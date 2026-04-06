ข้อเสนอใหม่!อิหร่านจะเปิด'ฮอร์มุซ'ถ้าเอาเงินรายได้ชดใช้ค่าเสียหาย UAEหนุนUSใช้กำลังยึดคืนช่องแคบ

ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดสำหรับการขนส่งอีกรอบ ก็ต่อเมื่อรายได้จากการเดินเรือถูกนำไปใช้สำหรับชดเชยความเสียหายจากสงคราม จากการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านในวันอาทิตย์(5เม.ย.) อย่างไรก็ตามขณะเดียวกันมีรายงานว่าสหรัฐฯอาหรับเอมิเรตส์(ยูเออี) เริ่มทนไม่ไหว ออกมาสนับสนุนให้อเมริกาใช้ยุทธการทางทหารกับอิหร่าน เพื่อทวงคืนการควบคุมช่องแคบแห่งนี้
มห์ดี ทาบาทาไบ รองเลขานุการฝ่ายสื่อสารและข้อมูลของทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่าน โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ว่า "ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดก็ต่อเมื่อ ส่วนหนึ่งของรายได้จากการเดินเรือ ถูกนำไปใช้เป็นเงินชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่มีต้นตอจากสงครามที่อีกฝ่ายยัดเยียดให้"
ทาบาทาไบ ยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อย่างรุนแรง บอกว่าผู้นำสหรัฐฯรายนี้ "ด้วยความสิ้นหวังและโกรธแค้น จึงหันไปใช้คำด่าทอและไร้สาระ" และกล่าวหาเขา "เป็นคนเริ่มสงครามเต็มรูปแบบในภูมิภาค และยังกล้ามาพูดโอ้อวดอีก"
ภูมิภาคแถบนี้ตกอยู่ท่ามกลางความปั่นป่วน นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีร่วมเล่นงานอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ สังหารผู้คนไปแล้วกว่า 1,340 ราย ในนั้นรวมถึงอาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุด
อิหร่านตอบโต้ด้วยการปล่อยโดรนและขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิสราเอล เช่นเดียวกับในจอร์แดน, อิรักและบรรดาประเทศในแถบอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ ขณะเดียวกันเตหะรานยังได้จำกัดความเคลื่อนไหวของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ท่ามกลางสถานการณ์ทางตัน ล่าสุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในวันอาทิตย์(5เม.ย.) เปิดเผยว่าพวกเขามีความตั้งใจสนับสนุนยุทธการทางทหารของอเมริกา ในการจัดการกับอิหร่าน เพื่อทวงคืนการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานของฟ็อกซ์นิวส์ อ้างอิงคำสัมภาษณ์ของ อันวาร์ การ์กัช ที่ปรึกษาด้านการทูตของประธานาธิบดียูเออี
"สำหรับเรา ช่องแคบฮอร์มุุซไม่อาจถูกจับเป็นตัวประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง" การ์กัชกล่าว "เราไม่พร้อมดำเนินการในฐานะกองกำลังทางทะเล แต่เราจะเข้าร่วมความพยายามที่นำโดยอเมริกา ความพยายามนานาชาติในการคุ้มกันการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ เราพร้อมแสดงบทบาทในส่วนของเรา"
"มันสำคัญยิ่งสำหรับเศรษฐกิจโลกและการค้าโลก มันเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกคน ช่องแคบฮอร์มุซไม่อาจถูกจับเป็นตัวประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง" เขากล่าว
(ที่มา:อนาโดลู/อิหร่านอินเตอร์เนชันแนล)