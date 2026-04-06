ยิ่งกว่าMission Impossible! เผยนาทีบุกช่วยนักบิน F-15E คนสุดท้าย ส่งหน่วย SEALทีมที่ 6 เข้า CIA ลวงเตหะราน ก่อนคอมมานโดUS จุดระเบิดเผา “เครื่องC-130 2 ลำ" กลางทะเลทรายทำลายหลักฐาน

เอเจนซีส์ – นักบินเครื่องบิน F-15E คนที่ 2 มีแค่ปืนพกป้องกันระหว่างซ่อนตัวกลางภูเขาในอิหร่านระหว่างอเมริการะดมส่งหน่วยรบพิเศษ อากาศยานพร้อมโดรนเข้า CIA ใช้ปฎิบัติการปล่อยข่าวลือทำให้เกิดความสับสน แต่ทว่าสถานการณ์กลับผกผันในนาทีสุดท้าย ทหารอเมริกันตัดสินใจทำลายทิ้งเครื่องบินลำเลียง C-130 จำนวน 2 ลำที่ประสบปัญหาหวั่นกลัวความลับเทคโนโลยีอเมริกาจะรั่วไปถึงมือข้าศึกก่อนพาตัวนักบิน F-15E กลับบ้านในปฎิบัติการเหนือชั้นไม่ต่างจากภาพยนต์แอกชั่นของฮอลลีวูด
เดอะซันของอังกฤรายงานวันอาทิตย์(5 เม.ย)ว่า ขณะที่ลูกเรือ F-15E คนที่ 2 ยังคงหลบอยู่ในเขตภูเขาในดินแดนอิหร่านมีแค่อาวุธปืนพกและการไล่ล่าจากฝ่ายเตหะรานที่ตั้งค่าหัว สหรัฐฯได้เปิดปฎิบัติการกู้ภัยและค้นหาแห่งยุคที่สุดเหลือเชื่อไม่ต่างจาก Mission Impossible ของทอม ครูซ หรือเจมส์ บอนด์ 007 ทีเดียว
ปฎิบัติการเกี่ยวข้องกับกำลังทหารหน่วยรบพิเศษหลายร้อยนายโดยมีการส่งหน่วยรบพิเศษ SEAL ทีมที่ 6 เข้าไป อากาศยานหลายสิบลำรวมโดรน และปฎิบัติการลับลวงพรางของ CIA
เครื่องบิน F-15E โดนยิงตกในวันศุกร์(3) นักบินสามารถช่วยออกมาได้ในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น แต่เจ้าหน้าที่ระบบอาวุธ WSO ที่เป็นนักบินที่มีประสบการณ์สูงตำแหน่งระดับพันเอกนั้นยังไม่สามารถหาพิกัดตำแหน่งได้
ท่ามกลางการจับตาไปทั่วโลก อเมริกาและอิหร่านแข่งกันเพื่อพยายามเข้าถึงตัวลูกเรืออเมริกันคนที่ 2 ให้ได้ก่อน
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ประกาศข่าวดีสามารถช่วยลูกเรือคนที่ 2 ที่พบว่าปลอดภัยและแข็งแรงหลังเวลาตี 5 ของวันอาทิตย์(5)ตามเวลาท้องถิ่นอังกฤษซึ่งบังเอิญตรงกับวันอีสเตอร์พอดี
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาสรรเสริญปฎิบัติการที่ท้าความตายครั้งนี้ว่าเป็น “ปาฎิหารย์แห่งอีสเตอร์”
เกิดขึ้นท่ามกลางความกลัวว่า ลูกเรือ F-15E คนที่ 2 ที่ยังคงสูญหายอาจตายในการตกหลังมีการประกาศออกมาว่าสามารถช่วยลูกเรือคนแรกที่เป็นนักบินได้สำเร็จ
ปฎิบัติกู้ภัยที่ส่งเข้าไปนี้มีอากาศยานหลายสิบรวม เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก และเฮลิคอปเตอร์ HH-60G Pave Hawk บินขึ้นฟ้าทันทีในช่วงเวลาที่เครื่องบินรบขับไล่อเมริกันโดนอิหร่านยิงตก
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเครื่องบินขนส่ง C-130 และเครื่องบินกู้ภัย HC-130J Combat King II นั้นถูกส่งไปเช่นกัน
ปฎิบัติการภายใต้ชื่อ “หัวหอก” หรือ Tip Of The Spear ที่แสดงถึงความยากลำบากของภารกิจ หน่วยพลร่มเป็นหนึ่งในหน่วยปฎิบัติการพิเศษที่ได้รับการฝึกฝนมากที่สุดในโลก
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกู้ภัยเร็วที่ 52 คนเหล่านั้นออกปฎิบัติการในสนามรบที่มีอุปกรณ์ร่มชูชีพใหญ่เป็น 2 เท่าของขนาดปกติและสามารถบรรทุกสิ่งของน้ำหนักมากได้
ทหารพลร่มเหล่านี้มักปฎิบัติการเคียงข้างหน่วยรบพิเศษที่ซึ่งในปฎิบัติการท้าความตายที่แข่งกับเวลานี้กองทัพสหรัฐฯส่งหน่วยรบพิเศษ SEAL ทีมที่ 6 ที่เคยมีประวัติการลอบสังหารผู้นำเครือข่ายอัลกออิดะห์ โอซามะ บินลาเดน เมื่อคืนบุกปากีสถานเมื่อปี 2011
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า ปฎิบัติการช่วยครั้งที่ 2 เกิดเมื่อเช้าวันเสาร์(4) โดยหน่วย SEAL ทีมที่ 6 ที่รู้จักในชื่อ DEVGRU ได้ร่อนลงในลานบินกลางทะเลทรายใกล้เมืองมาห์ยาร์(Mahyar) โดยหน่วย SEAL บินมาด้วยเครื่องเฮลิคอปเตอร์ MH-6 Little Bird จำนวน 4 ลำ และช่วยลูกเรือ F-15E คนที่ 2 จากยอดเขาที่ได้ซ่อนตัวก่อนที่จะกลับออกไป
โดยกว่า 24 ชั่วโมงของการทำงานที่ตรึงเครียด หน่วย CIA ในที่สุดสามารถหาพิกัดลูกเรือคนที่ 2 ได้ในวันเสาร์(4)
CIA ได้ผ่านข้อมูลลับนี้ไปให้กับเพนตากอนและภารกิจกู้ภัยสะท้านฟ้าที่รวมไปถึงการเผาเครื่องบินเพื่อทำลายหลักฐานไม่ให้ตกไปในมือฝ่ายตรงข้ามรวมอยู่ด้วยไม่ต่างจากฉากในภาพยนต์ฮอลลีวูดยังไงยังงั้น
เดลีเมลรายงานว่า อิสราเอลเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยการโจมตีปูพรมกว่า 120 เป้าหมาย
ภายใต้ความมืดมิดปกคลุมในคืนดึกวันเสาร์(4) พร้อมไปกับกองกำลังอิหร่านจำนวนมากกำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้ามา หน่วย SEAL มาด้วยเฮลิคอปเตอร์ร่อนลงจอดใกล้กับพิกัดของลูกเรือ F-15E ที่สูญหาย
ระหว่างที่กำลังยืนยันเอกลักษณ์บุคคลของเป้าหมาย โดรน MQ-9 Reaper ลาดตระเวนเฝ้าระวังพร้อมยิงไปกลุ่มชายชาวอิหร่านในวัยเกณฑ์ทหารที่เชื่อว่าเป็นภัยหากว่าคนเหล่านั้นมาใกล้ในระยะ 2 ไมล์
ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่อิหร่านเปิดเผยว่า มีราว 10 คนเสียชีวิตในจังหวัดนั้น
สื่ออังกฤษรายงานว่า หน่วย SEAL นำตัวลูกเรือคนที่ 2 ออกไปก่อนบินลงที่คูเวตเพื่อตรวจเช็กร่างกาย
แต่ทว่าปฎิบัติการเกิดพลิกผันในนาทีสุดท้ายเมื่อเครื่องบินขนส่ง MC-130 จำนวน 2 ลำที่ร่วมในปฎิบัติการเกิดติดหล่มโคลนในจุดที่จอด
ส่งผลทำให้หน่วยรบพิเศษตัดสินใจระเบิดเครื่องบิน MC-130 จำนวน 2 ลำและเฮลิคอปเตอร์อีก 1 ลำที่เกิดเครื่องยนต์ขัดข้องเพื่อป้องกันความลับเทคโนโลยีอ่อนไหวของอเมริกาตกอยู่ในมือเตหะราน
ภาพที่ถูกเผยแพร่ในเวลาต่อมาที่ชี้ว่าอาจเป็นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2 ลำถูกทำลาย