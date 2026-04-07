กฎใหม่เตรียมรับสงคราม “ชายเมืองเบียร์” อายุไม่เกิน45 ต้องขออนุญาต "กองทัพเยอรมัน" ก่อนบินออกนอกประเทศ

เอเจนซีส์ – เบอร์ลินออกกฎใหม่เตรียมรับสงครามปะทุหากรัสเซียโจมตีกำหนดให้ชายเยอรมันอายุระหว่าง 17 ปี - 45 ปีต้องขออนุญาตกองทัพเยอรมันก่อนบินออกนอกประเทศถ้าไปนานเกิน 3 เดือน ตั้งเป้าขยายกำลังทหารไปอยู่ที่ 260,000 นายภายในปี 2035
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(5 เม.ย)ว่า กฎหมายปฎิรูปการรับราชการทหาร(The Military Service Modernisation Act)ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค ปี 2027 นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการป้องกันประเทศหลังภัยคุกคามจากรัสเซียหลังจากการบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของมอสโก
โฆษกกลาโหมเยอรมันกล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งให้บีบีซียืนยันว่า ชายชาวเยอรมันอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปต้องได้รับอนุญาตให้สามารถอยู่ในต่างแดนเกิน 3 เดือนขึ้นไป
เป็นข้อกำหนดที่บังคับใช้ชายชาวเยอรมันอายุระหว่าง 17 ปี - 45 ปี
บีบีซีชี้ว่า ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน การอนุญาตการเดินทางมักได้รับอนุญาตและไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากฎหมายจะมีการบังคับใช้อย่างไรหากว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น
การกำหนดเพื่อต้องได้รับอนุญาตในการอยู่ในต่างแดนเกิน 3 เดือนของคนรุ่นใหม่เยอรมันนี้ไม่มีการเปิดเผยจนกระทั่งหนังสือพิมพ์เยอรมัน Frankfurter Rundschau รายงานในวันศุกร์(3)
อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกล่าวว่า ข้อกำหนดใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้มั่นใจว่าระบบการขึ้นบัญชีทหารของกองทัพเยอรมันนี้มีความหมายและพึ่งพาได้
พร้อมเสริมว่า “ในเหตุฉุกเฉิน พวกเราต้องรู้ว่าใครที่กำลังอยู่ในต่างแดนเป็นระยะเวลานาน”
ข้อกำหนดใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายเกณฑ์ทหารเยอรมันปี 1956 ที่ได้รับการแก้ไขไม่กี่ครั้ง โดยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อธันวาคมปีที่แล้ว
ทั้งนี้กองทัพเยอรมันวางแผนที่จะขยายกำลังทหารจาก 180,000 นายไปอยู่ที่ 260,000 นายภายในปี 2035 ภายใต้กฎหมายปฎิรูปการรับราชการทหารเยอรมัน