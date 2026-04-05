“ทรัมป์” โวช่วยนักบินได้อย่างกล้าหาญ IRGC ย้ำนรกเปิดประตูรอทหารมะกัน

เอเอฟพี/รอยเตอร์ – ทรัมป์ระบุสามารถช่วยนักบินคนที่สองที่เครื่องบินถูกยิงตกในอิหร่านได้แล้ว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา ย้ำเส้นตายการเปิดช่องแคบฮอร์มุซกำลังจะสิ้นสุดในวันจันทร์ (6 เม.ย.) ด้านกองทัพ IRGC ของอิหร่านประกาศประตูนรกเปิดรอทหารอเมริกันอยู่แล้ว พร้อมอวดยิงเครื่องบินสหรัฐฯ ตก 3 ลำระหว่างปฏิบัติการค้นหานักบิน
วันอาทิตย์ (5 เม.ย.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โพสต์บนทรูธโซเชียลยกย่องปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่น่าอัศจรรย์ที่สามารถช่วยเหลือนักบินที่กล้าหาญที่เครื่องบินตกในอิหร่านขณะลุยเข้าไปในดินแดนข้าศึก และเสริมว่า นักบินคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บแต่จะหายดีในไม่ช้า
ขณะเดียวกัน คาทัม อัล-อันบิยา กองบัญชาการกลางของกองทัพอิหร่าน แถลงว่า เครื่องบินของศัตรูที่รุกล้ำเข้าสู่อิสฟาฮาน ซึ่งรวมถึงเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก 2 ลำ และเครื่องบินขนส่งทางทหารซี-130 หนึ่งลำถูกยิงไฟลุกไหม้
นักบินที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นนักบินคนที่สองของเครื่องบินที่ถูกยิงตกในอิหร่านเมื่อวันศุกร์ (3 เม.ย.) ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างแข่งกันตามหาตัว สำหรับนักบินคนแรกนั้นได้รับการช่วยเหลือก่อนหน้านี้
ปฏิบัติการช่วยนักบินครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับอเมริกาในสงครามที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายพันคน จุดชนวนวิกฤตพลังงานและอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกยาวนาน หลังจากอิหร่านตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวราว 20% ของทั่วโลก
เช้าวันเสาร์ (4 เม.ย.) ทรัมป์ที่ขู่โจมตีโรงไฟฟ้าอิหร่าน หากข้อเรียกร้องของตนไม่ได้รับการตอบสนองนั้น โพสต์ว่า เส้นตายที่เตหะรานต้องบรรลุข้อตกลงยุติสงครามหรือเปิดช่องแคบฮอร์มุซกำลังจะสิ้นสุดลงในวันจันทร์ และเมื่อถึงตอนนั้น นรกจะถล่มใส่อิหร่าน
พลเอกอาลี อับดอลลาฮี อาลีอาบาดี ผู้บัญชาการคาทัม อัล-อันบิยา วิจารณ์ว่า คำขู่ของทรัมป์เป็นการกระทำที่โง่เง่า สิ้นหวัง หวาดผวา และเสียสติ พร้อมเตือนว่า ประตูนรกเปิดรอทหารอเมริกันอยู่แล้ว และย้ำว่า ตะวันออกกลางจะกลายเป็นนรกสำหรับอเมริกาและอิสราเอล ถ้าทั้งคู่ยกระดับการโจมตีอิหร่าน
โอกาสในการเจรจาสันติภาพที่ปากีสถานเป็นตัวกลางยังคงริบหรี่ ขณะที่ผลสำรวจชี้คนอเมริกันจำนวนน้อยมากที่สนับสนุนสงคราม อย่างไรก็ตาม อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน โพสต์บน X ว่า สิ่งที่เตหะรานต้องการคือเงื่อนไขในการยุติสงครามผิดกฎหมายครั้งนี้อย่างถาวร และเสริมว่า อิหร่านไม่เคยปฏิเสธที่จะเดินทางไปร่วมเจรจาที่อิสลามาบัด พร้อมขอบคุณความพยายามของปากีสถาน
แต่หลังการโจมตีใกล้โรงไฟฟ้าบูเชห์รอบที่ 4 เมื่อวันเสาร์ อารักชีออกมาเตือนว่า หากโรงงานดังกล่าวที่ตั้งอยู่ชายฝั่งด้านใต้ของอิหร่านยังถูกโจมตีต่อเนื่องอาจทำให้ฝุ่นกัมมันตรังสีตกค้าง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้คนในเมืองหลวงของชาติสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอย่างคูเวต บาห์เรน และกาตาร์ ที่อยู่ใกล้บูเชห์มากกว่าเตหะราน
ราฟาเอล กรอสซี ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) โพสต์บน X โดยแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งหลังการโจมตีโรงงานดังกล่าวระลอกที่ 4
โมฮัมเหม็ด เอล-บาราเดอี อดีตผู้อำนวยการ IAEA ระหว่างปี 1979-2009 เรียกร้องให้ประเทศในอ่าวเปอร์เซียป้องกันไม่ให้คนบ้าอย่างทรัมป์ทำให้ตะวันออกกลางกลายเป็นกองเพลิง
ขณะเดียวกัน อิหร่านยังคงส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล รวมถึงประเทศอ่าวเปอร์เซียที่เป็นพันธมิตรของอเมริกา ซึ่งพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมสงครามโดยตรงเนื่องจากกลัวว่า จะทำให้สถานการณ์ยิ่งรุนแรงขึ้น
สถานีทีวีของทางการเตหะรานรายงานว่า กองทัพอิหร่านส่งโดรนโจมตีที่ตั้งระบบเรดาร์ของอเมริกา และโรงงานอะลูมิเนียมที่เชื่อมโยงกับอเมริกาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งศูนย์บัญชาการทหารของอเมริกาในคูเวต เพื่อล้างแค้นที่อเมริกาโจมตีศูนย์อุตสาหกรรมของอิหร่าน
ด้านสื่อของทางการคูเวตรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการคลังว่า โดรนอิหร่านโจมตีคอมเพล็กซ์สำนักงานที่เป็นที่ตั้งกระทรวงหลายแห่ง สร้างความเสียหายอย่างมากแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต รวมทั้งทำให้เกิดไฟไหม้ที่คูเวต ปิโตรเลียม คอร์ป
กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เผยว่า ล็อกเป้าโจมตีเรือรบอิสราเอลลำหนึ่งที่จอดอยู่นอกชายฝั่งเลบานอนด้วยขีปนาวุธร่อน อย่างไรก็ดี ทางอิสราเอลไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้
ที่เยเมน กบฏฮูตีที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านเช่นเดียวกัน เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ว่า ร่วมกับ IRGC และฮิซบอลเลาะห์ โจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและโดรน แต่ไม่ได้โชว์หลักฐานความเสียหาย ขณะที่อิสราเอลไม่ได้ออกมายืนยันการโจมตีดังกล่าวเช่นเดียวกัน