ผบ.บัญชาการรบรัสเซียของ “ปูติน” ดับพร้อมพวกรวม 30 คนที่แหลมไครเมียหลังเครื่องบินขนส่งทหาร An-26 ตกที่หน้าผา

รอยเตอร์ - ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เสียผู้บัญชาการกองทัพอากาศระดับสูงรัสเซียรอบใหม่หลังเครื่องบินขนส่งเกิดตกที่แหลมไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสียชีวิตไป 30 คน
รอยเตอร์รายงานวันจันทร์(6เม.ย)ว่า พลโท อเล็กซานเดอร์ โอทรอชเชนโก (Alexander Otroshchenko) ผู้บัญชาการกองทัพที่ 45 ของกองบินเหนือของกองทัพอากาศและการป้องกันทางอากาศรัสเซียได้เสียชีวิตในเหตุเครื่องบินขนส่งทหารตกที่ไครเมียที่โดนมอสโกผนวกสัปดาห์ที่แล้ว อันเดร ชิบิส (Andrei Chibis)ผู้ว่าการภูมิภาคมูร์มันสค์ (Murmansk) ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบินรัสเซียนี้กล่าวในรายงานคำให้สัมภาษณ์วันนี้(6)
เครื่องบินขนส่งรัสเซีย An-26 ได้ทำการบินตามตารางเหนือคาบสมุทรที่มอสโกได้ยึดแหลมไครเมียจากรัสเซียเมื่อปี 2014
พบว่าเจ้าหน้าที่กองทัพรัสเซียได้สูญเสียการติดต่อกับเครื่องบินเมื่อเวลาราว 18.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(31 มี.ค)
กระทรวงกลาโหมรัสเซียไม่นานหลังจากนั้นออกแถลงการณ์ว่า ในเบื้องต้นชี้ว่าสาเหตุการตกน่าจะมาจากการขัดข้องทางเทคนิก
แหล่งข่าวที่จุดตกได้เปิดเผยกับสำนักข่าว TASS และ RIA Novosti ของรัสเซียยืนยันว่า เครื่องบินตกลงที่หน้าผา
คณะกรรมการสอบสวนก่อนหน้ากล่าวว่า ได้เปิดการสอบสวนคดีทางอาญาต่อความผิดการละเมิดกฎการบินและปฎิบัติการค้นหากำลังเกิดขึ้นที่พื้นที่ป่าภูเขาในไครเมีย
“ไม่มีการชนต่อเครื่องบิน” TASS รายงานคำแถลงของกระทรวงโดยชี้ไปถึงวัตถุเช่น มิสไซล์ โดรน หรือ นก ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง
“สาเหตุเบื้องต้นของการตกคือการขัดข้องทางเทคนิก คณะกรรมการจากกองทัพกำลังทำงานที่จุดตก” รายงานจากแถลงการณ์