'ทรัมป์' โวข้อตกลงหยุดยิงคือ 'ชัยชนะที่สมบูรณ์แบบ' ของสหรัฐฯ ชี้ 'จีน' มีส่วนช่วยกล่อมอิหร่านให้เจรจา

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อเอเอฟพีของฝรั่งเศส โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ ได้รับ "ชัยชนะที่สมบูรณ์แบบ" จากการทำข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์กับอิหร่าน และเชื่อว่าจีนมีส่วนช่วยโน้มน้าวให้อิหร่านยอมเจรจา ขณะเดียวกันก็กล่าวว่า ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของเตหะรานจะได้รับการ "ดูแลเป็นอย่างดี"
ผู้นำสหรัฐฯ ดูเหมือนจะมั่นใจในข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน แม้ว่าเตหะรานจะมองว่าเป็นชัยชนะของฝ่ายตนเช่นกัน และท่ามกลางข้อกังขาว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงอะไรกันไว้บ้าง
วอชิงตันและเตหะรานตกลงหยุดยิงกันเพียงไม่ถึงชั่วโมงก่อนที่กำหนดเส้นตายของ ทรัมป์ ในการทำลายล้างสาธารณรัฐอิสลามจะมาถึง
“ชัยชนะโดยสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีข้อสงสัยใดๆ” ทรัมป์ กล่าวกับเอเอฟพีในการสนทนาสั้นๆ เมื่อถูกถามว่าเขากำลังประกาศชัยชนะจากการหยุดยิงหรือไม่
ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งน้ำมัน ทรัมป์ยืนยันว่ามีกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งสำหรับข้อตกลงระยะยาว
“เรามีข้อตกลง 15 ข้อ ซึ่งส่วนใหญ่ได้ตกลงกันแล้ว เราจะรอดูว่าเกิดอะไรขึ้น เราจะรอดูว่ามันจะสำเร็จหรือไม่” ทรัมป์ กล่าว
ประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันประกาศบนบัญชี Truth Social ของเขาว่า อิหร่านได้ยื่นข้อเสนอ 10 ประการซึ่ง "สามารถนำไปปฏิบัติได้"
ทรัมป์ ไม่ได้กล่าวว่าจะกลับไปใช้คำขู่เดิมที่จะทำลายโรงไฟฟ้าพลเรือนและสะพานของอิหร่านหรือไม่ หากข้อตกลงล้มเหลว
"คุณต้องรอดู" ทรัมป์กล่าวกับเอเอฟพี
อนาคตของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านก็เป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญ ภายหลังสงครามที่ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่ามีเป้าหมายส่วนหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้
ทรัมป์ ยืนยันว่า ประเด็นวัสดุนิวเคลียร์จะถูกรวมอยู่ในข้อตกลงสันติภาพที่จะเกิดขึ้น
“เรื่องนั้นจะได้รับการจัดการอย่างเรียบร้อย หรือไม่เช่นนั้นผมคงไม่ยอมตกลง” ทรัมป์ กล่าว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับยูเรเนียมเหล่านั้น
ข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลรุมโจมตีอิหร่านอย่างหนักนาน 1 หนึ่งเดือน และเกิดขึ้นหลังจากที่ปากีสถานยื่นมือเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ทรัมป์ กล่าวว่า เขาเชื่อว่า "จีน" มีบทบาทในการเกลี้ยกล่อมอิหร่านให้ยอมเจรจาด้วย
เมื่อถูกถามว่าปักกิ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการโน้มน้าวเตหะรานซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญให้มาเจรจาหยุดยิงหรือไม่ ทรัมป์ ก็ตอบว่า “ผมได้ยินมาว่า ใช่”
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีกำหนดเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในช่วงกลางเดือน พ.ค. เพื่อพบกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการประชุมสุดยอดครั้งสำคัญระหว่างสองมหาอำนาจ
เดิมทีการเดินทางถูกกำหนดไว้ในช่วงต้นเดือน เม.ย. แต่ ทรัมป์ ได้ขอเลื่อนออกไป โดยกล่าวว่าเขาต้องอยู่ที่วอชิงตันเพื่อดูแลสถานการณ์สงครามกับอิหร่าน
ปักกิ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับเตหะราน และเป็นผู้ซื้อน้ำมันอิหร่านรายใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะเดียวกัน จีนก็มีสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซีย และได้วิจารณ์อิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่โจมตีประเทศเหล่านั้น
ที่มา: เอเอฟพี