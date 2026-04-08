โลกลุ้นระทึก!ปากีฯพยายามนาทีท้ายก่อนถึงเส้นตาย ขอUS-อิหร่านหยุดยิง2สัปดาห์และเปิดฮอร์มุซชั่วคราว

ปากีสถาน คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ในวันพุธ(8เม.ย.) ร้องขอประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อนุมัติขยายเส้นตายที่เขาขีดให้อิหร่านยุติการเปิดช่องแคบฮอร์มุซออกไป 2 สัปดาห์ และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ขอให้ เตหะราน เปิดน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความตั้งใจจริง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เตหะราน กำลังทบทวนในเชิงบวกต่อข้อเสนอหยุดยิง 2 สัปดาห์ของปากีสถาน ขณะที่ทำเนียบขาวบอกว่า ทรัมป์ รับทราบเกี่ยวกับข้อเสนอของปากีสถานแล้ว และเดี๋ยวจะมีการให้คำตอบกลับไป
"เพื่อเปิดทางให้การทูตดำเนินการไปตามขั้นตอน ผมร้องขออย่างจริงจังให้ประธานาธิบดีทรัมป์ ขยายเส้นตายออกไป 2 สัปดาห์ ปากีสถาน ยังได้ร้องขอด้วยความจริงใจอย่างที่สุด ไปยังพี่น้องอิหร่าน ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับช่วงเวลาที่เทียบเท่ากันคือ 2 สัปดาห์ เพื่อแสดงถึงความจริงใจ" เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถานโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ความเห็นของชารีฟ มีขึ้นหลังจาก ทรัมป์ โพสต์ข้อความที่สร้างความตกตะลึงแก่พวกผู้นำทั่วโลก ว่า "อารยธรรมทั้งมวลจะดับสูญในคืนนี้"
ทรัมป์ ขีดเส้นตายอิหร่าน จนถึง 8.00 จีดีทีวันอังคาร(ตรงกับเมืองไทย 07.00น.ในวันพุธ) ให้ยุติการปิดกั้นกระแสน้ำมันในอ่าวเปอร์เซีย ไม่เช่นนั้นจะได้เห็นสหรัฐฯทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าทุกแห่งในอิหร่าน
ชารีฟ เรียกร้อง "ทุกฝ่ายในสงคราม" ปฏิบัติตามข้อเสนอหยุดยิงทุกหนทุกแห่งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ "เพื่อเปิดทางให้การทูตบรรลุเป้าหมายสู่การปิดฉากสงครามอย่างเด็ดขาด"
เขากล่าวว่าความพยายามทางการทูตในการหาทางออกของสงครามอย่างสันติ "กำลังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและทรงพลัง ในความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญในอนาคตอันใกล้นี้"
แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ในวันอังคาร(7เม.ย.) การเจรจาระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน เสี่ยงที่จะสะดุด ตามหลังเตหะรานโจมตีที่ตั้งอุตสาหกรรมของซาอุดีอาระเบีย
ปากีสถานเป็นตัวกลางหลักในการเจรจาข้อเสนอระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบเห็นสัญญาณของการประนีประนอมใดๆ
(ที่มา:รอยเตอร์)