ต้องยึดให้ได้ก่อน!ทรัมป์เพ้อUSอาจคิดค่าผ่านทาง'ฮอร์มุซ' หลังจบสงครามกับอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บ่งชี้ว่าสหรัฐฯอาจจะหาทางคิดค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซ หลังจบสงครามกับอิหร่าน ความเคลื่อนไหวที่จะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ กองทัพอเมริกาเข้าควบคุมน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้
เมื่อถูกถามว่าเขาจะยอมรับข้อตกลงหนึ่งๆได้หรือไม่ ข้อตกลงที่จะเปิดทางให้อิหร่านเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือทั้งหลายที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ประธานาธิบดีสหรัฐฯตอบกลับว่า "แล้วถ้าเราเป็นคนเก็บค่าผ่านทางละ? ผมอยากทำมันเองมากกว่าที่จะปล่อยให้พวกเขาทำ ทำไมถึงเราถึงจะทำไม่ได้ละ? ในเมื่อ เราเป็นผู้ชนะ เราเป็นฝ่ายชนะ"
ทรัมป์ เน้นย้ำว่าอิหร่านประสบความพ่ายแพ้ทางทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คำกล่าวอ้างที่เขาพูดมาตลอดนับตั้งแต่ช่วงต้นๆของสงคราม แม้อิหร่านยังคงปล่อยโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีทั่วภูมิภาค และยังคงปิดกั้นการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
"สิ่งเดียวที่พวกเขามีคือหลักจิตวิทยา พวกเขาพูดว่าโอ้ เรากำลังหย่อนทุ่นระเบิดสัก 2-3 ลูกในน้ำ ไม่เป็นไร ผมหมายความว่า เราเองก็มีแนวคิดที่เราจะคิดค่าธรรมเนียมเช่นกัน" ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าว
ช่องแคบฮอร์มุซ เชื่อมต่ออ่าวเปอร์เซียไปยังมหาสมุทรอินเดีย ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ภายในเขตน่านน้ำของโอมานและอิหร่าน ก่อนสงครามเริ่มต้นขึ้น เส้นทางนี้ถือเป็นเส้นทางการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วนราว 20% ของอุปทานโลก
ความเห็นล่าสุดของทรัมป์ มีขึ้นในขณะที่เขาออกคำเตือนที่เขาเรียกว่าการยื่น "คำขาด" ครั้งสุดท้ายไปยังอิหร่าน ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ และยอมรับเงื่อนไของวอชิงตัน ไม่เช่นนั้นอาจเผชิญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน ในนั้นรวมถึงสะพานและโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
ผู้นำสหรัฐฯบอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันจันทร์(6 เม.ย.) ว่า ข้อตกลงใดๆกับอิหร่าน อาจต้องรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ "เราจำเป็นต้องมีข้อตกลงที่ผมยอมรับได้ และส่วนหนึ่งในข้อตกลงนั้น เราต้องการเห็นการขนส่งน้ำมันเป็นไปอย่างเสรี" เขากล่าว
รายงานบ่งชี้ว่า อิหร่าน ได้คิดค่าผ่านทางสำหรับเรือบางลำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับอนุญาตให้เรือเหล่านั้นล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ "สถานการณ์ของช่องแคบฮอร์มุซ จะไม่กลับสู่สถานะในช่วงก่อนสงคราม" โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์เมื่อเดือนที่แล้ว
ขณะเดียวกัน อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน เรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ ในการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ หลังสงครามยุติลง เพื่อรับประกันการเดินเรืออย่างปลอดภัยและปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่าน
"ผมเชื่อว่าหลังสงคราม ก้าวยิ่งแรกที่ต้องทำคือร่างกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับช่องแคบฮอร์มุซ" เขาให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราห์เมื่อเดือนมีนาคม "โดยธรรมชาติแล้ว เนื่องจากควรเป็นการดำเนินการระหว่างบรรดาประเทศที่ตั้งอยู่ 2 ฟากฝั่งของช่องแคบ"
แนวความคิดเรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซของทรัมป์ มีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้นำสหรัฐฯรายนี้กำลังพิจารณาขอให้บรรดาชาติอาหรับแบกรับค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านแทนวอชิงตัน
(ที่มา:อัลจาซีราห์)