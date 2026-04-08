นายกฯ ปากีสถานชี้ข้อตกลงหยุดยิง 'สหรัฐฯ-อิหร่าน' ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมถึง 'เลบานอน' เตรียมเปิดเวทีเจรจาที่อิสลามาบัดศุกร์นี้

นายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ แห่งปากีสถาน แถลงวันนี้ (8 เม.ย.) ว่า สหรัฐอเมริกา อิหร่าน และพันธมิตรได้ตกลงหยุดยิง "ทุกหนทุกแห่ง" รวมถึงในเลบานอน หลังจากที่รัฐบาลของเขาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อยุติการสู้รบที่ยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์
"ผมยินดีที่จะประกาศว่า สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยพันธมิตร ได้ตกลงหยุดยิงทันทีทุกหนทุกแห่ง รวมถึงเลบานอนและสถานที่อื่นๆ โดยมีผลทันที" ชารีฟ โพสต์ข้อความบน X
เขากล่าวเสริมว่า กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน จะต้อนรับคณะผู้แทนจากทั้งสองประเทศในวันศุกร์ (10) เพื่อเจรจาหาข้อสรุปที่เป็นรูปธรรม
“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 'การเจรจาที่อิสลามาบัด' จะประสบความสำเร็จในการบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืน และหวังว่าจะได้แจ้งข่าวดีเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า” เขากล่าว
ทั้งเตหะรานและวอชิงตันประกาศตกลงหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์เพียงไม่ถึงชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเส้นตายของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ในการ "ทำลายอารยธรรม" อิหร่าน
ปากีสถานซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทรัมป์ และมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ในอิหร่านเพื่อนบ้าน ได้กลายเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างเตหะรานและวอชิงตันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่ออิสราเอลและสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่าน ทำให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ส่งผลให้เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีประเทศในอ่าวเปอร์เซียและอิสราเอล
เลบานอนก็ถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งนี้เช่นกัน หลังจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเข้ามาร่วมโจมตีอิสราเอล ซึ่งอิสราเอลก็ได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีหลายเป้าหมาย รวมถึงเมืองหลวง และได้เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินทางตอนใต้ของประเทศ
ที่มา: เอเอฟพี