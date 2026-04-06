โลกลุ้นระทึก! สหรัฐฯ-อิหร่านได้รับแผนยุติการสู้รบ อาจนำไปสู่การ 'หยุดยิงทันที-เปิดช่องแคบฮอร์มุซ'

อิหร่านและสหรัฐอเมริกาได้รับแผนยุติการสู้รบ ซึ่งหากสองฝ่ายตกลงกันได้อาจมีผลบังคับใช้ทันทีในวันจันทร์ (6. เม.ย.) และนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว
แหล่งข่าวระบุว่า กรอบการยุติการสู้รบได้ถูกจัดทำขึ้นโดยปากีสถาน และถูกแลกเปลี่ยนกับอิหร่านและสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยระบุแนวทาง 2 ขั้นตอนคือ การหยุดยิงทันที ตามมาด้วยการจัดทำข้อตกลงที่ครอบคลุม
แหล่งข่าวเผยว่า "ทุกองค์ประกอบจำเป็นต้องได้รับการตกลงกันในวันนี้" พร้อมเสริมว่า ความเข้าใจเบื้องต้นจะถูกจัดทำเป็นบันทึกความเข้าใจ (MOU)โดยจะสรุปทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านปากีสถานซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารเพียงช่องทางเดียวในการเจรจา
สำนักข่าว Axios รายงานเป็นครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ (5) ว่า สหรัฐอเมริกา อิหร่าน และผู้ไกล่เกลี่ยในภูมิภาคกำลังหารือเกี่ยวกับการหยุดยิง 45 วัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง 2 ระยะที่อาจนำไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวร โดยอ้างแหล่งข่าวจากสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และในภูมิภาค
แหล่งข่าวแจ้งกับรอยเตอร์ว่า พลเอก อาซิม มูนีร์ ผู้บัญชาการกองทัพปากีสถาน ได้ติดต่อพูดคุยกับ เจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษ และ อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ตลอดทั้งคืน
ภายใต้ข้อเสนอ การหยุดยิงจะมีผลบังคับใช้ทันที โดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และมีเวลา 15-20 วันในการสรุปข้อตกลงที่ครอบคลุมมากขึ้น ข้อตกลงนี้ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า "ข้อตกลงอิสลามาบัด" (Islamabad Accord) จะรวมถึงกรอบการทำงานระดับภูมิภาคสำหรับช่องแคบฮอร์มุซ และการเจรจาขั้นสุดท้ายแบบพบปะกันต่อหน้าจะจัดขึ้นที่อิสลามาบัด
ยังไม่มีการตอบสนองใดๆ จากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอิหร่านในทันที ขณะที่ ทาฮีร์ อันดราบี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน ก็ยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่อิหร่านเคยบอกกับรอยเตอร์ว่า เตหะรานกำลังแสวงหาข้อตกลงหยุดยิงถาวร พร้อมการรับประกันว่าจะไม่ถูกอิสราเอลและอิสราเอลโจมตีอีก พวกเขากล่าวว่าอิหร่านได้รับข้อความจากผู้ไกล่เกลี่ยหลายราย รวมถึงปากีสถาน ตุรกี และอียิปต์
แหล่งข่าวระบุว่า
คาดว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะรวมถึงข้อผูกพันของอิหร่านที่จะไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อแลกกับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้
แหล่งข่าวจากปากีสถานสองรายกล่าวว่า อิหร่านยังไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆ แม้ว่าจะมีการติดต่อกับพลเรือนและกองทัพอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม
แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่า "อิหร่านยังไม่ตอบสนอง" พร้อมเสริมว่า ข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากปากีสถาน จีน และสหรัฐอเมริกาสำหรับการหยุดยิงชั่วคราวยังไม่ได้รับการยืนยันใดๆ จนถึงขณะนี้
เจ้าหน้าที่จีนยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นในทันที
ความพยายามทางการทูตครั้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการจัดหาน้ำมันทั่วโลก
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้กดดันอิหร่านผ่านสื่อในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาให้ยอมยุติความขัดแย้งอย่างรวดเร็ว โดยเตือนถึงผลที่จะตามมาหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
ความขัดแย้งนี้ได้เพิ่มความผันผวนในตลาดพลังงาน โดยผู้ค้าต่างจับตาดูพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนผ่านช่องแคบอย่างใกล้ชิด
ที่มา : รอยเตอร์