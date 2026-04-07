ไม่มีวันจบ!อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง45วัน ทรัมป์เดือดสั่งเริ่มทำลายสะพาน-โรงไฟฟ้าทุกแห่งเที่ยงคืนวันพุธ

อิหร่านในวันจันทร์(6เม.ย.) ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิง 45 วัน และบอกว่าพวกเขาต้องการข้อตกลงยุติสงครามที่ยั่งยืนกับสหรัฐฯและอิสราเอลมากกว่า เมินเฉยต่อแรงกดดันให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ กระตุ้นให้ประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา แถลงด้วยความเดือดดาล จะเริ่มโจมตีทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าทุกแห่งของอิหร่านในช่วงเที่ยงคืนตามเวลาอีดีทีของวันพุธ(8 เม.ย.) ตรงกับเมืองไทย 11.00 น.เช้าวันพฤหัสบดี(9เม.ย.)
ในการตอบกลับข้อเสนอของสหรัฐฯผ่านคนกลางอย่างปากีสถาน ทางเตหะรานปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงและบอกว่าสิ่งที่จำเป็นคือการยุติสงครามอย่างถาวร ตามรายงานของสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่าน
คำตอบของอิหร่านประกอบด้วยข้อแม้ 10 ข้อ ในนั้นรวมถึงยุติความขัดแย้งต่างๆในภูมิภาค ระเบียบปฏิบัติเพื่อการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและการบูรณะฟื้นฟูประเทศ
ทรัมป์ ผู้ซึ่งขู่ว่าห่าฝนนรกจะตกใส่อิหร่าน หากว่าเตหะรานไม่ยอมทำข้อตกลงภายในเวลา 20.00 จีเอ็มที(ครงกับเมืองไทย 07.00น.) ของวันอังคาร(7เม.ย.) สำหรับเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ยอมรับคำตอบของอิหร่าน และบอกว่าเส้นตายของเขานั้นถือเป็นข้อกำหนดสุดท้าย
ระหว่างการแถลงข่าว ทรัมป์ บอกว่าอิหร่านอาจถูกกำจัดภายในคืนเดียว และคืนดังกล่าวอาจเป็นคืนวันพรุ่งนี้ อ้างถึงคืนวันอังคาร(7เม.ย.) เขาประกาศทำลายโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่าน เมินเฉยต่อความกังวลที่ว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามหรือก่อความบาดหมางแก่ประชาชนชาวอิหร่าน 93 ล้านคน
หากปราศจากข้อตกลงกับเตหะราน ทรัมป์ กล่าวว่า "สะพานทุกแห่งในอิหร่านจะถูกทำลายในช่วงเที่ยงคืนวันพุธ(ตามเวลาอีดีที) และโรงไฟฟ้าทุกแห่งในอิหร่านจะไม่สามารถปฏิบัติการได้ ถูกไฟเผาผลาญ ถูกระเบิดและไม่สามารถกลับมาใช้งานอีกได้ครั้ง"
หลังจากสหรัฐฯและอิสรเอลโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เตหะรานปิดช่องแคบฮอร์มุซเกือบโดยสิ้นเชิง ในขณะที่มันเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก อิทธิพลอันมหาศาลของเส้นทางน้ำแห่งนี้ที่มีต่อเศรษฐกิจโลก พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเบี้ยต่อรองที่ทรงพลัง และเตหะรานลังเลที่จะสละมือง่ายเกินไป
กรอบการทำงานของข้อตกลงยุติสงครามที่มีปากีสถานเป็นคนกลาง เสนอให้หยุดยิงในทันที ตามด้วยการเจรจาหาทางออกสันติภาพอย่างครอบคลุม ซึ่งจะต้องได้ข้อสรุปภายใน 15 ถึง 20 วัน
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน บอกว่าข้อเรียกร้องของเตหะราน ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นสัญญาณประนีประนอม แต่มันสะท้อนถึงความมั่นใจในการปกป้องสถานะของตนเอง พร้อมระบุข้อเรียกร้องต่างๆก่อนหน้านี้ของสหรัฐฯ อย่างเป็นแผน 15 ข้อ ถูกปฏิเสธ เพราะว่ามันเลยเถิดเกินไป
ระหว่างการแถลงข่าว ทรัมป์ และ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหม ยกย่องความสำเร็จในช่วงสุดสัปดาห์ ในการช่วยเหลือนักบินที่เครื่องบินถูกสอยร่วงเมื่อวันศุกร์(3เม.ย.) มีรายงานเกี่ยวกับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ทั่วภูมิภาคในวันจันทร์(6เม.ย.) ขณะที่ เฮกเซธ บอกว่าวันจันทร์(6เม.ย.) ถือเป็นการโจมตีหนักหน่วงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงคราม และในวันอังคาร(7เม.ย.) จะได้เห็นการโจมตีหนักหน่วงกว่านี้
รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ขู่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านและไล่ล่าพวกผู้นำของเตหะราน "ทีละคน" ขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลยังเผยว่าพวกเขาเล็งเป้าหมายเล่นงานกองทัพอกหาศอิหร่าน ผ่านการโจมตีเป็นชุดๆใส่สนามบินบาห์รัม, เมห์ราบัด และอัซมาเยช
อิหร่านเผยว่าโรงงานปิโตรเคมี 2 แห่งถูกโจมตี โดยหนึ่งในนั้น หน่วยฉุกเฉินและหน่วยกู้ภัยช่วยกันควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้โรงงานเซาท์ปาร์ส ในเมืองอาซาลูเยห์ จากการเปิดเผยของบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติอหร่าน อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีโรงงานปิโตรเคมี ทางใต้ของอิหร่าน เป็นส่วนหนึ่งของการขุดรากถอนโคน "กลไกทำเงิน" ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน
พวกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนอย่างเช่นโรงไฟฟ้าและสะพาน อาจเข้าองค์ประกอบของการก่ออาชญากรรมสงคราม แต่ ทรัมป์ อ้างว่าชาวอิหร่าน "เต็มใจที่จะยอมทุกข์ทรมานแลกกับการมีอิสระเสรี" พร้อมบอกว่าอเมริกาดักฟังข้อความ ที่พวกชาวบ้านร้องขอให้ทิ้งระเบิด "พวกเขาบอกว่า กรุณากลับมาอีกรอบ" ทรัมป์กล่าว
ปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของอิหร่านเล่นงานโรงงานปิโตรเคมีและเรือที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลลำหนึ่ง ในคูเวต, บาห์เรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เน้นย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของเตหะรานในการตีโต้กลับ แม้ ทรัมป์ กล่าวอ้างซ้ำๆว่าได้ทำลายศักยภาพด้านขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านไปเรียบร้อยแล้ว
อิสราเอล เผชิญกับการถูกยิงจรวดโจมตีอย่างหนักในวันจันทร์(6 เม.ย.) ได้ยินเสียงไซเรนและเสียงบูมของขีปนาวุธสกัดกั้นดังสนั่นทั่วประเทศ ตลอดทั้งวัน
กองทัพอิสราเอล เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า มีขีปนาวุธ 20 ลูกถูกยิงออกมาจากเลบานอนและจากอิหร่าน 5 ลูก ตลอดทั้งวัน หลายลูกหลุดรอดการสกัดกั้นตกกระทบ ขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งใส่เมืองไฮฟาเมื่อคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตในสงครามในอิสราเอล เพิ่มเป็น 23 รายแล้ว
ขณะเดียวกันพวกกบฏฮูตี พันธมิตรของอิหร่าน ในเยเมน ในวันจันทร์(6เม.ย.) เผยว่าได้ปฏิบัติการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนโจมตีอิสราเอลเช่นกัน
(ที่มา:รอยเตอร์)