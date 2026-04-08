ได้เฮอีกรอบ!น้ำมันตลาดเอเชียดิ่งทันที16% หลัง'สหรัฐฯ-อิหร่าน'บรรลุหยุดยิงและเปิดฮอร์มุซชั่วคราว

ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นและราคาน้ำมันร่วงหนัก ในช่วงต้นของการซื้อขายในตลาดเอเชียในวันพุธ(8เม.ย.) หลังสหรัฐฯและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยที่เตหะรานจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราว
ในตลาดน้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด ร่วงลง 16.56% อยู่ที่ 96.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ ดิ่งลง 15.89% อยู่ที่ 93.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ส่วนตลาดทุน ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 4.38% อยู่ที่ 55,771.56 จุด ขณะที่ในเกาหลีใต้ ดัชนี Kospi พุ่งขึ้น 5.71% อยู่ที่ 5,808.65 จุด
"ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดลุกลามหดหายไป แรงเข้าซื้อดูเหมือนจะปัจจัยหลักในตลาดญี่ปุ่น" โทไค โตเกียว ซีเคียวริตี กล่าวก่อนเปิดตลาดในโตเกียว
หลังจากถูกสหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีมานานกว่า 1 เดือน อิหร่านเปิดเผยว่าพวกเขาตกลงเจรจากับวอชิงตัน ในปากีสถาน เริ่มต้นในวันศุกร์(10 เม.ย.) ในเส้นทางของการยุติความขัดแย้ง
"ภายใต้เงื่อนไขว่าสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ยินยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย อย่างสมบูรณ์และในทันที ผมเห็นพ้องระงับการทิ้งบอมบ์และโจมตีอิหร่าน สำหรับช่วงเวลา 2 สัปดาห์" ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เขียนบนทรูธโซเชียล
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ยืนยันเกี่ยวกับการสัญจรผ่านอย่างปลอดภัยของบรรดาเรือที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในขณะที่ช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก แต่มันถูกปิดตาย แก้แค้นกรณีที่ถูกสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
(ที่มา:เอเอฟพี)