ตัวยุงานเข้า!อิสราเอลถึงกับเครียด หลังUS-อิหร่านตกลงหยุดยิง

เจ้าหน้าที่อิสราเอลมีความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่สหรัฐฯบรรลุกับอิหร่าน ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นในวันอังคาร(7เม.ย.) อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
แหล่งข่าวเปิดเผยว่าอิสราเอลจะยึดถือข้อตกลง ทำตามการนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แต่อิสราเอลกำลังทำเช่นนั้นด้วยความไม่เต็มใจ เนื่องจากอิสราเอลยังเหลืออีกหลายเป้าหมายในรายชื่อการโจมตี และยังเหลือเป้าประสงค์อีกหลายอย่างที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ลุล่วงผ่านปฏิบัติการทางทหารในอิหร่าน
ครั้งที่ถูกถามโดยสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคม เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ปฏิเสธตอบคำถามว่าอิสราเอลจะหยุดการโจมตีอิหร่านหรือไม่ ถ้า ทรัมป์ บรรลุข้อตกลงหยุดยิง แต่เขายอมรับว่า ทรัมป์ เป็น "ผู้นำ" และเขาเป็นพันธมิตรของทรัมป์
"ในขั้นท้ายสุด ประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจด้วยตนเอง และผมจะเคารพการตัดสินใจเหล่านั้นหรือไม่? ใช่ผมเคารพ" เนทันยาฮูบอกกับซีเอ็นเอ็น ระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม
อย่างไรก็ตามในความเคลื่อนไหวล่าสุด เนทันยาฮู เตือน ทรัมป์ ในวันอาทิตย์(5เม.ย.) อย่าเพิ่งด่วนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงใดๆกับอิหร่านในขั้นนี้ของสงคราม เนื่องจากมันมีความเสี่ยงอย่างมาก ตามคำกล่าวอ้างของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิสราเอล ที่ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ชาแนล 12 ในวันจันทร์(6เม.ย.)
อิสราเอล ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิง แม้สำนักข่าว Israel Hayom รายงานว่า เนทันยาฮู บอกกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอาทิตย์(5เม.ย.) ในกรณีที่มีข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน ทางอิสราเอลไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติการจัดการกับพวกฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
เนทันยาฮู เชื่อว่าข้อตกลงหยุดยิงใดๆในขั้นนี้ จะก่อความเสี่ยงอย่างสูง
ความคืบหน้าล่าสุดหลังสหรัฐฯและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้แชร์ต่อถ้อยแถลงที่โพสต์โดย อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างของประเทศของอิหร่าน พร้อมเขียนคำบรรยายว่า "ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการของอิหร่าน" หลังจากประกาศว่าอเมริกาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ด้านเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของกองทัพสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับอัล มายาดีน สื่อมวลชนเลบานอน ระบุว่าอเมริกาได้ยุติการโจมตีอิหร่านแล้ว ตามที่เห็นพ้องในข้อตกลงหยุดยิงทั้ง 2 ฝ่าย ที่แถลงออกมาก่อนหน้านี้โดย เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ขณะที่คาดหมายว่าการประชุมจะมีขึ้นในอิสลามาบัดในวันที่ 10 เมษายน เพื่อเจรจาต่อรองเพิ่มเติม
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น/ไทม์สออฟอิสราเอล)