ผู้เชี่ยวชาญเผยอิหร่านกำลังใช้ 'ขีปนาวุธเกาหลีเหนือ' โจมตีสหรัฐฯ-อิสราเอล

สื่อ Jerusalem Post ของอิสราเอลอ้างข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่เปิดเผยกับ Fox News Digital ว่า ขีปนาวุธจำนวนมากของอิหร่านถูกสั่งซื้อมาจากเกาหลีเหนือโดยตรง หรือไม่ก็รวมถึงอาวุธที่พัฒนาโดยเกาหลีเหนือ
"เกาหลีเหนือเป็นผู้ขาย และอิหร่านเป็นผู้ซื้อ" บรูซ เบชโทล ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์ประจำภาควิชาการศึกษาความมั่นคง มหาวิทยาลัยแองเจโลสเตท ในรัฐเทกซัส กล่าวกับ Fox News Digital
"ขีปนาวุธที่ยิงใส่ฐานทัพดิเอโกการ์เซียคือขีปนาวุธมูซูดาน (Musudan) อิหร่านซื้อขีปนาวุธเหล่านี้ 19 ลูกจากเกาหลีเหนือและรับมอบในปี 2005 พวกเขามีขีดความสามารถนี้มาตั้งแต่ปี 2005 แล้ว และนี่ไม่ใช่อาวุธลับ'" เบชโทล ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ "พันธมิตรนอกรีต: ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอิหร่านและเกาหลีเหนือ" (Rogue Allies: The Strategic Partnership Between Iran and North Korea) กับ แอนโทนี เซลโซ กล่าว
หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ หลายคนว่า อิหร่านยิงขีปนาวุธ 2 ลูกใส่ฐานทัพร่วมสหรัฐฯ-อังกฤษบนเกาะดิเอโกการ์เซีย แต่ขีปนาวุธลูกหนึ่งขัดข้องระหว่างบิน และเรือรบสหรัฐฯ ยิงสกัดไว้ได้อีกลูกหนึ่ง ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการสกัดกั้นหรือไม่ แต่เจ้าหน้าที่แจ้ง WSJ ว่า ขีปนาวุธทั้งสองลูกไม่ได้พุ่งชนฐานทัพ
ดิเอโกการ์เซียตั้งอยู่ห่างจากอิหร่านประมาณ 4,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสองเท่าของระยะทำการ 2,000 กิโลเมตรที่ขีปนาวุธอิหร่านสามารถไปถึงได้ ตามที่ อับบาส อาราคชี กล่าวไว้เมื่อเดือนที่แล้ว
เบชทอล ยังบอกกับฟ็อกซ์นิวส์ว่า ขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่อิหร่านยิงไปยังเป้าหมายของสหรัฐฯ ในประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียนั้น อาศัยระบบ QIAM ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนือ เขากล่าวเสริมว่า ขีปนาวุธ Shahab-3 รุ่นใหม่ของอิหร่านนั้น "แทบจะเป็นสำเนาที่เหมือนกันทุกประการกับขีปนาวุธโนดอง (No Dong) ของเกาหลีเหนือ"
"ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เกาหลีเหนือได้ส่งมอบระบบขีปนาวุธโนดองประมาณ 150 ระบบให้กับอิหร่าน ปรากฏว่าอิหร่านพอใจกับขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือจัดหาให้เป็นอย่างมาก และอิหร่านจึงทำสัญญากับเปียงยางเพื่อสร้างโรงงานผลิตโนดองในอิหร่าน เช่นเดียวกับที่เปิดโรงงานขีปนาวุธ Scud-C มาแล้ว" เบชทอล อธิบาย
นอกจากนี้ เกาหลีเหนือยังช่วยอิหร่านพัฒนาขีปนาวุธ Emad และ Ghadr ที่โรงงานโนดองในอิหร่าน ซึ่งต่อมาขีปนาวุธเหล่านี้ถูกนำไปใช้โจมตีอิสราเอลและประเทศในอ่าวเปอร์เซีย
เบชทอล สรุปความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยกล่าวว่า "เกาหลีเหนือเป็นผู้ขายและอิหร่านเป็นผู้ซื้อ" เกาหลีเหนือพัฒนาส่วนประกอบทั้งหมดของระบบอาวุธ และอิหร่านจ่ายค่าตอบแทนโดยใช้ "เงินสดและน้ำมัน"
รายงานที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัยและศึกษาอัลมาของอิสราเอลในช่วงเริ่มต้นสงคราม ระบุว่า คลังขีปนาวุธของอิหร่านส่วนใหญ่ประกอบด้วยขีปนาวุธพิสัยใกล้ ซึ่งมีระยะยิงไม่เกิน 1,000 กิโลเมตร และขีปนาวุธพิสัยกลาง ซึ่งมีระยะยิงไกลถึง 3,000 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม ศูนย์ดังกล่าวระบุเพิ่มเติมว่า “จากรายงานต่างๆ พบว่าขีปนาวุธพิสัยไกลอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาขั้นสูงแล้ว”
ที่มา: Jerusalem Post