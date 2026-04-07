สู้หลังชนฝา! อิหร่านเรียกร้องพลเรือนสร้าง 'โล่มนุษย์' ปกป้องโรงไฟฟ้า หลัง 'ทรัมป์' ขู่โจมตี

รัฐบาลอิหร่านเรียกร้องให้พลเรือนช่วยกันสร้าง "โล่มนุษย์' ปกป้องโรงไฟฟ้าต่างๆ หลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมาขู่จะเปิดปฏิบัติการ "การทำลายล้างอย่างสิ้นเชิง" ต่อโรงไฟฟ้าในอิหร่านหากเตหะรานไม่รับเงื่อนไขหยุดยิงก่อนกำหนดเส้นตายวันนี้ (7 เม.ย.)
รัฐบาลอิหร่านกำลังเรียกร้องให้ประชาชน รวมถึง “เยาวชน” สร้าง “วงล้อมมนุษย์” ล้อมรอบโรงไฟฟ้าของประเทศในเวลา 14.00 น. ของวันอังคาร (7 เม.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น เพื่อต่อต้านการข่มขู่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะโดยผู้นำสหรัฐฯ
คลิปจากสถานีโทรทัศน์ของรัฐกำลังถูกแชร์ในโซเชียลมีเดีย โดย อาลีเรซา ราฮิมิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬาของอิหร่าน ปรากฏอยู่ในคลิป
เขากล่าวว่า “เราจะจับมือกันเพื่อบอกว่า การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะเป็นอาชญากรรมสงคราม” พร้อมทั้งเชิญชวน “เยาวชน นักกีฬา ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์” เข้าร่วมการชุมนุม
ราฮิมิ อ้างว่าแนวคิด “ห่วงโซ่มนุษย์” นั้น “ถูกเสนอโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปินรุ่นใหม่ และองค์กรเยาวชนต่างๆ”
“การกระทำเชิงสัญลักษณ์นี้เรียกว่า ‘ห่วงโซ่มนุษย์ของเยาวชนอิหร่านเพื่ออนาคตที่สดใส’” เขากล่าว
สำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่า การเรียกร้องนี้เป็นเรื่องจริง
แม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ตรงกับกำหนดเส้นตายของประธานาธิบดี ทรัมป์ ซึ่งจะสิ้นสุดลงเวลา 3.30 น. ของวันพุธ (8)ในอิหร่าน หรือประมาณ 13 ชั่วโมงต่อมา แต่สิ่งที่บ่งบอกอย่างชัดเจนก็คือ ระบอบอิหร่านกำลังใช้ประชาชนของตนเอง แม้กระทั่งเด็กๆ เป็นโล่มนุษย์
คำกล่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ ทรัมป์ ได้โพสต์ข้อความหยาบคายบนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขา โดยเขียนว่า “เปิดช่องแคบซะ ไอ้บ้าเอ๊ย ไม่งั้นแกจะต้องตกนรก – คอยดู! ขอสรรเสริญอัลเลาะห์ วันอังคารจะเป็นวันแห่งโรงไฟฟ้าและวันแห่งสะพานในอิหร่าน มัดรวมกันอยู่ในวันเดียว จะไม่มีอะไรเหมือนวันนี้อีกแล้ว!!!”
ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณหนึ่งในสามของโลก ถูกอิหร่านปิดกั้นตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. หลังจากการโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐฯ และอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
ที่มา: news.com.au