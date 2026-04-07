ยังไม่ทันได้บุก!เรือยกพลขึ้นบกสหรัฐฯถูกอิหร่านยิงใส่ ต้องล่าถอยกลับไปมหาสมุทรอินเดีย

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) กล่าวอ้างในวันจันทร์(6เม.ย.) ว่าพวกเขายิงขีปนาวุธลูกหนึ่งโจมตีเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ยูเอสเอส ตริโปลี ของสหรัฐฯ บีบให้เรือลำดังกล่าวต้องล่าถอยกลับไป จากถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสื่อมวลชนแห่งรัฐเตหะราน
"ตามหลังการโจมตี เรือได้ล่าถอยกลับสู่ทางใต้ของมหาสมุทรอินเดีย" ถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านระบุ อย่างไรก็ตามยังไม่มีคำยืนยันหรือการตอบสนองจากพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างนี้หรือสถานะของเรือ
สหรัฐฯยกระดับประจำการกองกำลังทั่วตะวันออกกลางในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังสงครามกับอิหร่านทวีความหนักหน่วงขึ้น กองทัพอเมริกาจัดวางสินทรัพย์ทางอากาศและทางทะเลแถวๆเส้นทางการเดินเรือสำคัญๆและฐานทัพต่างๆในภูมิภาค
คำกล่าวอ้างล่าสุดของ IRGC เกี่ยวกับการยิงใส่เรือยูเอสเอส ตริโปลี มีขึ้นในขณะที่สื่อมวลชนสหรัฐฯหลายแห่งรายงานบ่งชี้ว่ากระทรวงกลาโหมอเมริกากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการเปิดปฏิบัติการทางภาคพื้นยึดเกาะคาร์กของอิหร่าน หนึ่งในศูนย์ส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่าน รวมถึงเล็งเป้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ยูเอสเอส ตริโปลี ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อฉายแสนยานุภาพทั้งทางอากาศและทางทะเล มีรายงานว่าเดินทางมาถึงภูมิภาคตะวันออกกลางตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เรือลำนี้มีทหารประจำการอยู่ 3,500 นาย ส่วนหนึ่งความเคลื่อนไหวเสริมกำลังของอเมริกา
ในช่วงต้นๆของสงคราม IRGC เคยกล่าวอ้างว่ายิงขีปนาวุธโดนเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามกองบัญชาการกลางอเมริกาปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ และเน้นย้ำว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบและไม่ได้ถูกยิง
ในวันจันทร์(6เม.ย.) IRGC ยังได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือสินค้าลำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอล โดยเล็งเป้าเรือบรรทุกสินค้าชื่อว่า SDN7 ด้วยขีปนาวุธร่อน ตามรายงานของสำนักข่าวฟาร์สนิวส์
เรือลำดังกล่าวเกิดไฟลุกท่วมตามหลังการโจมตี แต่ยังไม่มีรายละเอียดว่าใครเป็นเข้าของเรือ ตำแหน่งที่ตั้งของมันตอนที่ถูกโจมตี หรือสถานะของลูกเรือ
(ที่มา:ตุรกีทูเดย์/ซินหัว)