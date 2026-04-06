สื่อ Axios เผยสหรัฐฯ-อิหร่านและผู้ไกล่เกลี่ยอยู่ระหว่างผลักดัน 'ข้อตกลงหยุดยิง 45 วัน'

แหล่งข่าวจากสหรัฐฯ อิสราเอล และกลุ่มผู้ไกล่เกลี่ยในภูมิภาคจำนวน 4 แหล่งที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจา ระบุว่าสหรัฐฯ อิหร่าน และกลุ่มผู้ไกล่เกลี่ยในภูมิภาคกำลังหารือเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงชั่วคราว 45 วัน ซึ่งอาจนำไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวร
แหล่งข่าวเผยว่า โอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงบางส่วนภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้านั้นมีน้อย แต่ความพยายามครั้งสุดท้ายนี้เป็นโอกาสเดียวที่จะป้องกันการยกระดับครั้งใหญ่ของสงคราม ซึ่งอาจรวมถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนของอิหร่านอย่างรุนแรง และการตอบโต้ต่อโรงงานพลังงานและน้ำในประเทศกลุ่มอ่าวเปอร์เซีย
กำหนดเส้นตาย 10 วันของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กับอิหร่านคาดว่าจะหมดลงในเย็นวันจันทร์ (6) แต่เมื่อวันอาทิตย์ (5) ทรัมป์ได้ขยายกำหนดเส้นตายออกไปอีก 20 ชั่วโมง และโพสต์บน Truth Social กำหนดเส้นตายใหม่เป็นวันอังคาร เวลา 20.00 น. ตามเวลาภาคตะวันออก
ทรัมป์ กล่าวกับ Axios เมื่อวันอาทิตย์ (5) ว่า สหรัฐฯ กำลัง "เจรจาอย่างเข้มข้น" กับอิหร่าน และสามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนกำหนดเส้นตายจะหมดลงในวันอังคาร
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า "มีโอกาสที่ดี แต่ถ้าพวกเขาไม่ทำข้อตกลง ผมจะระเบิดทุกอย่างที่นั่น"
ทรัมป์ ขู่ว่าจะทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อพลเรือนอิหร่าน หากเขาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับระบอบการปกครองได้
การโจมตีดังกล่าวอาจถือเป็น "อาชญากรรมสงคราม" และอิหร่านได้ขู่ว่าจะตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในอิสราเอลและกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย
แหล่งข่าวสองแหล่งระบุว่า แผนปฏิบัติการสำหรับการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่อโรงงานพลังงานของอิหร่านพร้อมแล้ว แต่เน้นย้ำว่าการขยายกำหนดเส้นตายของ ทรัมป์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โอกาสสุดท้ายในการบรรลุข้อตกลง
แหล่งข่าวสี่แหล่งที่มีความรู้เกี่ยวกับความพยายามทางการทูตกล่าวว่า การเจรจาเกิดขึ้นผ่านผู้ไกล่เกลี่ยจากปากีสถาน อียิปต์ และตุรกี รวมถึงข้อความที่ส่งระหว่าง สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของทรัมป์ และอับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่า ฝ่ายบริหารของ ทรัมป์ ได้ยื่นข้อเสนอหลายประการแก่อิหร่านในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่อิหร่านยังไม่ยอมรับข้อเสนอเหล่านั้น
แหล่งข่าวเผยว่า ผู้ไกล่เกลี่ยกำลังหารือกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลง 2 ระยะ โดยระยะแรกจะเป็นการหยุดยิง 45 วัน ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการเจรจาเพื่อยุติสงครามอย่างถาวร
แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุว่า การหยุดยิงอาจขยายออกไปได้หากจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นสำหรับการเจรจา และระยะที่ 2 จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการยุติสงคราม
แหล่งข่าวกล่าวว่า คณะผู้ไกล่เกลี่ยคิดว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ และทางออกสำหรับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่าน ไม่ว่าจะโดยการนำออกจากประเทศหรือการเจือจาง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเท่านั้น
แหล่งข่าวชี้ว่า ผู้ไกล่เกลี่ยกำลังดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นที่อิหร่านสามารถทำได้เกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่าน ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนี้ถือเป็นไพ่เด็ดหลักของอิหร่านในการเจรจา และอิหร่านจะไม่ยอมสละประเด็นเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อแลกกับการหยุดยิงเพียง 45 วัน
ผู้ไกล่เกลี่ยต้องการดูว่า อิหร่านจะสามารถดำเนินการบางส่วนในทั้ง 2 ประเด็นในระยะแรกของข้อตกลงได้หรือไม่ พวกเขายังกำลังดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์สามารถทำได้เพื่อให้การรับประกันแก่อิหร่านว่าการหยุดยิงจะไม่ใช่เพียงชั่วคราวและสงครามจะไม่ปะทุขึ้นอีก
เจ้าหน้าที่อิหร่านชี้แจงต่อผู้ไกล่เกลี่ยอย่างชัดเจนว่า พวกเขาไม่ต้องการตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับฉนวนกาซาหรือเลบานอนที่มีข้อตกลงหยุดยิงเพียงในกระดาษ แต่สหรัฐฯ และอิสราเอลสามารถโจมตีได้อีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
ผู้ไกล่เกลี่ยกำลังดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นอื่นๆ ที่สหรัฐฯ สามารถดำเนินการได้ เพื่อตอบสนองข้อเรียกร้องบางประการของอิหร่าน
ทำเนียบขาวยังคงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
แหล่งข่าวที่ทราบข้อมูลโดยตรงเผยว่า คณะผู้ไกล่เกลี่ยมีความกังวลอย่างมากว่า หากอิหร่านตอบโต้การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยสหรัฐฯ และอิสราเอล จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อแหล่งน้ำมันและน้ำของประเทศในอ่าวเปอร์เซีย
คณะผู้ไกล่เกลี่ยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่อิหร่านว่า ไม่มีเวลาสำหรับการเจรจาต่อรองเพิ่มเติมแล้ว และเน้นย้ำว่า 48 ชั่วโมงข้างหน้าเป็นโอกาสสุดท้ายที่พวกเขาจะบรรลุข้อตกลงและป้องกันความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศ
เจ้าหน้าที่อิหร่านยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวอย่างยิ่ง และปฏิเสธการประนีประนอมใดๆ อย่างน้อยก็ต่อหน้าสาธารณชน ขณะที่กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) แถลงมื่อวันอาทิตย์ (5) ว่า สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซจะ "ไม่มีวันกลับคืนสู่" สภาพก่อนสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสหรัฐฯ และอิสราเอล
ที่มา: Axios