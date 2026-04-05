ยังไง!อิหร่านแถลงโต้'ทรัมป์' ภารกิจUSช่วยเหลือนักบินF-15ที่ถูกยิงตก 'ล้มเหลวสิ้นเชิง'

กองทัพอิหร่านในวันอาทิตย์(5เม.ย.) ระบุปฏิบัติการของสหรัฐฯในความพยายามช่วยเหลือนักบินรายหนึ่งเครื่องบินขับไล่ F-15 ที่อยู่ยิงตกกลางสมรภูมิ "ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง" แต่ไม่ได้พูดอย่างชัดเจนว่านักบินรายดังกล่าวถูกจับตัวได้หรือไม่
ถ้อยแถลงนี้มีออกมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ว่านักบินรายดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือแล้ว ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย นอกจากนี้แล้วเขายัง "ปลอดภัยหายห่วง"
"ปฏิบัติการกู้ภัยของกองทัพสหรัฐฯ ภารกิจที่เรียกกันว่าแผนหลอกล่อและหลบหนี ณ สนามบินร้างแห่งหนึ่ง ในเมืองอิสฟาฮาน ทางภาคใต้ ภายใต้ข้ออ้างช่วยเหลือนักบินของเครื่องบินที่ตก ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง" โฆษกของกองบัญชาการกลางคาตัม อัล-อันบิยา หน่วยงานปฏิบัติการทหารสูงสุดของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกล่าว
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ โฆษกระบุต่อว่า "เครื่องบินลำเลียงทางทหาร C-130 จำนวน 2 ลำ และเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอว์ก 2 ลำ ถูกทำลาย ระหว่างปฏิบติการ"
โฆษกรายนี้ระบุว่า ทรัมป์ ยังคงพูดไร้สาระและเบี่ยงเบนความสนใจ แม้ข้อเท็จจริงทางภาคพื้นแสดงให้เห็นถึงสถานะที่เหลือกว่าของกองทัพอันทรงพลังของอิหร่าน"
สื่อมวลชนแห่งรัฐยังแชร์ภาพถ่ายเศษซากดำเป็นตอตะโกกระจัดกระจายทั่วพื้นที่โล่งแห่งหนึ่ง ท่ามกลางกลุ่มควันที่ยังลอยขึ้นจากสถานที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้สื่ออิหร่านรายงานว่าการโจมตีระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือ ได้ปลิดชีพผู้คนไป 5 ราย ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ แต่ไม่ชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตเหล่านั้นเป็นพลเรือนหรือทหาร
นับตั้งแต่วันศุกร์(3 เม.ย.) สื่อมวลชนอิหร่านยังได้แชร์ภาพพวกชาวบ้านท้องถิ่น บางส่วนถือธงชาติและปืนไรเฟิล ดูเหมือนกำลังพากันไล่ล่านักบินสหรัฐฯ หลังทางการตั้งเงินรางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแส
(ที่มา:เอเอฟพี)