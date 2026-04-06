ทรัมป์ย้ำเส้นตาย-อิหร่านท้าแรงมาแรงไป โลกลุ้นสองฝ่ายกลับใจยอมหยุดยิง 45 วัน

เอเอฟพี – อิสราเอลสังหารผู้นำหน่วยข่าวกรอง IRGC ขณะที่อิหร่านเตือนโจมตีทำลายล้างหนักขึ้น ถ้าทรัมป์ทำตามที่ขู่ว่า จะถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลเรือน หากเตหะรานไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเส้นตายที่จะสิ้นสุดเช้าวันพุธ (8 เม.ย.) ตามเวลาไทย อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า อเมริกาและอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอหยุดยิง 45 วันที่ปากีสถาน อียิปต์ และตุรกีเป็นตัวกลางผลักดัน
เมื่อวันอาทิตย์ (5 เม.ย.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์ด้วยถ้อยคำดุเดือดให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 20.00 น. วันอังคาร (7 เม.ย.) หรือ 7.00 น.วันพุธตามเวลาไทย ไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญกับนรก
ทั้งนี้ อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีของอเมริกาและอิสราเอล และเนื่องจากช่องแคบนี้เป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลก จึงส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งลิ่ว ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องออกมาตรการเพื่อควบคุมวิกฤตพลังงาน
คาเซม การิบาบาดี รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิหร่านกล่าวตอบโต้ทรัมป์ว่า ผู้นำสหรัฐฯ กำลังขู่อย่างเปิดเผยถึงการจะก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการทำลายสะพานและโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
ทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) สำทับว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะไม่มีวันกลับสู่สถานะเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอเมริกาและอิสราเอล
ในวันจันทร์ IRGC โพสต์ว่า มาจิด คาเดมี ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองของ IRGC ถูกสังหารระหว่างปฏิบัติการโจมตีของอเมริกาและอิสราเอลในช่วงรุ่งเช้า
ทางด้าน อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ประกาศรับผิดชอบการโจมตีดังกล่าว โดยบอกว่า เป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีพื้นที่พลเรือนในอิสราเอล
แคตซ์ยังกล่าวหาว่า คาเดมีเป็นหนึ่งในผู้ปลุกปั่นในอาชญากรรมสงครามเหล่านี้ และเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุด 1 ใน 3 ของ IRGC ก่อนสำทับว่า อิสราเอลจะตามล่าบุคคลเหล่านั้นทีละคน
ราคาน้ำมันเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียตของอเมริกาขยับลง 2.2% อยู่ที่ 109.16 ดอลลาร์เมื่อเช้าวันจันทร์ หลังมีรายงานว่า อาจมีการหยุดยิงในตะวันออกกลาง
เว็บไซต์ข่าวแอกซิออสรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวในอเมริกา อิสราเอล และตะวันออกกลางว่า ข้อตกลงหยุดยิง 45 วันที่ปากีสถาน อียิปต์ และตุรกีเป็นตัวกลาง ซึ่งอาจนำไปสู่สันติภาพถาวรนั้นกำลังอยู่ระหว่างการหารือ
บาดร์ อับเดลแลตตี รัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ ยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่า เขากำลังหารือกับรัฐบาลในตะวันออกกลาง รวมถึงสตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนของอเมริกา และอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน
ทางด้านทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ นิวส์ว่า อิหร่านใกล้ตกลงแล้ว ขณะที่เตหะรานยังคงปฏิเสธว่า ไม่เคยเจรจากับอเมริกาและอิสราเอล
สงครามครั้งนี้ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. โดยอเมริกาและอิสราเอลเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ทำให้อยาตอลลาห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิต และทำให้ความขัดแย้งลุกลามทั่วตะวันออกกลาง รวมทั้งเศรษฐกิจโลกถูกกดดันอย่างหนัก
โมฮัมหมัด บาเกอร์ คอลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน โพสต์ว่า ตะวันออกกลางทั้งหมดกำลังจะลุกเป็นไฟเพราะทรัมป์ยืนกรานทำตามคำสั่งของเบนจามิน เนทันยาฮู ผู้นำอิสราเอล
เซียร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นพันธมิตรของเตหะราน ประณามคำขู่ของทรัมป์ และสำทับว่า วอชิงตันควรเลิกขีดเส้นตายและหันหน้าเจรจากับอิหร่าน
ทั้งนี้ ประเทศในอ่าวเปอร์เซียต่างรายงานว่า ถูกโจมตีระลอกใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์ โดยคูเวตระบุว่า มีผู้บาดเจ็บ 6 คนในการโจมตีบริเวณที่พักอาศัย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) เผยว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศตอบโต้ขีปนาวุธและโดรนที่รุกล้ำดินแดน และมีผู้บาดเจ็บ 1 คนในเขตอุตสาหกรรมของอาบูดาบี
นอกจากนี้ อันวาร์ การ์กาช ที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเออียังเตือนว่า การที่อิหร่านโจมตีประเทศเพื่อนบ้านจะทำให้บทบาทของอเมริกาเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเสริมว่า ยูเออีพร้อมเข้าร่วมความพยายามของนานาชาติที่นำโดยวอชิงตันในการคุ้มครองการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
กองทัพอิสราเอลแถลงว่า ขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่านตกใส่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองไฮฟาทางตอนเหนือของประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 คน และอีก 2 คนติดอยู่ใต้ซากอาคาร
ขณะเดียวกัน สื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่า ย่านที่พักอาศัยหลายแห่งในเตหะรานถูกโจมตีในวันจันทร์ ขณะที่สถานีทีวีของทางการประกาศว่า บางพื้นที่ในเมืองหลวงประสบปัญหาบริการก๊าซขัดข้องหลังจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกโจมตี
กองทัพอิสราเอลแถลงเมื่อเช้าวันจันทร์ว่า ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายต่างๆ ในเตหะรานระลอกใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ นอกจากนั้น อิสราเอลยังโจมตีตอบโต้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์และบุกดินแดนตอนใต้ของเลบานอน
ผู้สื่อข่าวของเอเอฟพีรายงานว่า มีการโจมตีระลอกใหม่แถวชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุต หลังจากกองทัพอิสราเอลออกประกาศเตือนให้ชาวเลบานอนอพยพ