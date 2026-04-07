ชนะอพอลโล 13! "นักบิน NASA ของ Artemis II มุ่งหน้ากลับโลก" หลังบินผ่านด้านมืดของดวงจันทร์สำเร็จ “ทรัมป์” ถามเด็ด "รู้สึกยังไงช่องทางสื่อสารยานโดนตัดขาดจากโลก 40 นาที"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วานนี้(6 เม.ย)สนทนากับลูกเรือ Artemis II ที่กำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับโลกถามรู้สึกยังไงช่องทางสื่อสารยาน Orion โดนตัดขาดจากโลกนานถึง 40 นาทีระหว่างอยู่ในอวกาศ เชิญลูกเรือมาทำเนียบขาวที่สร้างความสำเร็จให้กับมวลมนุษยชาติกลายเป็นคนกลุ่มแรกสามารถเดินทางไปถึงด้านมืดของดวงจันทร์ได้สำเร็จและเอาชนะยานอพอลโล 13 ที่เดินทางไกลจากโลกได้ไกลกว่าโดยมีระยะทางไกลสุดของการเดินทางที่ 252,757 ไมล์เทียบกับของยานอพอลโล 13 ที่248,655 ไมล์

บีบีซีของอังกฤษรายงานวันนี้(7 เม.ย)ว่า ลูกเรือภารกิจ Artemis II ของ NASA สร้างสถิติใหม่กลายเป็นมนุษย์อวกาศที่สามารถเดินทางไกลจากโลกมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ทุบสถิติเหนือยานอพอลโล 3 ที่ออกเดินทางออกนอกโลกไปเมื่อปี 1970 เดินทางไกลจากโลกไปราว 248,655 ไมล์ แต่ยาน Orion เดินทางออกไปไกลกว่าราว 4,102 ไมล์โดยมีระยะทางไกลสุดของการเดินทางที่ 252,757 ไมล์ในเวลา 18.07 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯเมื่อวันจันทร์(6)

ในการเดินทางท่องอวกาศครั้งใหม่นี้พบว่าลูกเรือ Artemis II ได้เข้าสู่อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงดวงจันทร์ที่หมายความว่า ยานรู้สึกว่าแรงดึงดูดจากดวงจันทร์นั้นแรงมากกว่าแรงดึงดูดจากดาวเคราะห์โลก

โดยเมื่อนักบินอวกาศสหรัฐฯของ NASA จำนวน 3 คนประกอบด้วย นักบินอวกาศหญิงคนแรกของนาซาได้แก่ คริสตินา โคค(Christina Koch) และนักบินอวกาศแอฟริกันอเมริกันคนแรก วิคเตอร์ โกลฟเวอร์(Victor Glover)

ส่วนผู้บัญชาการมิสชันคือ รีด ไวซ์แมน (Reid Wiseman) อดีตนักบินกองทัพเรือสหรัฐฯและกัปตันนักบินเทสต์ไฟลท์

และนักบินอวกาศแคนาดา เจรามี แฮนเซน (Jeremy Hansen) เดินทางเข้าร่วมกลายเป็นนักบินอวกาศแคนาดาคนแรกที่จะเดินทางไปดวงจันทร์

บีบีซีรายงานว่า เมื่อคนทั้งหมดตื่นขึ้นในวันนี้ พวกเขาได้ฟังข้อความสุดพิเศษจากผู้บัญชาการยานอพอลโล 13 จิม เลิฟเวลล์(Jim Lovell) ที่ได้บันทึกไว้ก่อนเขาเสียชีวิตในปีที่แล้วมีใจความว่า

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่จะส่งผ่านคบเพลิงนี้ไปให้พวกคุณ”

ทั้งจีนและอินเดียต่างส่งยานไร้มนุษย์มาที่ด้านมืดของดวงจันทร์ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อถ่ายภาพ แต่ทว่ากลายเป็นครั้งแรกสำหรับมนุษย์ที่จะได้เห็นภาพด้านมืดของดวงจันทร์หรือในอีกชื่อคือด้านไกลของดวงจันทร์ด้วยตัวเอง

โดยในขณะที่ยาน Orion ของ NASA ได้โคจรผ่านด้านหลังของดวงจันทร์ไปเมื่อเวลา 23.47 น.ตามเวลาของอังกฤษในวันจันทร์(6) หรือเทียบเท่ากับเวลา 18:47 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ สัญญาณคลื่นวิทยุและเลเซอร์ที่เป็นช่องการสื่อสารการติดต่อระหว่างยานอวกาศและหอบังคับการฮูสตันในสหรัฐฯโดนตัดไปจากการที่มีดวงจันทร์ขวางกั้น

ส่งผลทำให้มนุษย์อวกาศที่อยู่บนยานที่อยู่ในวงโคจรดวงจันทร์ไม่สามารถติดต่อโลกได้นานถึง 40 นาที

ซึ่งถึงแม้ว่าทีมวิศวกรจะรู้ในข้อนี้ดี แต่ทว่าเมื่อช่องทางการสื่อสารปิดลงชั่วคราว บรรยากาศความตรึงเครียดเกิดขึ้นไปทั่ว สื่ออังกฤษชี้

และกลายเป็นความโล่งใจอย่างแรงอีกครั้งท่ามทกลางเสียงเฮลัานเมื่อการสื่อสารได้กลับคืนมาระหว่างกันอีกครั้ง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษของภารกิจ นักบินอวกาศหญิง คริสตินา โคค พูดติดต่อกับหอบังคับการพื้นโลกเป็นครั้งแรกว่า “ฮูสตัน ความถูกต้อง ตรวจสอบการสื่อสาร”

และเสริมว่า “มันวิเศษมากที่ได้ยินจากโลกอีกครั้ง”

ทั้งนี้ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ 2 จากดวงอาทิตย์และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของระบบสุริยจักรวาลของเรา โดยเพิ่มไม่กี่นาทีก่อนหน้า หอควบคุมภารกิจไปดวงจันทร์ ได้ยืนยันว่า จุดเล็กที่เห็นระหว่างการถ่ายทอดไลฟ์สดของ NASA นั้นเป็นดาวศุกร์

ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เป็นผู้ผลักดันให้อเมริกากลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งหลังก่อนหน้าสหรัฐฯมุ่งมั่นต่อการเดินทางไปดาวอังคารได้มีโอกาสพูดคุยกับนักบินอวกาศ NASA ทั้ง 4 คนเป็นเวลาสั้นๆ

กลายเป็นภาพที่ฮือฮาเมื่อไมโครโฟนลอยอยู่ตรงหน้านักบินอวกาศทั้ง 4 ระหว่างยาน Orion กำลังมุ่งหน้ากลับโลก ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมนักบินอวกาศทั้งหมดต่อความสำเร็จครั้งสำคัญ

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญทั้งหมดในฐานะแขกผู้มีเกียรติของทำเนียบขาวเดินทางมาพบเขาที่ทำเนียบหลังร่อนลงถึงพื้นโลกแล้ว ผู้นำสหรัฐฯกล่าวอย่างติดตลกว่า ตัวเขาเองน้อยครั้งที่ขอลายเซ็นจากใคร แต่ทว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯได้ร้องขอลายเซ็นจากนักบินอวกาศทั้ง 4 ที่สามารถพิชิตการเดินทางไปดวงจันทร์เป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 21 ได้สำเร็จ

บีบีซีรายงานว่า ทรัมป์ได้ตั้งคำถามคาใจต่อลูกเรือยาน Orion ว่าคนเหล่านั้นรู้สึกอย่างไรเมื่อสูญเสียสัญญาณการติดต่อจากโลก

“พวกคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อจู่ๆก็ไม่มีการสื่อสารเลย?” ผู้นำสหรัฐฯถาม

นักบินอวกาศสหรัฐฯผิวสีคนแรก วิคเตอร์ โกลฟเวอร์ ตอบว่า “ก็อธิษฐานนิดหน่อย” แต่ต้องทำงานเพื่อบันทึกการสังเกตทางวิทยาศาสตร์สำหรับด้านที่ไกลของดวงจันทร์

“พวกเรายุ่งกันที่นี่และทำงานอย่างหนักมากและผมต้องขอพูดว่ามันดีมากๆ” เขาเสริม




















ชนะอพอลโล 13! "นักบิน NASA ของ Artemis II มุ่งหน้ากลับโลก" หลังบินผ่านด้านมืดของดวงจันทร์สำเร็จ "ทรัมป์" ถามเด็ด "รู้สึกยังไงช่องทางสื่อสารยานโดนตัดขาดจากโลก 40 นาที"
ชนะอพอลโล 13! "นักบิน NASA ของ Artemis II มุ่งหน้ากลับโลก" หลังบินผ่านด้านมืดของดวงจันทร์สำเร็จ “ทรัมป์” ถามเด็ด "รู้สึกยังไงช่องทางสื่อสารยานโดนตัดขาดจากโลก 40 นาที"
ชนะอพอลโล 13! "นักบิน NASA ของ Artemis II มุ่งหน้ากลับโลก" หลังบินผ่านด้านมืดของดวงจันทร์สำเร็จ “ทรัมป์” ถามเด็ด "รู้สึกยังไงช่องทางสื่อสารยานโดนตัดขาดจากโลก 40 นาที"
ชนะอพอลโล 13! "นักบิน NASA ของ Artemis II มุ่งหน้ากลับโลก" หลังบินผ่านด้านมืดของดวงจันทร์สำเร็จ “ทรัมป์” ถามเด็ด "รู้สึกยังไงช่องทางสื่อสารยานโดนตัดขาดจากโลก 40 นาที"
ชนะอพอลโล 13! "นักบิน NASA ของ Artemis II มุ่งหน้ากลับโลก" หลังบินผ่านด้านมืดของดวงจันทร์สำเร็จ “ทรัมป์” ถามเด็ด "รู้สึกยังไงช่องทางสื่อสารยานโดนตัดขาดจากโลก 40 นาที"
