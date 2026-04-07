ไม่รอเส้นตาย! US-ยิวเริ่มแล้วโจมตีเกาะคาร์กเป็นชุด ทรัมป์ขู่จงทำข้อตกลงไม่งั้น 'อายธรรมจะดับสูญ'

สหรัฐฯและอิสราเอล เปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะคาร์ก สถานีส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่าน ตามรายงานของสื่อมวลชนในวันอังคาร(7เม.ย.) ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาขู่อิหร่านอีกรอบ ให้ทำข้อตกลงภายในเส้นตาย ไม่อย่างนั้น "อายธรรมทั้งมวลอาจถึงคราวดับสูญ" ในคืนนี้
สำนักข่าวเมห์ร สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่า "ศัตรูอเมริกาและไซออนิสต์ ได้ทำการโจมตีหลายระลอกเล่นงานเกาะคาร์ก และได้ยินเสียงระเบิดที่นั่นหลายครั้ง"
บารัค ราวิด ผู้สื่อข่าวของเว็บไซต์ข่าว Axios โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ อ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายงานว่าอเมริกาปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันตกของอิหร่าน
ส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อเมริการายหนึ่ง ระบุเช่นกันว่ากองทัพสหรัฐฯได้ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะคาร์ก แต่เน้นย้ำว่าการโจมตีไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโครงสร้างพื้นฐานน้ำมัน พร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายทางทหารมากกว่า 50 จุดบนเกาะคาร์ก
นอกเหนือจากเกาะคาร์กแล้ว มีรายงานว่าปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอลในวันอังคาร(7เม.ย.) ยังปิดตายถนนหลวงสายหนึ่ง ในทางภาคเหนือของอิหร่าน ที่เชื่อมเมืองทาบริซกับเตหะราน ผ่านเมืองซานจาน ขณะที่ช่องเทเลแกรมของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุว่าการโจมตีโดนสะพานยกระดับแห่งหนึ่ง
ขณะเดียวกันสหรัฐฯและอิสราเอล ยังได้โจมตีสะพานแห่งหนึ่งใกล้เมืองกอม ทางใต้ของเตหะราน ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐ เช่นเดียวกับสะพานรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองคาชาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย
ท่ามกลางรายงานข่าวเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตือนว่า "อารยธรรมทั้งมวล" จะดับสูญในอิหร่าน ในวันอังคาร(7เม.ย.) ถ้าหากว่าเตหะรานไม่ยอมทำตามคำขาดของเขา ที่ขีดเส้นให้ตอบรับข้อเรียกร้องของอเมริกา
"อารยธรรมทั้งมวลจะดับสูญในคืนนี้ จะไม่มีทางฟื้นคืนมาได้อีก ผมไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้น แต่บางทีมันอาจเป็นเช่นนั้น" ทรัมป์ เขียนบนทรูธโซเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง
ทรัมป์ ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม แต่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ากองทัพสหรัฐฯอาจทิ้งบอมบ์ถล่มสะพาน โรงไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนอื่นๆของอิหร่าน ผลักประเทศแห่งนี้เข้าสู่ยุคหิน
ผู้นำสหรัฐฯแถลงขีดเส้นตายในช่วงเที่ยงคืนวันอังคาร(7เม.ย.) ตามเวลาจีเอ็มที ให้อิหร่านยอมยุติการปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยพฤตินัย ขณะที่น่านน้ำแห่งนี้มีความสำคัญยิ่งทางยุทธศาสตร์ ใช้สำหรับขนส่งน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ
เว็บไซต์ข่าวแอกซิออสรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในอเมริกา อิสราเอล และตะวันออกกลางว่า ข้อตกลงหยุดยิง 45 วันที่ปากีสถาน อียิปต์ และตุรกีเป็นตัวกลาง ซึ่งอาจนำไปสู่สันติภาพถาวรนั้นกำลังอยู่ระหว่างการหารือ แต่ ทรัมป์ บอกในวันจันทร์(6เม.ย.) ข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวที่กำลังมีการเผยแพร่อยู่นั้นไม่เพียงพอ
ในส่วนของอิหร่าน ก็เมินเฉยต่อแรงกดดันของสหรัฐฯ โดยสื่อมวลชนแห่งรัฐรายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่เตหะรานยืนกรานว่าพวกเขาต้องการข้อตกลงยุติสงครามโดยสมบูรณ์ ไม่ใช่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว
อย่างไรก็ตามในข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียล ทรัมป์ เปิดประตูสำหรับข้อตกลงในชั่วโมงสุดท้าย "ตอนนี้ เรามีการเปลี่ยนการปกครองโดยสิ้นเชิงและอย่างสมบูรณ์ ระบอบที่มีความแตกต่างจากเดิม ฉลาดกว่าเดิมและมีความคิดที่ไม่สุดโต่ง บางทีสิ่งมหัศจรรย์ที่พลิกผันอาจเกิดขึ้นได้ ใครจะรู้" เราจะพบคำตอบในคืนนี้" ทรัมป์เขียน
(ที่มา:เอเอฟพี/รอยเตอร์)