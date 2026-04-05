ฮือฮา! “ไทเกอร์ วูดส์” กำลังคบดูใจ “วาเนสซา ทรัมป์” ขับรถชนพลิกตะแคงอ้างกับตำรวจว่า “เพิ่งโทรคุยกับปธน.สหรัฐฯ”

เอเจนซีส์ – นักกอล์ฟชื่อดัง ไทเกอร์ วูดส์ ตกเป็นข่าวดังไปทั่วเมื่อเขาโดนจับเมาแล้วขับเมื่อวันที่ 27 มี.ค บนเกาะจูปิเตอร์ รัฐฟลอริดา หลังรถที่ขับมาเกิดพลิกตะแคงใกล้บ้าน คลิปกล้องติดตัวตำรวจเผยว่า นักกอล์ฟชื่อดังที่มีแม่เป็นคนไทยและกำลังเดท “วาเนสซา ทรัมป์” อดีตศรีภรรยาลูกชายทรัมป์ อ้างกับตำรวจว่า "เพิ่งโทรคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ"
เดอะปาล์มบีชโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวันเสาร์(4 เม.ย)ว่า อ้างอิงจากกล้องติดลำตัวตำรวจที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี(2)จากสำนักงานนายอำเภอมาร์ติน เคาน์ตี (Martin County Sheriff) เป็นภาพนักกอล์ฟชื่อดังระดับโลก ไทเกอร์ วูดส์ กำลังยืนคุยโทรศัพท์ระหว่างที่ตำรวจตรงปรี่เข้ามาในทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุรถพลิกตะแคงเอียงและนำมาสู่การจับกุมในที่สุด
และหลังจากวางสายเขาบอกกับตำรวจว่า “เขาเพิ่งคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ”
สื่อสหรัฐฯชี้ว่า อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ไทเกอร์ วูดส์ นักกอล์ฟ ชื่อดังที่มีแม่เป็นคนไทยนี้เพิ่งคุยเมื่อใดกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่อยู่ห่างออกไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงนั้นเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลงจอดที่ไมอามีเพื่อการประชุม ข่าววูดส์ถูกจับเผยแพร่ไปทั่วในเวลานั้น
ประธานาธิบดีสหรัฐฯแสดงความเห็นในเรื่องนี้เมื่อนักข่าวถามระหว่างอยู่ในไมอามี โดยกล่าวอย่างออกตัวว่า
“เขากำลังมีความยากลำบากบางอย่าง มันเป็นอุบัติเหตุ และผมรู้แค่นั้น”
ทรัมป์กล่าวถึงนักกอล์ฟชื่อดังต่อว่า “เขาเป็นเพื่อนที่สนิทมากของผม เขาเป็นคนที่น่าทึ่งเป็นผู้ชายที่น่าทึ่งแต่มีความยุ่งยากบางอย่าง ผมไม่ต้องการที่จะพูดถึง”
ทั้งนี้ทรัมป์ได้เปิดเผยกับนิวยอร์กโพสต์ว่า เขามีการสนทนากับไทเกอร์ วูดส์ หลังนักกอล์ฟผิวสีชื่อดังโดนจับกุมข้อหาเมาแล้วขับเมื่อวันที่ 27 มี.ค บนเกาะจูปิเตอร์ (Jupiter Island) รัฐฟลอริดา
เขาโดนจับกุมและปล่อยตัวจากเรือนจำในคืนนั้นและถูกส่งตัวกลับบ้านด้วยรถส่วนตัว และนับตั้งแต่ตอนนั้นเขาปฎิญาณที่จะเข้ารับการบำบัด
สื่ออเมริกันชี้ว่า ไทเกอร์ วูดส์ มีความสัมพันธ์กับคนในตระกูลทรัมป์
ปัจจุบันวูดส์ในวัย 50 ปีกำลังคบหาดูใจกับ วาเนสซา ทรัมป์ (Vanessa Trump) อดีตภรรยาของ ดอน จูเนียร์ บุตรชายของผู้นำสหรัฐฯ
นอกจากนี้ยังพบว่า วูดส์เคยเล่นกอล์ฟกับประธานาธิบดีทรัมป์จากการที่บ้านของนักกอล์ฟชื่อดังบนเกาะจูปิเตอร์ห่างออกไปทางเหนือแค่ 30 ไมล์จากคฤหาสน์ Mar-a-Lago ของผู้นำสหรัฐฯ
ทั้งนี้ อ้างอิงจากสื่อพีเพิลของสหรัฐฯรายงานวันศุกร์(3)ว่า วาเนสซา ทรัมป์ แม่ของ ไค ทรัมป์ (Kai Trump) หลานสาวคนโปรดของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวูดส์ครั้งแรก พีเพิลรายงานว่า เธอแสดงการสนับสนุนในตัวแฟนหนุ่มที่ทั้งคู่กำลังคบหาดูใจ
พีเพิลรายงานว่า เธอแสดงภาพตัวเธอและไทเกอร์ วูดส์กำลังนอนอิงบนเก้าอี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพที่นักกอล์ฟชื่อดังไทย-อเมริกันได้เคยโพสต์ไว้เมื่อครั้งที่เขาประกาศความสัมพันธ์การคบหาดูใจผ่านทางอินสตาแกรมเมื่อมีนาคมปี 2025 ซึ่งในความเป็นจริงคนทั้งคู่แอบคบหากันอย่างลับๆมาได้ 2 เดือน – 3 เดือนก่อนหน้า โดยอาจคาบเกี่ยวกับระยะเวลาการที่ไทเกอร์ วูดส์ สูญเสียคุณแม่ กุลธิดา วูดส์ ไปเมื่อวันที่ 4 ก.พ หรือราว 1 เดือนก่อนหน้าการประกาศข่าวคบหาอดีตภรรยาลูกชายทรัมป์
โดยเขาเคยกล่าวว่า แม่เป็นเสมือนภูผาที่แข็งแกร่งสำหรับเขาและเป็นที่รู้กันดีว่าไทเกอร์ วูดส์สนิทกับแม่มาก
ทั้งนี้ วาเนสซา วูดส์ หย่าร้างกับลูกชายทรัมป์ในปี 2018 หลังแต่งงานมานาน 12 ปี ทั้งสองมีบุตร 5 คนรวม ไค ทรัมป์ วัย 17 ปี
ขณะที่ไทเกอร์ วูดส์มีลูกชาย ชาร์ลี วัย 16 ปี และลูกสาว แซม วัย17 ปีกับอดีตภรรยานางแบบชาวสวีเดน อีลิน นอร์ดเดเกรน (Elin Nordegren) ที่เลิกรากันไปเมื่อปี 2010