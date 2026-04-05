ฮือฮา! “ไทเกอร์ วูดส์” กำลังคบดูใจ “วาเนสซา ทรัมป์” ขับรถชนพลิกตะแคงอ้างกับตำรวจว่า “เพิ่งโทรคุยกับปธน.สหรัฐฯ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์ – นักกอล์ฟชื่อดัง ไทเกอร์ วูดส์ ตกเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อเขาโดนจับเมาแล้วขับเมื่อวันที่ 27 มี.ค บนเกาะจูปิเตอร์ รัฐฟลอริดา หลังรถที่ขับมาเกิดพลิกตะแคงใกล้บ้าน คลิปกล้องติดตัวตำรวจเผยว่า นักกอล์ฟชื่อดังที่มีแม่เป็นคนไทยและกำลังเดท “วาเนสซา ทรัมป์” อดีตศรีภรรยาลูกชายทรัมป์  อ้างกับตำรวจว่า "เพิ่งโทรคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ"

เดอะปาล์มบีชโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(4 เม.ย)ว่า อ้างอิงจากกล้องติดลำตัวตำรวจที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี(2)จากสำนักงานนายอำเภอมาร์ติน เคาน์ตี (Martin County Sheriff) เป็นภาพนักกอล์ฟชื่อดังระดับโลก ไทเกอร์ วูดส์ กำลังยืนคุยโทรศัพท์ระหว่างที่ตำรวจตรงปรี่เข้ามาในทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุรถพลิกตะแคงเอียงและนำมาสู่การจับกุมในที่สุด

และหลังจากวางสายเขาบอกกับตำรวจว่า “เขาเพิ่งคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ”

สื่อสหรัฐฯชี้ว่า อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ไทเกอร์ วูดส์ นักกอล์ฟ ชื่อดังที่มีแม่เป็นคนไทยนี้เพิ่งคุยเมื่อใดกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่อยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนั้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลงจอดที่ไมอามีเพื่อการประชุม ข่าววูดส์ถูกจับเผยแพร่ไปทั่วในเวลานั้น

ประธานาธิบดีสหรัฐฯแสดงความเห็นในเรื่องนี้เมื่อนักข่าวถามระหว่างอยู่ในไมอามี โดยกล่าวอย่างออกตัวว่า 

“เขากำลังมีความยากลำบากบางอย่าง มันเป็นอุบัติเหตุ และผมรู้แค่นั้น”

ทรัมป์กล่าวถึงนักกอล์ฟชื่อดังต่อว่า “เขาเป็นเพื่อนที่สนิทมากของผม เขาเป็นคนที่น่าทึ่งเป็นผู้ชายที่น่าทึ่งแต่มีความยุ่งยากบางอย่าง ผมไม่ต้องการที่จะพูดถึง”

ทั้งนี้ทรัมป์ได้เปิดเผยกับนิวยอร์กโพสต์ว่า เขามีการสนทนากับไทเกอร์ วูดส์ หลังนักกอล์ฟผิวสีชื่อดังโดนจับกุมข้อหาเมาแล้วขับเมื่อวันที่ 27 มี.ค บนเกาะจูปิเตอร์ (Jupiter Island) รัฐฟลอริดา

เขาโดนจับกุมและปล่อยตัวจากเรือนจำในคืนนั้นและถูกส่งตัวกลับบ้านด้วยรถส่วนตัว และนับตั้งแต่ตอนนั้นเขาปฎิญาณที่จะเข้ารับการบำบัด

สื่ออเมริกันชี้ว่า ไทเกอร์ วูดส์ มีความสัมพันธ์กับคนในตระกูลทรัมป์

ปัจจุบันวูดส์ในวัย 50 ปีกำลังคบหาดูใจกับ วาเนสซา ทรัมป์ (Vanessa Trump) อดีตภรรยาของ ดอน จูเนียร์ บุตรชายของผู้นำสหรัฐฯ

นอกจากนี้ยังพบว่า วูดส์เคยเล่นกอล์ฟกับประธานาธิบดีทรัมป์จากการที่บ้านของนักกอล์ฟชื่อดังบนเกาะจูปิเตอร์ห่างออกไปทางเหนือแค่ 30 ไมล์จากคฤหาสน์ Mar-a-Lago ของผู้นำสหรัฐฯ

ทั้งนี้ อ้างอิงจากสื่อพีเพิลของสหรัฐฯรายงานวันศุกร์(3)ว่า วาเนสซา ทรัมป์ แม่ของ ไค ทรัมป์ (Kai Trump) หลานสาวคนโปรดของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวูดส์ครั้งแรก พีเพิลรายงานว่า เธอแสดงการสนับสนุนในตัวแฟนหนุ่มที่ทั้งคู่กำลังคบหาดูใจ

พีเพิลรายงานว่า เธอแสดงภาพตัวเธอและไทเกอร์ วูดส์กำลังนอนอิงบนเก้าอี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพที่นักกอล์ฟชื่อดังไทย-อเมริกันได้เคยโพสต์ไว้เมื่อครั้งที่เขาประกาศความสัมพันธ์การคบหาดูใจผ่านทางอินสตาแกรมเมื่อมีนาคมปี 2025 ซึ่งในความเป็นจริงคนทั้งคู่แอบคบหากันอย่างลับๆมาได้ 2 เดือน – 3 เดือนก่อนหน้า โดยอาจคาบเกี่ยวกับระยะเวลาการที่ไทเกอร์ วูดส์ สูญเสียคุณแม่ กุลธิดา วูดส์ ไปเมื่อวันที่ 4 ก.พ หรือราว 1 เดือนก่อนหน้าการประกาศข่าวคบหาอดีตภรรยาลูกชายทรัมป์

โดยเขาเคยกล่าวว่า แม่เป็นเสมือนภูผาที่แข็งแกร่งสำหรับเขาและเป็นที่รู้กันดีว่าไทเกอร์ วูดส์สนิทกับแม่มาก

ทั้งนี้ วาเนสซา วูดส์ หย่าร้างกับลูกชายทรัมป์ในปี 2018 หลังแต่งงานมานาน 12 ปี ทั้งสองมีบุตร 5 คนรวม ไค ทรัมป์ วัย 17 ปี

ขณะที่ไทเกอร์ วูดส์มีลูกชาย ชาร์ลี วัย 16 ปี และลูกสาว แซม วัย17 ปีกับอดีตภรรยานางแบบชาวสวีเดน อีลิน นอร์ดเดเกรน (Elin Nordegren) ที่เลิกรากันไปเมื่อปี 2010











ฮือฮา! “ไทเกอร์ วูดส์” กำลังคบดูใจ “วาเนสซา ทรัมป์” ขับรถชนพลิกตะแคงอ้างกับตำรวจว่า “เพิ่งโทรคุยกับปธน.สหรัฐฯ”
ฮือฮา! “ไทเกอร์ วูดส์” กำลังคบดูใจ “วาเนสซา ทรัมป์” ขับรถชนพลิกตะแคงอ้างกับตำรวจว่า “เพิ่งโทรคุยกับปธน.สหรัฐฯ”
ฮือฮา! “ไทเกอร์ วูดส์” กำลังคบดูใจ “วาเนสซา ทรัมป์” ขับรถชนพลิกตะแคงอ้างกับตำรวจว่า “เพิ่งโทรคุยกับปธน.สหรัฐฯ”
ฮือฮา! “ไทเกอร์ วูดส์” กำลังคบดูใจ “วาเนสซา ทรัมป์” ขับรถชนพลิกตะแคงอ้างกับตำรวจว่า “เพิ่งโทรคุยกับปธน.สหรัฐฯ”
ฮือฮา! “ไทเกอร์ วูดส์” กำลังคบดูใจ “วาเนสซา ทรัมป์” ขับรถชนพลิกตะแคงอ้างกับตำรวจว่า “เพิ่งโทรคุยกับปธน.สหรัฐฯ”
