าวเสริม

การเยือนจีนของ เจิ้ง ลี่เหวิน ในครั้งนี้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมาก

"ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการแลกเปลี่ยนอย่างสันติระหว่างสองฝั่งของช่องแคบไต้หวัน" หยาง จื่อหาง นักศึกษาวัย 19 ปี ซึ่งมาชมขบวนรถของ เจิ้ง พร้อมกับเพื่อนร่วมชั้น ให้สัมภาษณ์

รัฐบาลจีนปฏิเสธที่จะพูดคุยกับประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าของไต้หวัน โดยกล่าวว่าเขาเป็น "นักแบ่งแยกดินแดน" ขณะที่ ไล่ ยืนยันว่า มีเพียงประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของตนเองได้

รัฐบาลทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการ

เจิ้ง กล่าวว่า ภารกิจของเธอคือการสร้างสันติภาพ และแม้ว่าเธอจะสนับสนุนการใช้จ่ายด้านกลาโหม แต่ก็ต้องสร้างความสมดุลกับการเจรจาพูดคุยด้วย

ที่มา: รอยเตอร์






