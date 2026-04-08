เฮทั้งโลก!!US-อิหร่านตกลงกันได้หวุดหวิด'หยุดยิง2สัปดาห์' เตหะรานเย้ยทรัมป์'ถอยอย่างน่าอับอาย'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(7เม.ย.) เปิดเผยว่าเขาเห็นพ้องในข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์กับอิรห่าน ราว 2 ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายที่เขาขีดไว้ให้เตหะรานเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ไม่เช่นนั้นจะเผชิญการโจมตีอย่างกว้างขวางเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐอิหร่านรายงานข่าวด่วน อ้างว่า ทรัมป์ ตอบรับเงื่อนไขของ อิหร่าน สำหรับยุติสงคราม ให้คำจำกัดความมันว่าเป็นการ "ถอยอย่างน่าอับอาย" ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
อิหร่านเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์(10 เม.ย.) ในกรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตหะรานแชร์ถ้อยแถลงในนามของสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ประกาศว่า "ถ้าการโจมตีใส่อิหร่านหยุดลง กองทัพอันทรงพลังของเรา จะหยุดปฏิบัติการป้องกันตนเอง"
"สำหรับช่วงเวลา 2 สัปดาห์ การสัญจรอย่างปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ จะมีความเป็นไปได้ ผ่านการประสานงานกับกองทัพอิหร่าน โดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางเทคนิคอย่างเหมาะสม" อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุ
ข้อตกลงหยุดยิงถูกมองว่าเป็นชัยชนะในอิหร่าน โดยสถานีโทรทัศน์แห่งชาติช่องหนึ่งของเตหะราน รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ตอบรับข้อเรียกร้อง 10 ข้อของอิหร่าน และประกาศว่ามันเป็นชัยชนะของประเทศ
ทรัมป์ ถ้อยบนสังคมออนไลน์ ระบุว่าข้อตกลงนาทีสุดท้าย ที่เจรจาผ่านทางปากีสถาน ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลาง ขึ้นอยู่กับการที่อิหร่านตอบตกลงระงับการปิดกั้นอุปทานน้ำมันและก๊าซธรรมชาติผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางลำเลียงอันสำคัญคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
"มันจะเป็นการหยุดยิงทั้ง 2 ฝ่าย!" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล "เหตุผลที่ทำเช่นนั้นก็เพราะเราได้บรรลุและทำได้เกินเป้าหมายทางทหารทั้งหมดแล้ว และมีความคืบหน้าไปมากแล้วในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับสันติภาพระยะยาวกับอิหร่าน และสันติภาพในตะวันออก"
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาว 2 คน ยืนยันว่าอิสราเอลเห็นพ้องหยุดยิง 2 สัปดาห์ และระงับยุทธการทิ้งบอมบ์โจมตีอิหร่าน ไม่กี่นาทีหลังจากทัมป์แถลง กองทัพอิสราเอลอ้างว่าพวกเขาพบขีปนาวุธยิงมาจากอิหร่าน เข้าใส่อิสราเอล
ทรัมป์ ซึ่งชักเข้าชักออกคำขู่ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กล่าวอ้างว่ามีความคืบหน้าระหว่าง 2 ฝ่าย เขาบอกว่า อิหร่าน นำเสนอข้อเสนอ 10 ข้อ ที่จะเป็น "พื้นฐานการทำงาน" สำหรับการเจรจาต่อรอง และเขาคาดหมายว่าข้อตกลงหนึ่งๆจะได้ข้อสรุปและเสร็จสมบูรณ์" ในช่วง 2 สัปดาห์ของการหยุดยิง
คำแถลงล่าสุดนี้ถือเป็นการพลิกผันอย่างฉับพลันปิดฉากวันที่วุ่นวาย ที่ถูกปกคลุมโดยคำขู่ของทรัมป์ ที่จะทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าทุกแห่งของอิหร่าน จนกว่าเตหะรานจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ความเคลื่อนไหวที่ก่อความกระวนกระวายใจแก่บรรดาผู้นำโลก สั่นคลอนตลาดเงินและตลาดพลังงาน รวมถึงเรียกเสียงประณามในวงกว้าง ในนั้นรวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากเลขาธิการสหประชาชาติและสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ
ก่อนถึงเส้นตายของทรัมป์ 20.00 ตามเวลาอีทีดี(ตรงกับเมืองไทย 07.00น.) สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีอิหร่านหนักหน่วงขึ้น เล่นงานทั้งเส้นทางเดินรถไฟและสะพานถนน รวมถึงสนามบินแห่งหนึ่งและโรงงานปิโตรเคมี นอกจากนี้แล้วกองทัพอเมริกายังโจมตีเป้าหมายต่างๆบนเกาะคาร์ก อันเป็นสถานีส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่าน
อิหร่าน ตอบโต้ด้วยการประกาศว่าจะไม่อดทนอดกลั้นต่อการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของบรรดาเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียอีกต่อไปแล้ว และเผยว่าได้ทำการโจมตีรอบใหม่เล่นงานเรือลำหนึ่งในอ่าวและศูนย์ปิโตรเคมีขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบียแห่งหนึ่ง
อนึ่งสำนักข่าวทาสนิมของอิหร่านรายงานว่า แผน 10 ข้อของอิหร่านเพื่อยุติสงครามมีดังนี้:
– สหรัฐอเมริกาต้องให้คำมั่นสัญญา ในหลักการ รับประกันว่าจะไม่รุกรานหรือจะไม่ใช้กำลังทหารโจมตีกัน
– อิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
– สิทธิการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่าน ควรได้รับการยอมรับ
– ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรหลักๆทั้งหมด
– ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางอ้อมทั้งหมด
– เพิกถอนมติทั้งหมดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
– เพิกถอนมติทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารทบวงพลังงานปรมาณูสากล (IAEA)
– จ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่อิหร่าน
– ถอนกำลังรบของสหรัฐฯ ออกจากภูมิภาค
– ยุติสงครามในทุกแนวรบ ในนั้นรวมถึงการต่อสู้กับวีรบุรุษขบวนการต่อต้านเพื่ออิสลามในเลบานอน
ทาสนิม รายงานปิดท้ายว่าเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นพื้นฐานของการเจรจา โดย ทรัมป์ ล่าถอยจากคำขู่และการเกทับที่สิ้นหวังของเขา
(ที่มา:รอยเตอร์/อัลจาซีราห์/ทาสนิม)