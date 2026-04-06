มือถือสากปากถือศีล! นักวิจารณ์ซัด 'ทรัมป์' โยงศาสนาเข้ากับ 'สงครามอิหร่าน' หลังอวยปฏิบัติการช่วยนักบินเป็น 'ปาฏิหาริย์อีสเตอร์'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ และเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนอื่นๆ กล่าวถึงปฏิบัติการช่วยเหลือทหารอากาศสหรัฐฯ ในอิหร่านว่าเป็น “ปาฏิหาริย์อีสเตอร์” (Easter Miracle) เมื่อวันอาทิตย์ (5 เม.ย.) ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการใช้คำเปรียบเทียบทางศาสนาเพื่อแสดงให้เห็นว่า สงครามครั้งนี้เป็นสงครามที่ชอบธรรม และได้รับพรจากพระเจ้า
ในอดีตรัฐบาลสหรัฐฯ มักจะส่งคำอวยพรวันอีสเตอร์ในรูปแบบโปสการ์ด แต่นักวิจารณ์กล่าวว่าข้อความของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ทรัมป์ ในครั้งนี้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างความเชื่อและนโยบายไม่ชัดเจน โดยนำศาสนามาใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการทำสงครามและกำหนดแนวทางการปฏิบัติการทางทหาร
“การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นปาฏิหาริย์อีสเตอร์” ทรัมป์กล่าวในรายการ “Meet the Press” ของ NBC และสมาชิกคณะรัฐมนตรีบางคนก็ส่งข้อความของตนเองตามมา
ในข้อความอีกฉบับหนึ่งที่อ้างถึงศาสนาในอีกรูปแบบหนึ่ง ทรัมป์ ได้ขู่ผ่านโซเชียลมีเดียว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพาน เรียกร้องให้เตหะรานเปิดช่องแคบฮอร์มุซ มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับ “การใช้ชีวิตในนรก” และลงท้ายด้วยวลี “ขอสรรเสริญอัลเลาะห์” (Praise be to Allah)
ในข้อความบนโซเชียลมีเดีย สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯได้อ้างถึงสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์ ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพจากความตาย
"ปาฏิหาริย์อีสเตอร์ถือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" เบสเซนต์ กล่าวบน X "ดังนั้น จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในวันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวคริสต์นี้ที่นักรบชาวอเมริกันผู้กล้าหาญได้รับการช่วยเหลือจากหลังแนวข้าศึกในภารกิจค้นหาและช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การทหาร"
ด้าน พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เขียนว่า "พระเจ้าทรงดีงาม" (God is good) บนบัญชีส่วนตัวของเขาบน X ในวันอาทิตย์ (5) โดยรีโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียของ ทรัมป์ เกี่ยวกับความสำเร็จของภารกิจช่วยเหลือในอิหร่าน
สื่อ Axios ซึ่งอ้างบทสัมภาษณ์ระหว่าง ทรัมป์ และเจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐฯ ที่ไม่เปิดเผยชื่อคนหนึ่ง รายงานว่านั่น คือวลีที่ทหารอเมริกันได้รับการช่วยเหลือพูดผ่านวิทยุ หลังจากที่เขาดีดตัวออกจากเครื่องบิน
ทรัมป์ กล่าวในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2025 ว่า พระเจ้าทรงช่วยให้เขารอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งในปี 2024 “ผมรู้สึกในตอนนั้น และเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในตอนนี้ว่า ชีวิตของผมได้รับการช่วยไว้ด้วยเหตุผลบางอย่าง ผมได้รับการช่วยไว้โดยพระเจ้าเพื่อทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง” เขากล่าวในเวลานั้น
แต่การที่เขานำเอาคำกล่าวอ้างทางศาสนามาผสมผสานกับการข่มขู่ว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหาร ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์
มาร์จอรี เทย์เลอร์ กรีน อดีต ส.ส. รีพับลิกัน โพสต์ X กล่าวหา ทรัมป์ ว่าทรยศต่อค่านิยมของศาสนาคริสต์ เธอกล่าวว่า ชาวคริสต์ในคณะบริหารควร “แสวงหาสันติภาพ” มากกว่า “ยกระดับสงคราม” และโต้แย้งว่าคำสอนของพระเยซูเน้นการให้อภัยและความรัก รวมถึงความรักต่อบรรดาศัตรูด้วย
ด้านสภาความสัมพันธ์อเมริกัน-อิสลาม (Council on American‑Islamic Relations - CAIR) ก็ประณามถ้อยคำของทรัมป์เช่นกัน โดยแถลงว่า “การเยาะเย้ยศาสนาอิสลาม และการข่มขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือน” เป็นการกระทำที่ประมาทและอันตราย
CAIR ชี้ว่า การใช้คำว่า “ขอสรรเสริญอัลเลาะห์” อย่างไม่ระมัดระวังในบริบทของการข่มขู่ด้วยความรุนแรง สะท้อนให้เห็นถึงความเต็มใจที่จะใช้ภาษาทางศาสนาเป็นอาวุธ ในขณะเดียวกันก็แสดงความดูหมิ่นต่อชาวมุสลิมและความเชื่อของพวกเขา
เมื่อเดือนที่แล้ว ส.ส. พรรคเดโมแครตของสหรัฐฯ จำนวน 30 คน ได้ขอให้ผู้ตรวจการทั่วไปของกระทรวงกลาโหม พลาทท์ มอริง ตรวจสอบรายงานที่ว่า มีบางคนในกองทัพสหรัฐฯ พยายามที่จะให้เหตุผลสนับสนุนสงครามในอิหร่านโดยอ้างถึง “คำทำนายในคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวกับวันสิ้นโลก”
จดหมายถึงผู้ตรวจการทั่วไประบุว่า “ในขณะที่เงินหลายพันล้านดอลลาร์และชีวิตนับไม่ถ้วนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง ในขณะที่รัฐบาล ทรัมป์ กำลังทำสงครามที่เลือกเองในอิหร่าน ความจำเป็นในการรักษาการแยกศาสนาออกจากรัฐอย่างเคร่งครัด และการปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของทหารของเรา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง”
“เราต้องแน่ใจว่า ปฏิบัติการทางทหารนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกฎหมาย ไม่ใช่คำทำนายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกและความเชื่อทางศาสนาสุดโต่ง” จดหมายดังกล่าวระบุ
อิหร่านซึ่งระบบการเมืองมีพื้นฐานมาจากความเชื่อของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ที่ว่าอำนาจทางศาสนาสืบเนื่องมาจากสายของอิหม่ามที่สืบเชื้อสายมาจากศาสดามูฮัมหมัด มักจะพรรณนาถึงสหรัฐอเมริกาว่าเป็น “ซาตานผู้ยิ่งใหญ่” และใช้ภาษาทางศาสนาในการโฆษณาชวนเชื่อทางการทหาร โดยเรียกนักรบที่เสียชีวิตว่าเป็นผู้พลีชีพ
ที่มา: รอยเตอร์