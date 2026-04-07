ข่าวกรองตะวันตกแฉ “อิหร่าน” ใช้มิสไซล์ประทับบ่ารัสเซีย ยิงเครื่องบินรบอเมริกันตก ส่วนหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง IRGC โดนลอบสังหาร

เอเจนซีส์ - ข่าวกรองลับตะวันตกเผยเตหะรานใช้มิสไซล์รัสเซียยิงเครื่องบินรบขับไล่อเมริกัน F-15E ตก เชื่อได้มาบางส่วนเมื่อมกราคมข้อตกลง 450 ล้านปอนด์ระหว่างทรัมป์กำลังสร้างกองกำลังทางน้ำในตะวันออกกลาง รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลแถลงวันจันทร์(6 เม.ย)หัวหน้าหน่วยข่าวกรอง IRGC พลตรี ซายเอด มาจิด คาเดมี (Seyed Majid Khademi) โดนเทลอาวีฟโจมตีทางอากาศเสียชีวิต
เดอะซันของอังกฤษรายงานวานนี้(5 เม.ย)ว่า แหล่งข่าวกรองเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์เดอะซันว่า อิหร่านน่าจะใช้เครื่องยิงจรวดมิสไซล์แบบประทับบ่ารัสเซียยิงเครื่องบินรบขับไล่ F-15E ของสหรัฐฯตกในวันศุกร์(3)
รัฐบาลเตหะรานเชื่อว่าแอบทำข้อตกลงลับกับมอสโกมูลค่า 450 ล้านปอนด์สำหรับเครื่องยิงมิสไซล์ Verba จำนวน 500 เครื่องและมิสไซล์ 9M336 อีก 2,500 ลูกระหว่างที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังสร้างกองกำลังทางทะเลในภูมิภาคตะวันออกกลาง
และมีบางส่วนเข้าใจว่าได้ส่งมาตั้งแต่มกราคม
เจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า เครื่องบินรบขับไล่ F-15 ของอเมริกันมูลค่า 60ล้านปอนด์จากระบบอาวุธมิสไซล์แบบประทับบ่ารัสเซีย 9K333 Verba ที่มีระบบในแผนการบุกซุ่มโจมตี
ความก้าวหน้าที่สำคัญ ระบบVerba แบบภาคพื้นสู่อากาศมาพร้อมกับระบบค้นหาล่องหน 3 ทิศทาง(Tri-Seeker ) ระบบอัลตราไวโอเลต อินฟราเรดระยะใกล้ และระบบอินฟราเรดค้นหาระยะกลาง
มีความสามารถในการเข้าทำลายเป้าหมายระยะไกล 6.5 กิโลเมตร และระดับความสูงที่ 4.5 กิโลเมตรต่อทั้งเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์และโดรน
โดยในคลิปประโคมข่าวของเตหะรานที่มีเป้าหมายเพื่อทำให้ตะวันตกหวาดกลัว กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ที่มีเนื้อหาอ้างว่าได้ยิงตกเครื่องบินรบสหรัฐฯ F-15 Eagle และเครื่องบินรบสหรัฐฯ A-10 Warthog ด้วยศักยภาพระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ที่ผลิตภายในประเทศ
ขณะเดียวกันระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยไกลของรัสเซีย S-300 พร้อมกับกองบัญชาการใต้ดิน โรงงานผลิตมิสไซล์และไซต์นิวเคลียร์นั้นโดนถล่มด้วยมิสไซล์โทมาฮอว์กของสหรัฐฯ เครื่องบินรบ F-35 และเครื่องบินล่องหน F-22 จนพินาศในช่วงวันเริ่มต้นของสงคราม
ขณะเดียวกันอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่า ประสบความสำเร็จสังหารหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง IRGC
เยรูซาเลมโพสต์ของอิสราเอลรายงานว่า รัฐมนตรีกลาโหมเทลอาวีฟ อิสราเอล แคตซ์(Israel Katz) และกองทัพอิสราเอลแถลงวันจันทร์(6)ว่า กองทัพอากาศอิสราเอลสามารรถสังหารพลตรี ซายเอด มาจิด คาเดมี (Seyed Majid Khademi)
กองทัพอิสราเอลแถลงว่า การตายของคาเดมีจะช่วยลดความสามารถของเตหะรานในการสร้างความชั่วร้ายทั่วโลก รวมไปถึงลดความสามารถในการปราบปรามผู้ประท้วงอิหร่านที่จะสามารถกลับคืนสู่ถนนได้ในอนาคต
เยรูซาเลมโพสต์ชี้ว่า ขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC นั้นได้ออกมาแถลงยืนยันข่าวการเสียชีวิตของผู้นำหน่วยข่าวกรองลับ IRGC โดยชี้ว่า “คาเดมีได้ทำการพลีชีพ”
หัวหน้าหน่วยข่าวกรอง IRGC พลตรี ซายเอด มาจิด คาเดมี นั้นถือว่าเป็น 1 ใน 3 ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ยังคงรอดชีวิตในกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม
รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลแถลงว่า “บรรดาผู้นำอิหร่านมีชีวิตอยู่ในด้วยการกดขี่ พวกเราจะยังคงไล่ล่าพวกเขาต่อไปทีละคน”
ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลแถลงเช้านี้(6)ว่า ได้ทำการโจมตีทางอากาศเป้าหมายต่างๆของรัฐบาลอิหร่านภายในกรุงเตหะราน