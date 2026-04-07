หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ชี้โสมแดงเริ่ม 'ตีตัวออกห่าง' อิหร่าน คาดเปิดพื้นที่ไว้เจรจาฟื้นสัมพันธ์ 'ทรัมป์'

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้ระบุในวันจันทร์ (6 เม.ย.) โดยอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองว่า เกาหลีเหนือดูเหมือนกำลัง "ตีตัวออกห่าง" จากอิหร่านซึ่งเป็นพันธมิตรมายาวนาน และพยายามสื่อสารต่อสาธารณชนอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ใหม่กับสหรัฐฯ ภายหลังสงครามอิหร่าน
พัค ซุน-วอน ส.ส.เกาหลีใต้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปแบบปิดของหน่วยข่าวกรอง ระบุว่า หน่วยข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ (NIS) เผยว่าเกาหลีเหนือไม่ได้ส่งอาวุธหรือเสบียงใดๆ ให้กับอิหร่านนับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. และไม่ได้แสดงความเสียใจอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อการเสียชีวิตของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ซึ่งถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศ
ยิ่งไปกว่านั้น เปียงยางยังไม่ส่งข้อความแสดงความยินดีใดๆ เมื่อ โมจตาบา คอเมเนอี บุตรชายของคอเมเนอี ได้รับเลือกเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่
ในขณะที่จีนและรัสเซียออกคำแถลงที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านมาแล้วหลายครั้ง กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือกลับออกถ้อยแถลงที่ใช้คำพูดไม่รุนแรงเพียง 2 ครั้งเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มล่าสุดของเกาหลีเหนือที่หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ โดยตรง ตามที่ NIS ระบุ
NIS ประเมินว่า ท่าทียับยั้งชั่งใจนี้เป็นการเตรียมการเพื่อสร้างพื้นที่ทางการทูตใหม่ หลังจากการประชุมสุดยอดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. ระหว่างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน และ ทรัมป์
เกาหลีเหนือยังเผชิญกับความตึงเครียดทางเศรษฐกิจอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเกิดการหยุดชะงักในการจัดหาวัสดุอุตสาหกรรม ราคาที่พุ่งสูงขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่พุ่งสูงขึ้น ตามข้อมูลจาก NIS
หน่วยข่าวกรองโสมขาวพบว่า เกาหลีเหนือยังพยายามที่จะรักษาแหล่งน้ำมันจากรัสเซียเอาไว้
ในการประชุมสมัชชาพรรคแรงงานเกาหลีเหนือครั้งที่ 9 เมื่อปลายเดือน ก.พ. ผู้นำ คิม จองอึน ดูเหมือนจะเปิดช่องทางสำหรับการเจรจากับวอชิงตัน โดยกล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดที่ประเทศต่างๆ "จะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น" หากสหรัฐฯ ยอมรับสถานะของเกาหลีเหนือในฐานะรัฐนิวเคลียร์ และเพิกถอนนโยบายที่เป็นปรปักษ์ออกไป
พัค กล่าวว่า NIS ประเมินว่าคิม กล่าวคำพูดเหล่านั้นด้วยน้ำเสียงของตนเองอย่างจงใจ เพื่อส่งสัญญาณรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทรัมป์ และเตรียมความพร้อมให้เปียงยางสำหรับบทบาททางการทูตใหม่เมื่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางสงบลง
ที่มา: รอยเตอร์