อิหร่านปัดแผนหยุดยิง-ปิดฮอร์มุซต่อ โลกระทึก!นับถอยหลังเส้นตายทรัมป์

รอยเตอร์ - เตหะรานยืนกรานไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซ และไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่เส้นตายที่ทรัมป์ขู่ไว้ว่า จะทำลายอิหร่านให้ราบเป็นหน้ากลองใกล้เข้ามาทุกขณะ อย่างไรก็ดี ทูตอิหร่านประจำปากีสถานเผยความพยายามของอิสลามาบัดในการเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามมาถึงขั้นตอนสำคัญ
แหล่งข่าววงในเปิดเผยเมื่อวันอังคาร (7 เม.ย.) ว่า อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของอเมริกาที่ส่งผ่านมาทางปากีสถานให้หยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันที ตามด้วยการเจรจาสันติภาพที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นภายใน 15-20 วัน
ขณะเดียวกัน สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอของทางการอิหร่านรายงานว่า เตหะรานยื่นข้อเสนอกลับไปซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไข 10 ข้อที่รวมถึงการยุติความขัดแย้งภายในภูมิภาค ข้อตกลงเพื่อการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย การยกเลิกมาตรการแซงก์ชัน และการฟื้นฟูประเทศ
ทั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ (6 เม.ย.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า อิหร่านจะถูกทำลายราบคาบในคืนเดียว ซึ่งอาจเป็นคืนวันอังคาร โดยบอกว่า อเมริกาจะถล่มโรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในอิหร่านจนไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป ถ้าเตหะรานไม่ยอมตกลงก่อนพ้นกำหนดเส้นตายเที่ยงคืนวันอังคารตามเวลาของอเมริกา (11.00 น.วันพุธตามเวลาไทย)
ทรัมป์สำทับว่า ไม่รู้สึกกังวลว่า การขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนในอิหร่านอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม แต่หวังว่า อเมริกาจะไม่ต้องทำแบบนั้น
ทางด้านผู้แทนของอิหร่านในสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าวเมื่อวันอังคารว่า คำขู่ของทรัมป์เป็นการยั่วยุการก่อการร้ายโดยตรง อีกทั้งยังเป็นหลักฐานชัดเจนว่า มีเจตนาก่ออาชญากรรมสงครามภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ขณะที่ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของอิหร่านวิจารณ์ทรัมป์ว่า “เพ้อเจ้อ”
อาลีเรซา ราฮิมี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกีฬาของอิหร่าน เรียกร้องเหล่าศิลปินและนักกีฬารวมตัวกันเป็นโซ่มนุษย์ปกป้องโรงไฟฟ้าทั่วประเทศในวันอังคาร พร้อมย้ำว่า การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือนถือเป็นอาชญากรรมสงคราม
ช่วงเช้าวันอังคาร กองทัพอิสราเอลแถลงว่า ได้เสร็จสิ้นการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ที่พุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอิหร่านในเตหะรานและพื้นที่อื่นๆ ขณะเดียวกัน ระบบป้องกันภัยทางอากาศในอิสราเอลได้ทำการสกัดขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่าน นอกจากนี้ อิสราเอลยังออกคำเตือนให้ชาวอิหร่านหลีกเลี่ยงการใช้รถไฟและอยู่ให้ไกลจากทางรถไฟจนถึงค่ำวันอังคาร
ทางด้านซาอุดีอาระเบียสกัดขีปนาวุธทิ้งตัวที่ยิงเข้าไปในพื้นที่ด้านตะวันออก และมีเศษกระสุนตกลงใกล้โรงงานพลังงาน ทั้งนี้ ซาอุดีอาระเบียถูกอิหร่านโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนนับจากที่อเมริการวมหัวกับอิสราเอลเปิดสงครามโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. แม้ส่วนใหญ่สามารถสกัดได้ก็ตาม
บาห์เรน ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ออกคำเตือนความปลอดภัยประชาชนในวันอังคาร หลังจากนั้นมีการปิดสะพานที่เชื่อมระหว่างบาห์เรนกับซาอุดีอาระเบียช่วงสั้นๆ เพื่อป้องกันไว้ก่อน
ราคาน้ำมันไต่ขึ้นไปอยู่แถวๆ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เส้นตายของทรัมป์ใกล้เข้ามาโดยที่มีสัญญาณน้อยมากว่า อิหร่านจะยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก
การปิดช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นทางผ่านของซัปพลายน้ำมันและก๊าซ 20% ของทั่วโลก ถือเป็นหมากต่อรองสำคัญที่เตหะรานไม่ยอมปล่อยง่ายๆ
ราคาน้ำมันดิบเบรนต์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% อยู่ที่ 111.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามกว่า 50%
ทรัมป์นั้นอยู่บนขอบเหวของวิกฤตการเมือง ขณะที่อิหร่านพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ตอนเริ่มต้นสงครามที่เขาบอกว่า เป้าหมายคือการขัดขวางไม่ให้เตหะรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ
หลังจากทหารอเมริกันเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ 13 นาย ทรัมป์ยังพบว่า สถานการณ์ของตัวเองเลวร้ายหนักกว่าเดิมเมื่อเครื่องบินขับไล่ F-15E ถูกยิงร่วงเมื่อวันศุกร์ (3 เม.ย.) และลูกเรือสองคนติดอยู่ในอิหร่าน อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยคอมมานโดอเมริกาเข้าไปช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธซึ่งเป็นลูกเรือคนที่สองที่ติดอยู่ในอิหร่านออกมาได้อย่างปลอดภัย ช่วยปลดล็อกวิกฤตการณ์การเมืองเลวร้ายได้เปลาะหนึ่ง
HRANA กลุ่มสิทธิมนุษยชนที่มีฐานในอเมริการะบุว่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วหลายพันคน ซึ่งรวมถึง 3,546 คนในอิหร่าน และเกือบ 1,500 คนในเลบานอน ที่อิสราเอลไล่โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน