ใครโกหก!อิหร่านอ้างเป็นคนสอยร่วงเครื่องบิน แต่USทิ้งบอมบ์ใส่ทหารตนเองระหว่างภารกิจช่วยนักบิน

อิหร่าน ออกมากล่าวหาอย่างน่าตกใจ อ้างว่ากองกำลังอเมริกาตัดสินใจระเบิดปลิดชีพทหารของตนเองระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินที่มีความเสี่ยงสูง คำกล่าวอ้างนี้มีตามหลังเหตุปะทะอันดุเดือดและภารกิจอันเข้มข้นภายในดินแดนอิหร่าน ที่ว่ากันว่าอเมริกาต้องสูญเสียอากาศยานของตนเองไปหลายลำ
นาวาอากาศเอกอิบราฮิม ซุลฟิการี โฆษกของกองบัญชาการกลางคาตัม อัล-อันบิยา กองบัญชาการปฏิบัติการระดับสูงสุดของกองทัพอิหร่านในการทำสงคราม กล่าวอ้างว่าเครื่องบินของสหรัฐฯถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านยิงตก แต่เป็นอเมริกาที่ทิ้งบอมบ์ใส่ทหารของตนเอง
ซุลฟิการี เน้นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก และความพ่ายแพ้ของกองทัพอเมริกาไม่อาจชดเชยได้ผ่านความพยายามโฆษณาชวนเชื่อ
สหรัฐฯเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินผู้ช่วยที่สูญหายของเครื่องบินขับไล่ F-15E ของกองทัพอเมริกา ที่ถูกยิงตกในอิหร่าน ในเวลาต่อมา ทรัมป์ แถลงว่านักบินผู้ช่วยได้รับความช่วยเหลือในวันที่ 3 เมษายน แต่ทาง ซุลฟิการี บอกว่าความพยายามช่วยเหลือดังกล่าวประสบความล้มเหลว
พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯอ้างว่าพวกเขาจงใจทำลายเครื่องบิน C-130 ที่ส่งไปช่วยเหลือ หลังจากมันติดหล่มทราย เพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีที่อ่อนไหวตกไปอยู่ในเงื้อมมือของศัตรู แต่อิหร่านให้เรื่องเล่าที่ต่างออกไป บอกว่าวอชิงตันตกอยู่ท่ามกลางความยุ่งเหยิงและประสบความล้มเหลวในการช่วยเหลือนักบิน
สำนักข่าว Yeni Şafak สื่อมวลชนตุรกี ระบุว่าท่ามกลางคำกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกันจากทั้ง 2 ฝ่ายและยังไม่มีคำยืนยันที่เป็นอิสระต่อเรื่องเล่าของอิหร่าน สถานการณ์เช่นนี้โหมกระพือความกังวลแก่ทั่วโลกเกี่ยวกับการบิดเบือนข้อมูล เช่นเดียวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหารที่ลุกลามบานปลายและความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวงกว้างมากขึ้น
ก่อนหน้านี้สำนักข่าวทาสนิมส์ สื่อมวลชนอิหร่าน อวดอ้างว่าสหรัฐฯสูญเสียอากาศยานไปถึง 12 ลำ ในภารกิจช่วยเหลือนักบินเพียงปฏิบัติการเดียว ประกอบด้วย เครื่องบินลำเลียง C‑130 จำนวน 2 ลำ, เฮลิคอปเตอร์ Little Bird จำนวน 4 ลำ, เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk จำนวน 4 ลำ และโดรน MQ‑9 จำนวน 2 ลำ
(ที่มา:Yeni Şafak)