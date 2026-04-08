สื่อตะวันตกอ้าง "โทรเลขการทูตรั่ว" เผยข่าวกรองลับระบุ "ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณคนใหม่" ของเตหะราน “มอจตาบา” อยู่ขั้นโคม่าในสภาพป่วยหนักในอิหร่าน

เอเจนซีส์ – โทรเลขการทูตที่รั่วออกมาสู่สาธารณะเปิดเผยว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณคนใหม่ของอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี นั้นไม่ได้ปกครองอิหร่าน เชื่ออยู่ในขั้นโคม่าไม่ได้สติอาการป่วยขั้นวิกฤต มีการเตรียมสุสานฝังศพในเมืองโกมพร้อมบิดา
สกายนิวส์ของออสเตรเลียรายงานวันพุธ(7 เม.ย)ว่า โทรเลขการทูตที่เข้าใจว่ามาจากข่าวกรองสหรัฐฯและอิสราเอลและหนังสือพิมพ์ไทมส์ของอังกฤษได้เห็นชี้ว่า ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณคนใหม่อิหร่านนี้กำลังอยู่ในขั้นโคม่าไม่ได้สติ
และเนื้อหายังกล่าวว่าลูกชายของอดีตอยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ปัจจุบันกำลังได้รับการรักษาอยู่ในเมืองโกม (Qom) ซึ่งถือเป็นเมืองศักดิสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวมุสลิมสายชีอะห์
อ้างอิงจากโทรเลขการทูตที่รั่วออกมาระบุว่า “มอจตาบา คาเมเนอี กำลังรับการรักษาในเมืองโกมในอาการป่วยขั้นร้ายแรง ไม่สามารถเกี่ยวข้องในการตัดสินใจใดๆร่วมกับรัฐบาลเตหะรานได้”
สกายนิวส์ของออสเตรเลียชี้ว่า ปัจจุบันลูกชายของคาเมเนอีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอยาตอลเลาะห์ของอิหร่านคนใหม่ตามหลังบิดาโดนลอบสังหารนี้ไม่สามารถปกครองอิหร่านได้
มอจตาบาไม่ได้พบเห็นในที่สาธารณะอีกเลยนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 มี.คที่ผ่านมา
สหรัฐฯเชื่อว่า มอจตาบานั้นบาดเจ็บและอาจถึงขั้นเสียโฉมหรือผิดรูปผิดร่าง
อ้างอิงการรายงานจากหนังสือพิมพ์ไทม์สของอังกฤษ โทรเลขทางการทูตเปิดเผยว่า กำลังจะมีการเตรียมการเพื่อฝังร่างอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านที่เมืองโกม
สำนักข่าวกรองต่างๆเปิดเผยว่า มีการวางงานเตรียมการเพื่อสร้างสุสานขนาดใหญ่ในเมืองโกม” เพื่อเตรียมสำหรับหลุมศพมากกว่า 1 หลุม”
ทั้งนี้สื่อรัสเซีย RTVI ได้อ้างคำพูดเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำอิหร่านสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่า มอจตาบา คาเมเนอี นั้นอยู่ในอิหร่านแต่หลีกเลี่ยงที่จะเปิดเผยตัวต่อสาธารณะด้วยเหตุผลที่สามารถเข้าใจได้
ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ยังคงหัวเสียกับบรรดามิตรประเทศที่ต่างปลีกวิเวกไม่ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องในสงครามอิหร่านของสหรัฐฯ
ทรัมป์ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์(6)เล่นงาน นาโต โดยอ้างว่า พวกเขาไม่เข้ามาช่วยสหรัฐฯระหว่างสงคราม
“และไม่แค่นาโต พวกคุณรู้ไหมใครอื่นบ้างที่ไม่ช่วยพวกเรา?” ทรัมป์กล่าวอย่างเดือดดาลและเสริมต่อว่า “เกาหลีใต้ไม่ช่วยพวกเรา”
เขาพูดต่อว่า “พวกคุณรู้ไหมใครอื่นอีกที่ไม่ช่วยพวกเรา? ออสเตรเลียไม่ช่วยพวกเรา”