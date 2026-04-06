คราวนี้ของจริง!?ทรัมป์ขีดเส้นตายชัดทำลายอิหร่านทิ้งทั้งประเทศ ถ้าไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพเย็นวันอังคาร

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอาทิตย์(5 เม.ย.) ขู่อีกรอบ ถ้าอิหร่านไม่บรรลุข้อตกลงภายใน 48 ชั่วโมง "เราจะระเบิดทำลายทั้งประเทศ" พร้อมขีดเส้นตายชัดเจนกว่าครั้งที่ผ่านๆมา โดยให้เวลาเตหะรานอย่างเจาะจงจนถึงช่วงเย็นวันอังคาร สำหรับทำตามข้อเรียกร้อง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯส่งเสียงขู่ล่าสุดในวันอาทิตย์(5 เม.ย.) ระหว่างให้สัมภาษณ์กับ ราเชล สกอตต์ ผู้สื่อข่าวสายการเมืองของเครือข่ายสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซีนิวส์ เป็นการตอบคำถามหนึ่งที่ถามว่ากรอบเวลา 2-3 สัปดาห์ สำหรับทำข้อตกลง ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่
มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการเล็งเป้าโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนในอิหร่านและผลลัพธ์ที่ตามมาจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน
"มันจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่ไม่กี่สัปดาห์" ทรัมป์กล่าาว พร้อมระบุ "อิหร่านพังทลายแล้ว ยับเยินแล้ว และทุกๆวันกำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆ ทุกๆวันพวกเขาจะเป็นต้องสร้างสะพานเพิ่มเติม พวกเขาจำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม เช่นเดียวกับสร้างทุกๆอย่างเพิ่มเติม" ประธานาธิบดีสหรฐฯระบุ "ไม่มีประเทศไหนที่เคยถูกโจมตีอย่างหนักแบบนั้นมาก่อน"
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ เคยให้เวลาอิหร่าน 48 ชั่วโมง สำหรับบรรลุข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หรือทำข้อตกลงสันติภาพ "ถ้ามันไม่เกิดขึ้น เราจะระเบิดทำลายทั่วประเทศ เราจะระเบิด อย่างที่ผมเคยพูด มันจะเป็นวันแห่งการระเบิดสะพาน มันจะเป็นวันแห่งการระเบิดโรงไฟฟ้า ในประเทศอิหร่าน"
ประธานาธิบดีรายนี้ ดูเหมือนจะอ้างถึงคำขาดที่เขาโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของเขาเองในวันอาทิตย์(5เม.ย.) ที่ขู่ให้ อิหร่าน เปิดช่องแคบฮอร์มุซ
หลังจากขยายเส้นตายสำหรับเปิดช่องแคบฮอร์มุซมาแล้ว 2 รอบ ทรัมป์เตือนรัฐบาลอิหร่านว่า ถ้าไม่เปิดเส้นทางการขนส่งน้ำมันและการค้าที่สำคัญยิ่งแห่งนี้ภายในวันอังคาร(7เม.ย.) "พวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในนรก คอยดูแล้วกัน!"
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ในวันอาทิตย์(5เม.ย.) ทรัมป์ เน้นย้ำขีดเส้นตายให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ไม่เช่นนั้นจะถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ "ถ้าพวกเขาไม่ทำอะไรบางอย่างภายในช่วงเย็นวันอังคาร พวกเขาจะไม่เหลือโรงไฟฟ้าและจะไม่เหลือสะพานยืนหยัดอยู่" ทรัมป์บอกกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล
ในเวลาต่อมา ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล คราวนี้ไม่ได้พาดพิงถึงอิหร่านหรือรายละเอียดอื่นใด ยกเว้นแต่เขียนว่า "20.00น.ตามเวลาตะวันออก วันอังคาร" หลังจากก่อนหน้านี้ เขาบอกว่าอิหร่านจะเผชิญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน ถ้าไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันอังคาร(7เม.ย.) แต่ไม่ให้ได้กรอบเวลาอย่างเจาะจง
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน ตอบโต้คำขู่ของ ทรัมป์ ด้วยการโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่า "ความเคลื่อนไหวที่ขาดความยั้งคิดของแกกำลังลากสหรัฐฯเข้าสู่ขุมนรกบนดินสำหรับทุกๆครอบครัว และภูมิภาคของเขากำลังถูกแผดเผา เพียงเพราะแกยืนกรานทำตามความต้องการของเนทันยาฮู"
"อย่าเข้าใจอะไรผิด แกจะไม่ได้อะไรผ่านการก่ออาชญากรรมสงคราม ทางออกที่แท้จริงเพียงทางออกเดียวคือเคารพต่อสิทธิประชาชนชาวอิหร่านและจบเกมที่อันตรายนี้" โพสต์ของประธานรัฐสภาอิหร่านระบุ
(ที่มา:เอบีซี/รอยเตอร์)