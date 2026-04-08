น้ำมันและทองคำทรงตัว หุ้นสหรัฐฯปิดแคบจับตาเส้นตายทรัมป์ใกล้มาถึง

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันอังคาร(7เม.ย.) ก่อนหน้าเส้นตายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ขีดให้ อิหร่าน เปิดช่องแคบฮอร์มุซ จะมาถึง ปัจจัยดังกล่าวพยุงทองคำคง ในขณะที่วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน เนื่องจากอีกด้านหนึ่งพบเห็นสัญญาณของความคืบหน้าในการเจรจาเช่นกัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 54 เซนต์ ปิดที่ 112.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 50 เซนต์ ปิดที่ 109.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรัมป์ ขู่ว่า "อารยธรรมทั้งหมดจะดับสูญในคืนนี้" แต่อิหร่านไม่แสดงสัญญาณใดๆว่าจะยอมอ่อนข้อต่อคำขาดของเขา ที่ขู่ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซในช่วงเย็นวันอังคาร(7เม.ย.)ตามเวลาอเมริกา น่านน้ำแห่งนี้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
ประธานาธิบดีทรัมป์ ให้เวลา อิหร่าน จนถึง 20.00น. ( ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ) ในการยุติปิดกั้นกระแสน้ำมันในอ่าว ไม่เช่นนั้นอเมริกาจะทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าในอิหร่าน กระตุ้นให้เตหะรานตอบโต้ว่าจะแก้แค้นด้วยการเล่นงานพันธมิตรของสหรัฐฯในอ่าวเปอร์เซีย
ในส่วนของราคาทองคำทรงตัวในวันอังคาร(7เม.ย.) จับตาเส้นตายของทรัมป์ ที่ขีดไว้ให้ อิหร่าน เปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ไม่เปลี่ยนแปลง ปิดที่ 4,684.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันอังคาร(7เม.ย.) เนื่องจากขณะเดียวกันนั้น เริ่มมีสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจา ในนาทีท้ายๆ ก่อนเส้นทางที่ ทรัมป์ ขีดไว้ว่าจะถล่มโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน จะมาถึง ถ้าไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ดาวโจนส์ ลดลง 85.42 จุด (0.18 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,584.46 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 5.02 จุด (0.08 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,616.85 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 21.51 จุด (0.10 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,017.85 จุด
ดัชนีทั้ง 3 ของวอลล์สตรีท แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย หลังนายกรัฐมนตรีเชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ว่าความพยายามทางการทูตเพื่อหาทางออกด้วยสันติวิธีในสงครามตะวันออกกลาง กำลังมีความคืบหน้าอย่างมั่นคง ขณะที่เขาเรียกร้อง ทรัมป์ ให้ขยายเส้นตายออกไปอีก 2 สัปดาห์ และร้องขอให้ อิหร่าน เปิดช่องแคบฮอร์มุซในกรอบเวลาเดียวกัน เพื่อแสดงถึงความตั้งใจจริง
(ที่มา:รอยเตอร์)