ยังไม่หมดหวัง!จีน-รัสเซียต่อสายคุยหวังใช้เวทีUNSC โน้มน้าวUS-อิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง

จีน มีความตั้งใจเดินหน้าร่วมมือกับรัสเซีย ณ เวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และกำลังพยายามลดอุณหภูมิสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ตามคำกล่าวของ หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศ ระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์กับ เซอร์ก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เมื่อวันอาทิตย์(5เม.ย.)
หวัง กล่าวว่าหนทางพื้นฐานในการคลี่คลายประเด็นการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ คือบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมเสริมว่า จีน สนับสนุนมาตลอดต่อการคลี่คลายประเด็นร้อนต่างๆผ่านการทูตและการเจรจา
การต่อสายพูดคุยทางโทรศัพท์ครั้งนี้มีขึ้นก่อนหน้าที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะลงมติในสัปดาห์หน้า ต่อญัตติหนึ่งๆของบาห์เรน เกี่ยวกับการปกป้องการเดินเรือสินค้าทั้งในและรอบๆช่องแคบฮอร์มุซ
ในฐานะสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จีนและรัสเซียควร "ใช้แนวทางที่เป็นกลางและสมดุล หาทางเอาชนะความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากประชาคมนานาชาติ" หวังบอกกับลาฟรอฟ อ้างอิงถ้อยแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศจีน
ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย บอกว่ารัฐมนตรีทั้ว 2 หารือกันในแนวทางต่างๆนานา สำหรับบรรลุเป้าหมายหยุดยิงอย่างรวดเร็ว และเปิดการเจรจาทั้งทางการเมืองและทางการทูต
"มีการแสดงความพึงพอใจอย่างพร้อมเพรียงต่อแนวทางของรัสเซียและของจีน ในประเด็นที่สำคัญที่สุดของวาระนานาชาติ ในนั้นรวมถึงสถานการณ์เกี่ยวกับอิหร่าน เกี่ยวกับการรุกรานโดยปราศจากการยั่วยุของสหรัฐฯและอิสราเอลต่อประเทศดังกล่าว" ถ้อยแถลงระบุ
จีน ส่งเสียงเรียกร้องซ้ำๆสำหรับข้อตกลงหยุดยิงในอ่าวเปอร์เซียและตะวันออกกลาง เร่งเร้าให้หยุดการสู้รบที่ลากยาวมานานกว่า 1 เดือน และแทบปิดตายช่องแคบฮอร์มุซ อันเป็นเส้นเลือดสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
(ที่มา:รอยเตอร์)