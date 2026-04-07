น้ำมันและทองคำบวกแคบ หุ้นสหรัฐฯขยับขึ้นจับตาการเจรจาUS-อิหร่าน

ราคาน้ำมันปิดบวกในกรอบแคบๆในวันจันทร์(6เม.ย.) สหรัฐฯและอิหร่านยกระดับวาทกรรม แม้ทั้ง 2 ประเทศกำลังเจรจาทางอ้อม ที่อาจนำไปสู่การลดอุณหภูมิความเป็นปรปักษ์ อย่งไรก็ตามปัจจัยนี้ผลักวอลล์สตรีทขยับขึ้น เช่นเดียวกับราคาทองคำ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 87 เซนต์ ปิดที่ 112.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 74 เซนต์ ปิดที่ 109.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สหรัฐฯและอิหร่านได้รับกรอบข้อเสนอหนึ่งจากปากีสถานสำหรับยุติความเป็นปรปักษ์ แต่อิหร่านปฏิเสธแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซในทันที หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่โจมตีห่านรกเข้าใส่อิหร่าน ถ้าเตหะรานไม่ยอมนำข้อตกลงภายในวันอังคาร(7เม.ย.)
อิหร่านบอกว่าพวกเขาได้กำหนดจุดยืนของตนแล้วและได้มอบข้อเรียกร้องต่างๆกลับไป ตอบสนองต่อข้อเสนอหยุดยิงเมื่อเร็วๆนี้ ที่ถ่ายทอดผ่านคนกลาง
อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันจันทร์(6 เม.ย.) นักลงทุนจับตามองสัญญาณความคืบหน้าในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน และประเมินการยกระดับคำขู่ของทรัมป์ หากเตหะรานไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 165.21 จุด (0.36 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,669.88 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 29.14 จุด (0.44 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,611.83 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 117.16 จุด (0.54 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,996.34 จุด
อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐฯสำหรับหยุดยิงในทันที ยืนกรานว่าพวกเขาต้องการข้อตกลงหยุดยิงอย่างถาวรแทน ตามรายงานของสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ สื่อมวลชนแห่งรัฐ การปฏิเสธดังกล่าวมีขึ้นตามหลัง ทรัมป์ ยื่นคำขาดที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้น ประกาศว่าห่านรกจะตกใส่อิหร่าน ถ้ายังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซ ไม่ให้เรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่าน
กระนั้นนักลงทุนยังคงพอมีความหวังบ้าง เมื่อมีรายงานข่าวหนึ่งบ่งชี้ว่าสหรัฐฯและอิหร่าน รวมไปถึงกลุ่มประเทศคนกลางในภูมิภาค ยังคงหารือกันเกี่ยวกับเงื่อนไขในความเป็นไปได้ของข้อตกลงหยุดยิง
ด้านราคาทองคำขยับขึ้นในวันจันทร์(6 เม.ย.) นักลงทุนเฝ้ารอสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ก่อนถึงเส้นตายให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 5 ดอลลาร์ หรือ 0.1 % ปิดที่ 4,684.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)